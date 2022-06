Die Lachs-Industrie (Teil 2)

Lachs ist beliebt wie nie! Um die riesige Nachfrage zu decken werden Aufzucht, Haltung und Verarbeitung im ganz großen Stil organisiert. Ein Milliardengeschäft, das immer wieder in der Kritik steht. Zu Recht?

In den letzten Jahren kämpft die Lachs-Industrie immer schwerer mit Lachsläusen – Parasiten, die sich auf der Haut der Lachse festsetzen und deren Fleisch und Blut fressen. Die Lachsläuse vermehren sich rasant. Deswegen bleiben etwa Farmen, die bald mit Jungfischen besetzt werden sollen, leer. Der Meeresboden und die Umgebung sollten sich erholen. Vor allem aber sollen die Lachsläuse verschwinden. Denn die gefährden nicht nur die Zuchtlachse. Bjarne Johansen, Meeresbiologe von Nordlaks: "In den letzten Jahren hat man erkannt, dass die Lachslaus auch für den Wildlachs eine große Gefahr darstellt. Sie bedroht vor allem das Leben der Junglachse, die aus den Flüssen ins Meer kommen. Darum sind die Auflagen für die Lachsproduzenten – was die Anzahl erlaubter Lachsläuse betrifft – immer härter geworden."

Staat macht Druck

Der norwegische Staat macht Druck auf die Lachsproduzenten. Und die suchen nach Wegen, die Zahl der Lachsläuse zu reduzieren. Sie setzen tausende sogenannte Putzerfische ein, die die Läuse von den Lachsen fressen. In die Netze hängen sie Spezialfolien, die undurchlässig für die Läuse sind. Und sie arbeiten mit "Antilaus"-Chemikalien. Der Verbrauch ist in den letzten Jahren um rund 50 Prozent gestiegen. In Bergen, Sitz der Fischereidirektion von Norwegen, beobachten sie den Chemikalien-Einsatz in der Lachs-Industrie genau. Der Umsatz mit Zuchtlachs ist für das Land fast so wichtig wie das Erdölgeschäft. Die Sauberkeit der Fjorde entscheidet über den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Landes. Direktor Christian Holm will weg von den Chemikalien: "Wir sind besorgt über diese Entwicklung und haben unseren Ministerien deshalb vorgeschlagen, den Chemikalieneinsatz weiter zu begrenzen. Denn gerade die Fischfarmer sollten an einer intakten Umgebung für ihre Farmen interessiert sein. Wir sehen ja, dass die Chemikalien nicht nur die Läuse angreifen, sondern auch andere Lebewesen – alle Krustentiere sind betroffen."

Chemikalien-Aufnahme unklar

Auch der Zuchtlachs ist den Antilaus-Chemikalien ausgesetzt. Wie sehr er sie aufnimmt, das untersuchen sie im norwegischen Institut für Ernährungs- und Fischforschung. Hier werden jedes Jahr 13.000 Proben auf unerwünschte Substanzen getestet. Die Antilaus-Chemikalien geraten dabei immer mehr in den Fokus. Ingrid Eide Graf: "In diesem Jahr haben wir mehr Spuren von diesen Entlausungsmitteln gefunden als in den Jahren zuvor. Also die Zahl der Proben, die Spuren davon enthalten, steigt an. Das ist logisch, weil eben auch mehr Chemikalien eingesetzt werden. Aber die Werte sind bisher niedriger oder auf dem demselben Niveau wie bei Tomaten, Orangen, Äpfeln oder Erdbeeren. Also kein Grund zur Besorgnis, aber wir können schon sehen, dass die Werte steigen." Noch also sollen die Chemikalien in so geringen Mengen im Zuchtlachs vorkommen, dass sie als nicht gesundheitsschädlich gelten.