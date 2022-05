Phagen gegen Bakterien

Immer wieder lösen Lebensmittel schwere Bakterieninfektionen aus. So starben 2011 über 50 deutsche an EHEC, einer Variante des Colibakteriums. Gezüchtete Viren könnten die Risiken deutlich verringern.

Oft sind es "gereifte" Lebensmittel, die zum gefürchteten Bakterienpool werden können. Rohmilchkäse etwa, der potentiell ein Listerien-Problem hat. Oder auch Räucherfisch. Prinzipiell durch das Räuchern haltbar gemacht, aber bei längerer Lagerung dennoch Hort für potenziell lebensgefährliche Salmonellen.

In Holland, in der Uni-Stadt Wageningen, hat ein Unternehmen seinen Stammsitz, das die kleinen Biester mit noch kleineren Biestern bekämpft. Die Firma Micreos

produziert Bakteriophagen. Das sind Viren, die sich jeweils auf einen ganz bestimmten Bakterienstamm spezialisiert haben. Produziert werden Phagen in flüssigen Bakterienkulturen, in denen sie sich rasant vermehren. Es sind natürlich genau die Bakterien, die sie später auf den Lebensmitteln bekämpfen sollen. Phagen sind die natürlichen Feinde der Bakterien. Micreos liefert Phagen gegen Listerien und Salmonellen.

Der Angriff auf die Bakterien

Und so funktioniert der Angriff auf das Bakterium: Der Phage dockt am Bakterium an und injiziert ihm seine DNA, seine Erbinformation. Die zwingt das Bakterium dutzende Kopien des Phagen herzustellen. Die Phagen lassen das Bakterium platzen und schwärmen aus, um weitere Bakterien zu infizieren. Und das Spiel beginnt von vorn. Im Idealfall so lange, bis keine Bakterien mehr da sind. Wenn Mitarbeiter von Micreos prüfen, ob ihre Phagen einem Lebensmittelhersteller als Problemlöser dienen können, ist die Prozedur immer die gleiche: zwei Exemplare des Lebensmittels werden mit den Problembakterien verunreinigt. Anschließend kommen Abstriche auf zwei Nährplatten in den Brutschrank. Nach 24 Stunden zeigt sich in der Regel ein massiver Unterschied in der Besiedelung. Wenige Kolonien bei der Phagenprobe und viele in der unbehandelten Kontrollprobe. Das Mittel funktioniert. Dr. Steven Hagens, der wissenschaftliche Leiter von Micreos, ist von seinem Produkt nicht nur voll überzeugt, er ist begeistert: "Phagen sind deshalb so genial, weil sie so spezifisch sind. Das bedeutet, dass sie nur eine ganz bestimmte Bakterienart töten. Und dort, wo gute Bakterien sind, werden die halt nicht umgebracht – so wie in Käse oder Joghurt. So kann man Phagen extrem spezifisch einsetzen."

Der Schutzwall gegen Keime

Und so könnten Phagen auch in Deutschland bald zum Einsatz kommen: In der Wurstproduktion könnte der Darm mit den Bakterienkillern imprägniert werden. Phagen würden nur auf den Oberflächen der Lebensmittel zur Anwendung gelangen. Als Schutzwall gegen die Keime. Sinnvoll wäre diese Technik auch bei der Produktion von Räucherfisch. Man würde das fertige Produkt mit der Phagenlösung besprühen. Während diese Technik in den USA, Kanada, Australien oder auch in der Schweiz in der Lebensmittelherstellung schon seit Jahren zum Standard gehört, ist sie in den meisten Ländern der EU – auch in Deutschland – nicht zugelassen. An der Uni Hohenheim in Stuttgart arbeitet der Mikrobiologe und Sicherheitsbeauftragte für Gentechnik, Dr. Wolfgang Beyer. Er kennt den Grund für diese "Rückständigkeit": "Das hat unter anderem damit etwas zu tun, dass man Bakteriophagen für ganz verschiedene Dinge einsetzen kann: Neben der Phagentherapie in der Medizin und der Desinfektion von Laboren und von verunreinigten Bereichen eben auch für die Desinfektion von Lebensmitteln. Und für alle Anwendungsverfahren ist das Zulassungsverfahren sehr unterschiedlich und kompliziert. Sowohl in Deutschland als auch in der europäischen Union."

Gefahr durch Bakteriophagen?

Aber es gibt auch medizinische Bedenken gegen den Einsatz von Phagen im industriellen Maßstab: Es existiert eine Phagenvariante, die das Bakterium nicht gleich zur Phagenproduktion verdammt, sondern sein Genom zunächst in das Genom des Bakteriums einbaut. Vermehrt sich das Bakterium, vermehrt es das Virengenom gleich mit. Eine sehr elegante Art der genetischen Fortpflanzung. Aber sie macht diese Phagenart gefährlich. Denn wenn die Viren aus dem genetischen Schlummer erwachen, können sie gefährliche Teile des Bakteriengenoms mitnehmen. Auch Gene für Resistenzen und Gifte. Und sie massenhaft auf andere Bakterien übertragen. Wolfgang Beyer kennt diese Bedenken. Aber die Einschätzung, dass hier ein echtes Problem besteht, teilt er nicht: "Man würde diese Art von Phagen, die ihr Genom in das Bakteriengenom integrieren können, in der Lebensmittelindustrie gar nicht einsetzen. Man würde dort auf Bakteriophagen setzen, die tatsächlich die Bakterien nur zerstören können. Und dort ist die Übertragungswahrscheinlichkeit für gefährliche Bakteriengene sehr sehr klein."

In der Firma Micreos gehen die Mitarbeiter davon aus, dass es noch im Jahr 2017 in der EU eine Zulassung für dieses Verfahren geben wird. In Zukunft können also auch in Deutschland Viren auf Lebensmitteln gut für Verbraucher sein. Ein Gedanke, an den man sich erstmal gewöhnen muss.