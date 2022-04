Schimmelpilze in der Lunge

Bei Gesunden kümmern sich Fresszellen in der Lunge um eingeatmete Keime. Doch wenn das Immunsystem geschwächt ist, wird es gefährlich - ein Fallbeispiel.

Glück im Unglück

Der Elektrotechniker Gerhard Aulich aus Bad Homburg kann von dieser Gefahr wahrlich ein Lied singen. Immerhin kann er jetzt wieder leichte Arbeiten in seinem Garten ausführen. Allerdings muss er dabei einen Mundschutz tragen. Damit keine Keime in seine Atemwege gelangen. Er kennt die Gefahr: „Es kommt in erster Linie darauf an, die Staubentwicklung beim Zusammenrechen oder anderen Arbeiten zu vermeiden, damit man das Aufgewirbelte dann nicht in die Lunge einatmet. Das sind die Risikofaktoren.“ Angefangen hat alles vor über 5 Jahren. Seine körperliche Leistungsfähigkeit nahm dramatisch ab. Und dann ist er bei sich zuhause zusammengebrochen. Heute erinnert sich der Bad Homburger: „Mein Glück war, dass die Handwerker da waren. Das Dachfenster wurde erneuert. Die haben mich dann gesehen und meinen Hausarzt angerufen. Der kam und hat mich gleich ins Krankenhaus verlegt. Da wurde unter Quarantäne festgestellt, dass die roten Blutkörperchen nicht richtig ausgebildet waren.“

Zweischneidige Therapie

Weil sein eigenes Blut Sauerstoff nicht mehr richtig transportieren konnte, brauchte Gerhard Aulich fremdes Blut. Über 90 Transfusionen in anderthalb Jahren. Eine ungeheure Belastung. Schnell war klar: Gerhard Aulich brauchte neues Knochenmark. Fremde Stammzellen, die wieder eine funktionierende Blutbildung ermöglichen. Weltweit lief die Suche. Millionen Datensätze wurden gescannt. Doch erst nach über einem Jahr fand sich in Stuttgart eine geeignete Spenderin für Gerhard Aulich. Einerseits war die Freude bei ihm und seinem Arzt, Dr. Stephan Klein, groß. Doch der Mannheimer Hämatologe, der Gerhard Aulich behandelte, weist auch auf die Gefahren dieser Therapie hin: „Die andere Seite der Medaille ist, dass das neue Immunsystem den Patienten angreifen kann. Und somit auch gesundes Gewebe angreifen und zerstören kann. Und damit das nicht geschieht, muss man das Immunsystem unterdrücken. Und Unterdrückung des Immunsystems bedeutet immer auch neue Risiken. Auch das Risiko einer schweren Infektion.“

Infektion trotz Sterilstation

Deshalb kam der inzwischen verrentete Elektrotechniker nach der Stammzell-Transplantation mit seinem unterdrückten Immunsystem in der Mannheimer Uniklinik in die Sterilstation, wo er sich unter Aufsicht erholen sollte. Doch es dauerte nicht lange, da wurde er krank. Ernsthaft krank. Hohes Fieber und Schüttelfrost. Gerhard Aulich hatte sich einen Keim eingefangen. Und der saß ganz offensichtlich in der Lunge. Gerhard Aulich weiß noch genau, wie sich das damals angefühlt hat: „Es war zunächst die Atemnot, die ich hatte. Die Atmung war sehr schwerfällig. Ich machte dann auch diese Atemübungen, mit denen sich die Lungenflügel aufblasen sollten. Das hat etwas Linderung gebracht. Aber da war schon die Angst, dass es mit der Atmung einmal überhaupt nicht mehr klappt.“ Stefan Klein und sein Kollege Sebastian Kreil erkennen auf den Röntgenbildern des Patienten dutzende auffällige Absiedlungen, die größte mit dem Durchmesser einer Zwei-Euro-Münze. Sie sind sich einig: zwei Pilzsorten sind hier zu sehen.

Mikrobiologische Diagnose

Doch um welche handelt es sich? Die Frage musste geklärt werden, damit das passende Medikament ausgewählt werden konnte. Dr. Klein weist auf die Zeitnot in einem solchen Fall hin: „Dann ist es wichtig, dass man rasch mit einer Therapie beginnt. Denn ohne eine spezifische Therapie wächst der Pilz unbegrenzt in der Lunge. Er wächst durch alle Strukturen – durch Blutgefäße hindurch und durch Atemwege – und zerstört die Lunge.“ Stefan Klein holt sich die Expertise des Mikrobiologen Prof. Thomas Miethke, ebenfalls Uniklinik Mannheim. Zur Bestimmung der Keime, holen sie per Spülung Pilzmaterial aus der Lunge des Patienten. Im mikrobiologischen Labor der Uniklinik müssen die Pilze identifiziert werden. Am sichersten ist die Anzucht auf Nährböden. Glücklicherweise gibt es Mittel gegen die beiden Pilze in Gerhard Aulichs Lunge. Doch der Mikrobiologe Miethke erklärt, die Behandlung von Pilzen ist komplizierter als die von Bakterien: „Bakterien unterscheiden sich deutlich von unseren eigenen Zellen. Daher haben wir dort viele Angriffspunkte, wo wir mit den antibakteriellen Substanzen ansetzen können und Wirkungen erzielen können. Pilze sind ähnlicher zu unseren eigenen Zellen. Und daher haben wir weniger Angriffspunkte. Trotzdem haben wir spezifische Angriffspunkte die nur in der Pilzzelle und nicht in unseren Säugetierzellen vorkommen.“

Die Therapie spricht an

Zum Glück für den Patienten. Höchste Zeit für die Anti-Pilz-Therapie. Die allerdings erst nach Wochen richtig anspricht. Gerhard Aulich erinnert sich: „Im Laufe der Zeit ist die Atmung immer besser geworden. Ich konnte dann auch wieder richtig laufen und länger laufen. Da konnte ich wieder richtig durchatmen. Insofern habe ich die Besserung schon deutlich gemerkt.“ Erst nach einem Jahr ist der Erfolg der Therapie auch auf den Röntgenbildern deutlich sichtbar. Die Pilze konnten zurückgedrängt werden. Das Medikament nimmt Gerhard Aulich noch immer. Jeden Tag!

Er hat es mit seinem unterdrückten Immunsystem nicht leicht. Immer wieder plagen ihn Infekte, immer wieder muss er Antibiotika und Cortison nehmen. Aber: die gefährliche Pilzinfektion hat er überlebt.