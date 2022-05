Schmerzmittel blockieren Mitgefühl

per Mail teilen

Auch Schmerzmittel haben Nebenwirkungen, nicht nur körperlich. Neue Studien zeigen, dass sie sich auch auf die Psyche der Patienten und in der Folge auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken.

Zu keinem anderen Medikament greifen wir so häufig wie zu Schmerzmitteln. Besonders unter jungen Menschen zwischen 18 und 27 stieg die Zahl der Schmerzmittel-Konsumenten in den letzten 12 Jahren um 40 Prozent (Quelle: Barmer-GEK).

Viele der eingenommenen Tabletten bekommt man in der Apotheke rezeptfrei und ihre Einnahme gilt als unbedenklich. Trotzdem gilt: Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen & Co sind keine harmlosen Bonbons. Auch diese Schmerzmittel haben Nebenwirkungen – zum Beispiel für Leber, Magen oder Blutgerinnung. Neuere Forschungsergebnisse deuten nun darauf hin, dass die Nebenwirkungen vieler erprobter Schmerzhemmer nicht nur körperlich, sondern auch psychischer Natur sein können – und dass sie sich sogar auf das Verhalten von Patienten und zwischenmenschliche Beziehungen auswirken.

Schmerzfrei mit Nebenwirkung: Mehr als nur ein ‚Grummeln im Magen’

Dennis gehört zur wachsenden Zahl junger Erwachsener, die unter Kopfschmerzen leiden. Seit sechs Monaten nimmt er dagegen Tabletten. Ob Diclofenac oder Ibuprofen, Paracetamol oder Metamizol – den meist frei verkäuflichen Mitteln vertraut er. Auch wenn sie ihm nicht nur gut tun: „Die einzigen Probleme, die ich selber hatte, waren, dass sich ab und zu nach der Einnahme der Tabletten Magenprobleme hatte“, erzählt Dennis. „So ein Grummeln im Magen, leichte Magenschmerzen aber nichts Gravierendes. Und dadurch dass sie auch bei den Kopfschmerzen geholfen haben, die Kopfschmerzen verbessert haben, hab ich mir auch keine weiteren Gedanken gemacht.“

Wegen Schmerzen auszufallen kommt für den Studenten nicht infrage. Er arbeitet und studiert parallel, steht unter Zeitdruck. Sein Arzt Dr. Gerhard Müller-Schwefe sieht das kritisch. Immer wieder muss er Patienten vor Schmerzmitteln warnen: „Patienten mit Schmerzen muss man ganz häufig darüber aufklären, welche Risiken welche Probleme Schmerzmittel haben. Sie nehmen sehr viele frei verkäufliche Mittel und halten die für harmlos, und sie verstehen nicht, dass sie gravierende körperliche Risiken eingehen, dass sie aber auch psychische Veränderungen erleben.“

Neuere Studien verweisen nun sogar auf psychische Nebenwirkungen, die bislang unbekannt waren: Die Tabletten sollen nicht nur für den eigenen Schmerz sondern auch für den anderer Menschen unempfindlicher machen. Wer sie nimmt, empfindet also möglicherweise auch weniger Mitgefühl für andere.

Dennis kann das kaum glauben: „Für mich ist das nicht nachvollziehbar und ich kann’s mir auch nicht wirklich vorstellen, dass ich dadurch weniger Mitgefühl für andere Menschen entwickeln kann.“ Doch was für Dennis schwer vorstellbar ist, halten die Neuropsychologen Claus Lamm und seine Mitarbeiter für absolut einleuchtend. Bei ihrer Arbeit an der Universität Wien untersuchen sie seit Jahren den Zusammenhang zwischen Schmerzempfinden und Mitgefühl.

Schmerzempfinden und Mitgefühl aktivieren ähnliche Hirnregionen

„Unsere Hypothese ist, dass ähnliche Bereiche im Gehirn aktiv sind“, erklärt Neuropsychologieprofessor Claus Lamm, „sowohl wenn ich selbst Schmerzen empfinde als auch wenn ich weiß, dass eine andere Person einen Schmerzreiz bekommt. Und wenn man nun die eigene Schmerzwahrnehmung durch ein Medikament reduziert, dann wirkt sich das eben auch darauf aus, wie ich die Schmerzen einer anderen Person wahrnehmen kann.“

Um das zu überprüfen, zeichnen die Neuropsychologen in verschiedenen Versuchsreihen die Hirnaktivität von Probanden auf. Mit EEG-Hauben messen sie dabei deren Hirnströme. Im EEG-Labor bekommen je zwei Probanden Seite an Seite Elektroden auf dem Handrücken befestigt. Während der Aufzeichnung erhalten sie darüber abwechselnd leicht schmerzhafte elektrische Impulse.

