Fit werden und bleiben

Bei Turnvater Jahn, der bürgerlichen Turnbewegung und den Turnfesten galt Sport der Körperertüchtigung. Später dominierte der Wettkampf, aber immer auch Spaß an Trimm-Dich, Fitness- oder Aerobicwellen.

Preußen, 1806. Napoleons Truppen siegen. Eine ganze Nation liegt am Boden – und einer verkraftet diese Schmach nicht: Friedrich Ludwig Jahn – Turnvater Jahn. Sein erklärtes Ziel wird fortan: für eine eventuelle Revanche wehrtüchtige, fitte Soldaten von morgen ausbilden. 1811 baut er den ersten Turnplatz Preußens, um die deutsche Turnkunst einzuführen und seinen tief empfundenen Nationalismus in der Gesellschaft, vor allem aber der Jugend, zu verankern. Und nur ein paar Jahre später ist seine patriotische Turnerbewegung auf dem Höhepunkt: über 100 Turnplätze gibt es in Preußen, die Bewegung ist straff organisiert und eng mit studentischen Burschenschaften verbandelt.

Jahn veröffentlicht 1816 seine erste Schrift, "Die Deutsche Turnkunst", mit Turnübungen – vor allem Geräteübungen, aber auch Spiele, Schwimmen, Fechten und Wandern, aber auch werfen, ziehen, strecken und ringen. Auch durch die enge Verbindung von Jahns Turnerbewegung mit den Burschenschaften gilt der Turnerbund bald als Brutstätte der Revolution. Beim Wartburgfest 1817 verbrennen Anhänger der Bewegung Bücher – auch Werke des Dichters August von Kotzebue. Als ein Student Jahns schließlich von Kotzebue ersticht, wird auch Jahn festgenommen – Burschenschaften und Turnerbewegung verboten, zwanzig Jahre lang.

Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl

Erst 1842 hebt Friedrich Wilhelm IV. den Erlass seines Vaters auf und beendete damit das Turnverbot. Leibeserziehung wird sogar an allen Schulen Preußens zur Pflicht – allerdings nur für Jungs. 1848 wird der Deutsche Turnerbund gegründet, dessen Emblem auch heute noch vier Mal der Buchstabe F- nach dem Motto "frisch, fromm, fröhlich, frei" ziert. Begründer dieses Wahlspruchs ist kein geringerer als Turnvater Jahn. Ab 1860 finden dann auch Turnfeste statt – sportliche wie politische Volksfeste, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Der Wettbewerbsgedanke beim Sport wird wichtiger, erste Wettkämpfe im Geräteturnen finden ab den 1920er Jahren statt.

Die Nationalsozialisten lassen dann den patriotischen Körperkult wieder aufleben. Leibesertüchtigung wird straff durchorganisiert, sämtliche Turnvereine verboten und dafür ab 1938 der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen als Dachverband gegründet. Die Führung hat der Reichssportminister inne. Doch das Ideal, wie deutsche Körper auszusehen haben, zu funktionieren haben, gibt der Führer persönlich vor. Beim Turnfest 1933 in Stuttgart gibt er die Marschrichtung vor. Deutsche Jungen hätten "flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl" zu sein. Und: reiner arischer Abstammung. Gleichförmigkeit und Rassenideologie prägen die Turnfeste der Nazizeit.

Trimm dich!

Im Nachkriegsdeutschland quälen sich nur Schüler durch Turnhallen. Für die Erwachsenen ist Leibesertüchtigung Nebensache. Nach den Hungerjahren genießen sie das Leben mit allem, was es zu bieten hat, das Wirtschaftswunder tut sein Übriges. Die Folge: die Deutschen werden dick! Neben Übergewicht grassieren aber auch andere Volkskrankheiten: Herz-Kreislauf Erkrankungen und Herzinfarkte. Der neuen Wohlstandgesellschaft geht es finanziell gut – aber körperlich ist sie in alarmierendem Zustand. Deshalb leiten ab 1970 Politik und Krankenkassen mit der "Trimm Dich"- Bewegung den Kampf gegen die Volkskrankheiten ein. Vor allem das Herzinfarkt-Risiko soll durch mehr Bewegung gesenkt werden.

Breite Kampagnen, ein eigenes Maskottchen namens "Trimmy" und viele, viele Trimm Dich-Pfade in der deutschen Natur sollen die Deutschen fit machen. Denn gesunde Bürger kosten den Staat schließlich weniger als kranke. Doch von den rund 1500 Trimm Dich-Anlagen verfallen in den nächsten Jahre viele – Kommunen haben kein Geld für die Instandhaltung und dank neuer Trendsportarten wie Aerobic lassen die deutschen die Trimm Dich-Pfade links liegen. Sport macht man jetzt im Fitnessstudio. Im passenden Dress. Jane Fonda wird zur Ikone der Aerobic-Mode und verdient mit Fitnessvideos und Merchandising gut am neuen Trend. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland formieren sich überall Aerobic- und Tanzgruppen. Auch vorm Fernseher. Dort gibt es bald ganze Sendungen, in denen lächelnde Fitnesstrainerinnen vorturnen – und die moderne, schlanke Hausfrau turnt nach.

Smartphone als Home-Trainer

Doch der Hype ebbt ab. Viele der Sendungen verschwinden vom Bildschirm und mit ihnen die Trendsportart. Zwar bieten Sportvereine und Fitnessstudios noch heute Aerobic an – in immer neuen Trend-Varianten à la Zumba, Kizomba und Co. Aber der aktuelle Trend geht zum Smartphone als Fitnesstrainer. Man trainiert allein statt in der Gruppe oder im Verein. Apps wie "Freeletics" bieten ganze Trainingsprogramme für bestimmte Körperpartien an, die, in der Bezahlversion der App, individuell abgestimmt sind. Vergleichen kann man sich trotzdem – indem man sich mit anderen Nutzern vernetzt. Aber auch andere Programme wie "Runtastic" speichern persönliche Leistungen, die der Nutzer dann direkt in sozialen Netzwerken mit Freunden teilen kann.

Hinzu kommen allerlei Anwendungen, um den eigenen Körper zu vermessen. Schrittzahl, Puls und Herzfrequenz und Schlafverhalten kann man genauso überwachen wie die eigene Körperhaltung, ob man genügend Wasser trinkt und wie viele Kalorien man sich täglich zuführt und verbrennt. Modernste Selbstvermessung macht es möglich. Auch wenn einige Krankenkassen mit solchen Apps und Programmen bereits kooperieren und natürlich großes Interesse an solchen Gesundheitsdaten haben – der aktuelle Fitness-Trend dient doch eher dem persönlichen Ideal als einer institutionalisierten, gar politisch motivierten Bewegung, wie es in der Geschichte der Leibesertüchtigung immer wieder der Fall war.