Die Lachs-Industrie (Teil 1)

Lachs ist beliebt wie nie! Um die riesige Nachfrage zu decken werden Aufzucht, Haltung und Verarbeitung im ganz großen Stil organisiert. Ein Milliardengeschäft, das immer wieder in der Kritik steht. Zu Recht?

In dem Städtchen Stokmarknes am Polarkreis liegt eine der größeren Fischfabriken Norwegens – Nordlaks. Hier darf der Hamburger Küchenchef Thomas Sampel hinter die Kulissen schauen. Es ist ein seltener Einblick, denn die meisten Lachsproduzenten schotten sich ab, aus Angst vor negativen Schlagzeilen. Die Fabrik selbst wird Thomas Sampl später besichtigen. Erst einmal geht die Fahrt weiter - in einen Fjord. Nach dem Erdöl ist die Lachszucht der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Sie ist eine Industrie. Rund 400 Millionen Zucht-Lachse schwimmen in den norwegischen Fjorden, in großen Farmen, die immer aus mehreren Netzen bestehen. Nordlaks hat rund 130 solcher Farmen im Meer. Eine davon will Thomas Sampl sich anschauen.

Drei Menschen füttern 15 Millionen Fische

Die Netze haben einen Durchmesser bis 65 Meter und eine Tiefe zwischen 20 und 50 Metern. Nicht unbedingt viel Platz für die Lachse. Die Fütterung wird gesteuert wie von Geisterhand - aus der Zentrale von Nordlaks, einige Kilometer entfernt. Drei Menschen füttern rund 15 Millionen Fische. Jedes Netz ist mit mehreren Kameras ausgerüstet. Fressen die Lachse langsamer, sind sie satt. Der Arm wird angehalten, damit kein Futter verschwendet wird. Das Futter ist der grösste Kostenfaktor in der Lachszucht. Effizienz beim Füttern ist also bares Geld. Auch die Wassertemperatur wird in jeder einzelnen Farm gemessen. So kann die Futtermenge angepasst werden, denn bei fünf Grad, fressen die Lachse nur etwa halb so viel wie bei einer Temperatur von zehn Grad.

Effizienz ist bares Geld

Zuchtlachs ist ein Fisch aus der Retorte. Die Eier reifen in grossen Warmwasser-Becken. Wenn die kleinen Lachse geschlüpft sind, bleiben sie noch etwa 40 Tage hier und ernähren sich vom Dottersack des Eis. Sind sie gross genug für richtiges Futter, werden sie in andere Tanks verlegt. Rund 10 Millionen Lachse werden hier pro Jahr herangezüchtet – industrielle Massenproduktion. Es geht um Effizienz: Je schneller die Lachse fressen, desto eher sind sie schlachtreif. Ihre Größe wird deshalb regelmässig kontrolliert. Dazu werden sie durch große Schläuche in eine Mess-Station gepumpt.

Zwei Minuten für die Impfung

Eine Kamera entscheidet: Die größeren Lachse kommen ins nächste Becken. Für die kleineren geht es zurück. Sind die Lachse handgroß, werden sie geimpft. Eine schottische Firma ist auf das Impfen von Lachs spezialisiert. Maximal zwei Minuten sind die Fische auf dem Tisch und werden gegen mehrere Krankheiten geimpft. Antibiotika werden dadurch nahezu überflüssig. Der Impfstoff selbst gilt als unproblematisch. Tatsächlich: Vor 30 Jahren wurden in Norwegen pro Tonne Fisch 5.000 Gramm Antibiotika gebraucht. Heute sind es weniger als 0,9 Gramm pro Tonne. Erst wenn die Lachse knapp 100 Gramm wiegen, sind sie groß genug für das Leben im Meer. Sie werden in die Netze umgesetzt.