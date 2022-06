Fische in ihrer Welt

Redensartlich gelten Fische als kalt und stumm. Für viele Menschen haben sie offenbar nicht viel zu bieten und sind maximal auf dem Teller interessant. Schade, denn diese Tiere können was!

Fische sind die älteste Wirbeltiergruppe die es auf unserem Planeten gibt. Die ersten Vertreter sollen bereits vor 450 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben. Heute besiedeln sie Bäche, Flüsse, Seen, Meere und Ozeane, kommen mit dem warmen Wasser der Tropen genauso zurecht wie mit dem eiskalten Nordpolarmeer, mögen es hell und stockdunkel, süß und salzig. Fische sind also Meister der Anpassung.

Jeder Fisch ist einzigartig

Keine Wirbeltiergruppe umfasst so viele Arten wie die der Fische: Über 20.000 verschiedene gibt es und jede einzelne ist etwas Besonderes. Ein Beispiel: Der Thunfisch. Seine Muskelaktivität ist so hoch, dass seine Körpertemperatur über der des Wassers liegt und zwar bis zu 12 Grad! Normalerweise sind Fische dagegen wechselwarm, das heißt ihre Körpertemperatur passt sich der ihrer Umgebung an. Doch der Thunfisch ist dafür viel zu aktiv, immerhin schwimmt bis zu 75 Stundenkilometer schnell. Während sich viele Fische durch seitliche Schlängelbewegungen ihrer Wirbelsäule fortbewegen, nutzt der Thunfisch dafür seine sichelförmige Schwanzflosse. 160 Kilometer am Tag nach Beute jagen – für ihn gar kein Problem.

Einige schwimmen tausende Kilometer

Wahre Langstreckenschwimmer sind Aale. Sie schlüpfen in der Sargasso-See, einem Meeresgebiet im Atlantik östlich von Florida. Noch als Larven wandern sie dann - vom Golfstrom getragen - bis an die Küsten Europas. Das sind gut 5000 Kilometer! Die meisten Fische auf unserem Planeten leben entweder im Süß- oder im Salzwasser. Beide Lebensräume erfordern spezielle Anpassungen. In Ozeanen und Meeren etwa ist der Salzgehalt höher als im Fisch. Wegen dieses Konzentrationsunterschiedes verlieren die Tiere dort ständig Wasser, werden also geradezu ausgesaugt. Daher müssen sie über Mund, Schleimhäute und Kiemen dauernd Flüssigkeit aufnehmen, um nicht zu vertrocknen. Das so ebenfalls aufgenommene überschüssige Salz aus dem Meerwasser wird im Fischkörper gelöst und über den Urin oder die Kiemen wieder abgegeben.

Süß oder salzig?

Süßwasserfische haben dagegen genau das umgekehrte Problem. Ihre Körperflüssigkeit enthält mehr Salze, als das sie umgebende Wasser. Über Kiemen und Haut strömt daher die ganze Zeit ungewollt Wasser in den Körper. Um nicht zu platzen scheiden die Tiere es über die Nieren wieder aus. Der Aal beherrscht beide Techniken. Somit kann er - einmal in Europa angekommen - problemlos vom Salzwasser flussaufwärts ins Landesinnere wandern.

Wenig Widerstand = wenig Energieaufwand

Fischkörper sind in der Regel stromlinienförmig. So können etwa Bachforellen geradezu auf der Stelle „stehen“ ohne fortgeschwemmt zu werden. Ihnen genügen minimale Flossenbewegungen. Das spart Energie. Auch der Aalkörper bietet wenig Wasserwiderstand. Und das jederzeit: Er verändert im Laufe seines Lebens nämlich mehrfach sein Aussehen. Als Larve erinnert der Aal an ein durchsichtiges Weidenblatt, wird dann zu einem wurmartigen, ebenfalls noch durchscheinenden Fisch, der Glasaal genannt wird und wandelt sich im Süßwasser zum "Gelbaal" mit schuppiger Haut, die schließlich bräunlich wird.

Bis zur Fortpflanzung ist es ein langer Weg

Trotz perfekter Anpassung bleibt der Aal jedoch nicht im Süßwasser der europäischen Flüsse und Binnengewässer. Ist nach ein paar Jahren die Zeit reif, reist er für die Fortpflanzung zurück an den Ort, an dem er selbst geschlüpft ist. Vor dieser langen Reise verfärbt sich der Aal ins Silbrige, frisst sich nochmal richtig voll, fastet dann den ganzen 5000-Kilometer langen Weg in die USA, um dort schließlich zu laichen. Nicht alle Fische legen übrigens Eier. Rotbarsche zum Beispiel brüten ihre Nachkommen rund acht Monate im eigenen Körper aus und bringen sie dann lebend zur Welt. Dafür haben viele Fischarten fixe Laichplätze, die sie immer wieder aufsuchen.

Orientierung unter Wasser

Wie sie die finden? Sie nutzen im Wasser gelöste Stoffe, Druckwellen sowie das Erdmagnetfeld um sich zu orientieren. Dafür haben sie je nach Lebensweise unterschiedlich sensible Sinnesorgane beziehungsweise -zellen. Und nicht nur das: Fische verständigen sich auch untereinander. Einige knirschen mit den Zähnen, andere stoßen blubbernd Wasser aus oder erzeugen Töne. Heringe etwa produzieren Pupslaute, über mehrere Oktaven. Pro Tönchen sind fünf Sekunden und länger drin.

Funfacts:

- Die Raser der Meere sind Fächerfische: Sie können kurzfristig bis zu 109 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen.

- Forellen sind überragende Schnüffler: Ihr Geruchs- und Geschmackssinn ist mehr als eine Million Mal feiner als der des Menschen.

- Aale können Sauerstoff auch über die Haut aufnehmen. Somit können sie sogar längere Strecken über feuchtes Land wandern.

- Doraden werden alle männlich geboren und entwickeln sich erst später zu Weibchen.

- Der Fischoldie ist der Stör: Er kann 150 Jahre alt werden.