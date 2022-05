Trainieren vor der OP

Prehabilitation bedeutet, dass Patienten vor der Knie- oder Hüftgelenkstransplantation Fitnessübungen machen, so die OP besser überstehen und schon nach wenigen Tagen die Klinik verlassen können.

Heftige Schmerzen, ununterbrochen. Zwei Treppenstufen ins Cafe, eine große Herausforderung für Ingrid Kollinger. Seit fünf Jahren schmerzt ihr rechtes Knie bei jeder Bewegung. Das Gelenk ist verschleißt, Arthrose. Die unternehmungslustige 69-Jährige leidet darunter, dass ihr Leben immer mehr Qualität verliert: "Jedes Jahr wurde ein Ausflug organisiert. Den möchte ich wieder mitmachen. Da ist man halt ein paar Tage auf den Beinen. Das möchte ich wieder schaffen." Ingrid Kollinger konsultiert den Orthopäden Georg Köster. Ihr Knie ist vom Verschleiß gezeichnet.

Neues Konzept: Training vor der Operation macht Reha erfolgreicher

Prof. Georg Köster erklärt ihr das neue Konzept: "Man sieht in der Tat deutlich, dass der Gelenkspalt an der Innenseite kaum noch sichtbar ist. Das heißt, hier laufen Sie fast ohne Knorpel. Auf den Röntgenbildern sieht man genau, woher ihre Schmerzen kommen. Alles in allem sehe ich ausreichend Grund das Knie mit einem künstlichen Gelenk zu versorgen. Wir haben ein neues Konzept, was wir schon an vielen Patienten angewendet haben und wo wir sehr gute Erfahrungen haben. Im Mittelpunkt steht den Patienten wieder auf die Beine zu stellen. Sie werden mehr miteinbezogen, das heißt Sie bereiten sich schon vor der Operation auf den Eingriff vor."

Fitness-Übungen als Vorbereitung

In den nächsten acht Tagen soll sie regelmäßig trainieren, Beweglichkeit und Muskulatur vor dem schweren Eingriff stärken. Prehabilitation heißt dieses neue Konzept, das die Genesungszeit nach der OP erheblich verkürzen soll. Acht Tage vor der Operation: Erstes Training im Garten. Ungewohnt für Ingrid Kollinger, wegen der Schmerzen hatte sie zuletzt jegliche Bewegung auf das nötigste reduziert. Prehabilitation bedeutet nicht Muskelzuwachs, sie soll den muskulären Zustand um das zu erneuernde Gelenk verbessern. Ingrid Kollinger setzt dosierte und gezielte Reize, aktiviert auch ihr Herz-Kreislaufsystem und die Gelenkfunktionen. Und darf sich auch ein wenig quälen. Frau Kollinger ist motiviert: "Ob ich zwei oder dreimal fünfzehn schaffe das weiß ich nicht, aber ich werde es auf jeden Fall angehen." Um es vorweg zu nehmen: Ingrid Kollinger zieht das das Training durch, jeden Tag eine halbe Stunde. Ihre Schmerzen lassen schon jetzt nach, sagt sie uns. Insgesamt fühlt sie sich fitter und gestärkt für die Operation.

Operation für Körper extremer Eingriff

Gleich wird Georg Köster das marode Kniegelenk von Ingrid Kollinger durch ein Künstliches ersetzen. Eine Routine-Operation für ihn, für den Körper ein extremer Eingriff, aber die Prehabilitation hilft ihm schneller wieder auf die Beine. Georg Köster: "Die Erfahrung ist die, dass ich am Anfang sehr skeptisch war, weil ich gedacht habe, ein frisch operiertes Knie, eine frisch operierte Wunde die braucht erst mal ´ne gewisse Ruhe. Ich konnte schnell sehen, dass die Patienten sich erstaunlich gut bewegen, das Aufstehen mehrere Stunden nach der Operation sehr gut tolerieren und sich schon normaler und gesünder fühlen. Je früher der Patient sein Knie bewegt, umso besser ist nachher auch das Ergebnis, der erreichten Beweglichkeit. Die Knie sind schon innerhalb weniger Tage so beweglich, wie sie früher erst nach zehn oder zwölf Tagen waren. Es ist immer wieder faszinierend wie auch große Wunden heilen. Sie heilen nach dem gleichen Prinzip wie kleine Wunden, wenn sie sich in den Finger schneiden. Das Blut wandelt sich nachher in Gewebe um, das heißt im Blut sind Zellen die es schaffen das Gewebe wieder in Heilung zu versetzen."

Fünf Stunden nach der Operation bereits bequeme Kleidung

Frau Kollinger trägt bereits wieder eigene, bequeme Kleidung. Das motiviert zusätzlich für das, was jetzt folgt: Die ersten Schritte mit dem neuen Kniegelenk. Ein überzeugender Auftritt der 69-Jährigen. Sie läuft fünf Stunden nach der Operation wieder auf den Flur und zurück. Georg Köster: "Je eher der Patient wieder in seinen normalen Bewegungsablauf kommt, umso eher lernt er wieder seine Bewegung. Ein weiter Vorteil ist, dass durch die Bewegung der gesamte Blutfluss angeregt wird und darüberhinaus wird durch die Betätigung der Muskulatur und durch die Bewegung der Lymphabfluss gefördert und die Neigung zu Schwellungen ist deutlich geringer." Dazu hat auch das Training vor der OP entscheidend beigetragen.

Vier Tage später fit genug für Entlassung

Georg Köster: "Jetzt möchte ich gerne noch sehen, ob Sie Treppensteigen können. Das ist ja auch eines unserer Ziele. Jetzt können wir noch einmal einen kleinen Schritt ohne Stöcke probieren. Auch das sieht fast besser aus als vorher. Sind Sie fit genug, dass wir sie entlassen können?""Ja", sagt Ingrid Kollinger. Zwei- bis dreimal so viel Zeit brauchen Patienten nach herkömmlichen Knie-Operationen. Georg Köster: "In Zukunft wird das Verfahren verbreitet werden und ich bin sicher, dass diese Zeiten die wir jetzt erreichen, also eine Entlassung nach vier Tagen, in Zukunft noch unterschritten werden können." Ingrid Kollinger haben vier Tage gereicht, dank der guten Vorbereitung. Mit den gleichen Übungen will sie sich jetzt auch in Zukunft fit halten.