Hundertprozentige Hygiene kaum möglich

In der Praxis lassen sich Hygienevorschriften wegen Personalmangel oft nicht einhalten. Ein Oberarzt hat die Zeiten, die die Pfleger für Hygiene brauchen, gestoppt. Ergebnis: er bräuchte doppelt so viel Personal.

Hygiene ist oberstes Gebot auch in Krankenhäusern. Doch in der Praxis lassen sich die Hygienevorschriften so gut wie nie einhalten, sagt Dr. Matthias Kochanek von der Uniklinik Köln. Er hat die Handgriffe, die sein Pflegepersonal nur für hygienische Maßnahmen macht, mit der Uhr gestoppt. Laut seinen Berechnungen wären mehr als doppelt so viele Pflegekräfte nötig, um alle Hygiene-Vorschriften einzuhalten.