Ein Pfeil auf dem Bildschirm zeigt an, ob sie den Schmerz selbst erleiden oder ihr Gegenüber, von dem sie optisch durch eine Stellwand getrennt sind. Wer von beiden den Schmerzreiz erhält, entscheidet ein Zufallsgenerator.

Die Stärke der Reize sollen sie währenddessen auf einer Skala beurteilen. Für sich selbst – und für die andere Person.

Im nächsten Schritt, verabreichen die Forscher ihnen eine Tablette: In einigen Versuchsreihen ein Placebo, in anderen ein Schmerzmittel. Das Ergebnis: Schon die Erwartung auf Schmerzlinderung wirkt – auf das Schmerzempfinden, ebenso wie auf das Mitgefühl. So beschreibt auch Neuropsychologe Claus Lamm den Zusammenhang: „Das Medikament blockiert meine eigene Schmerzwahrnehmung, aber die wird eben verwendet oder aktiviert um den Schmerz der anderen Personen empfinden zu können. Deshalb wirkt es sich auf beide Bereiche aus.“

Um genauer zu verstehen warum das so ist, gehen die Forscher noch einen Schritt weiter: Sie wiederholen den Versuch. Diesmal allerdings in einem Magnet-Resonanz-Tomografen, der ihnen erlaubt währenddessen einen Blick in das Gehirn ihrer Probanden zu werfen.

Mit einer Tastatur sollen die Probanden die Stärke der Schmerzen bei sich selbst und einem zweiten Teilnehmer bewerten. Jedes Mal, wenn die andere Person den Schmerzreiz erhält, sieht der Proband im Tomografen ein Foto ihres Gesichts und muss einschätzen, wie die andere Person den Schmerz empfindet. Die Bilder des Tomografen zeigen den Forschern farbig, welche Hirnregionen aktiv wird, wenn sie Schmerz empfinden oder mitfühlen – und wie stark sie aktiviert ist.

Dadurch können sie einerseits die Region und andererseits die Stärke der Aktivierung exakt bestimmen, wie Claus Lamm erklärt: „Wir sehen an diesen Farbmarkierungen wo im Gehirn die Aktivierung stattfindet und dass, wenn wir die Gruppe vergleichen, die das Medikament bekommen hat, die Aktivität wesentlich geringer ist.“

Auch Schmerzen beeinflussen die Psyche

Mitgefühl und Schmerzempfinden werden durch die Medikamente gleichermaßen gedämpft.

Menschen wie Dennis, die häufig Schmerzmittel nehmen, könnten somit ihn ihren Empfindungen eingeschränkt werden. Sein Arzt sieht sich dadurch in einer Zwickmühle, denn ob der Schmerz oder Tabletten – beides wirkt sich auf die Psyche aus. Für den Schmerzmediziner Gerhard Müller-Schwefe ist es deshalb immer eine Sache sorgfältiger Abwägung, ob und in welcher Dosis er Patienten zu Schmerzmitteln rät und sie verordnet: „Patienten mit Schmerzen sind eingeschränkt sie ziehen sich zurück, sie werden einsam, sie haben keine Interessen mehr außer dem eigenen Schmerz. Daraus müssen wir sie rausholen, wir müssen Schmerz effektiv behandeln. Aber man muss bei jedem Patienten abwägen, ob der Nutzen eines Schmerzmedikaments wirklich größer ist als der Nachteil den man erkauft.“

Patienten sehr genau daraufhin zu untersuchen, ob, in welcher Dosierung und wie lange sie tatsächlich Tabletten einnehmen müssen, sieht er deshalb als eine seiner zentralen Aufgaben. Und auch die Patienten selbst müssen ihren Konsum freiverkäuflicher Mittel reduzieren. Derzeit sind es in Deutschland weit über 100 Millionen Packungen jährlich.

Gerhard Müller-Schwefe warnt davor: „Schmerzmittel werden in Deutschland in einem Riesen-Umfang genommen, wie wenn’s Lutschbonbons wären. Das sind sie aber definitiv nicht und wir können Medikamente allenfalls kurzfristig einsetzen, gezielt, für eine bestimmte Symptomatik, aber mit allem Bewusstsein für die Nebenwirkungen und das müssen wir auch kommunizieren.“

Denn nur so können Patienten eigenverantwortlich daran mitwirken, dass in Zukunft weniger Tabletten genommen und verordnet werden.