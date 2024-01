Das Netz wird digital

Nachtspeicheröfen „reloaded“ – ein Beispiel für die Herausforderungen des Netzumbaus in Deutschland.

Die Energiewende in Deutschland ist beschlossene Sache. Bis 2050 soll der Anteil der Erneuerbaren Energien bei 80 Prozent liegen. Damit gehört Deutschland weltweit zu den Pionieren der nachhaltigen Energiegewinnung und -versorgung. Um das Ziel zu schaffen, muss sich in den nächsten Jahren auf dem Energiesektor viel verändern. Netze sollen um- und ausgebaut werden, neue Energiespeichertechnologien implementiert werden. In allen Ecken, auf Dächern und in Kellern wird umgedacht. Noch ist die Liste der ungelösten Fragen lang: technische Herausforderungen sind dabei das eine, auch die Geschäftsmodelle müssen überdacht werden. Letztlich geht es auch um die Kosten.

Heiztechnik aus dem Atomzeitalter

Allenthalben heißt es: Das Netz soll ausgebaut werden. Doch wie? Netzausbau ist teuer. Damit Deutschland nicht flächendeckend mit Kupferkabeln vernetzt wird – Experten sprechen auch von einem kostspieligen „Kupferberg“ oder einer „Kupferfläche“ – suchen Netzbetreiber in zahlreichen Modellversuchen nach intelligenten Lösungen. In Stockach am Bodensee wird mit einer noch aus dem Atomzeitalter stammenden Heiztechnik experimentiert: mit Nachspeicheröfen. Geht es nach den Ingenieuren der Firma NetzeBW in Stuttgart, könnten die grauen Klötze bald eine unerwartete Renaissance erleben.

Netze häufig überlastet

Norbert W. aus Stockach heizt sein Haus seit Jahrzehnten mit Nachtspeicheröfen, einer Technologie, die zuletzt als überholt galt – ist sie doch abhängig von immer teurer gewordenem Strom. Doch jetzt wird sein Ofen mit Ökostrom beheizt. Wann seine Heizung beladen wird, entscheiden Programmierer und Ingenieure, nämlich dann, wenn zu viel Strom im Netz ist und jede Entlastung willkommen ist. Die Herausforderung der Energiewende ist die Ungleichmäßigkeit, mit der Wind- und Sonnenstrom anfällt. Das Problem nimmt zu, denn die Ökostrommenge wird sich nach heutigen Schätzungen bis 2050 noch verdreifachen. Zudem machen viele kleine Stromerzeuger, die Solardächer nämlich, die Sache kompliziert. Das Grundproblem der Netze besteht aus der Netzfrequenz, die immer konstant bleiben muss. In Deutschland beträgt sie 50 Hertz. Das bedeutet, Erzeugung und Verbrauch müssen sich ständig im Gleichgewicht befinden. Keine leichte Aufgabe, wenn die Stromerzeugung vom Wetter abhängt.

Speicher verzweifelt gesucht

Die Lösung: Für die Energiewende müssen so viele Stromspeicher wie möglich entstehen. Idealerweise gleich dort, wo der Solarstrom entsteht, also in den Häusern. So sind die Strom-Ingenieure auf die guten alten Nachtspeicherheizungen gekommen. Eine andere Idee ist es, die Elektro-Autos als fahrende Stromspeicher zu nutzen. Doch bis die Flotte in Deutschland eine interessante Größe erreicht hat, wird es noch ein Weilchen dauern. Batterien in den Häusern werden erst interessant werden, wenn neue Technologien bereit stehen und die Preise weiter gefallen sind. Damit viele kleine dezentrale Speicher im Netz koordiniert werden können, braucht es aber ein intelligentes System.

„Smart Meter“ sind Gesetz

Entscheidend dafür ist ein Strommessgerät, das die Verbrauchswerte der Häuser an die Netzbetreiber meldet und auch das Laden von Strom zulässt. Solche Geräte nennt man „Smart Meter“. Ein datensicheres, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziertes Modell soll ab Ende 2017 in zunächst alle Haushalte mit einem Jahresverbrauch von über 10.000 Kilowattstunden eingebaut werden – so will es der Gesetzgeber. Doch der verordnete Einbau hat seine Kritiker, zum Beispiel beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Schon in der Phase der Gesetzesentstehung, ab 2015, haben sie ihre Kritik geäußert.

Verbraucherschützer kritisieren Smart-Meter-Einbau

Was den Verbraucherschützern aufstößt, ist zunächst die „Verkaufe“ der Bundesministerien, die die Smart Meter gern als Instrumente zum Stromsparen anpreisen. So können sie „Einsparmöglichkeiten aufzeigen“, heißt es zum Beispiel in einer im Februar 2017 erschienenen Informationsbroschüre des Wirtschaftsministeriums. Die Energie-Referentin der Bundeszentrale der Verbraucherzentralen Johanna Kardel in Berlin: „Das stimmt so einfach nicht. (...) Natürlich ist es eine gute Idee Strom zu sparen, aber letztendlich viele Haushalte machen das ja schon von ganz alleine und wenn ich eben auf der Gegenseite Kosten von 23 bis 100 € habe, dann muss ich das erstmal wieder einsparen.“

Variable Tarife als Lösung

Die Kosten wollen die Stromlieferanten mit speziellen, variablen Tarifen abfedern. Entsteht ein Überangebot, zum Beispiel wenn es gerade gleichzeitig stürmt und die Sonne scheint, auf der anderen Seite der Strom aber nicht abgenommen wird, fällt der Preis an der Strombörse. Den vergünstigten Einkauf wollen die Stromlieferanten in Zukunft an die Verbraucher in variablen Tarifen weitergeben. Dazu schieben sie den überschüssigen Strom in die in Zukunft hoffentlich massenhaft verfügbaren Speicher der Verbraucher, so der Plan. Das soll natürlich automatisch geschehen. Das Herzstück dieser Idee ist eben das Smart Meter als integrales, intelligentes Schaltgerät, das die Schnittstelle zwischen Haushalten und Netzbetreibern bildet.

Flex-Tarife im Kreuzfeuer

Dass sich mit den variablen Tarifen die Kosten wirklich hereinholen lassen, bezweifeln die Verbraucherschützer. In einer im November 2015 vorgestellten Studie der Verbraucherzentralen wurden drei hypothetische Tarifmodelle untersucht. Gewinner waren nur die Hochverbraucher. „Es ist eben so, dass nur Haushalte mit sehr großem Verlagerungspotential sparen können und das sind eigentlich oder zumindest so die Aussagen dieser Studie, tatsächlich nur Haushalte mit Stromheizung“, sagt Johanna Kardel. Ein Grund ist auch die Tarifstruktur des Strompreises in Deutschland. Zu einem Großteil besteht er aus fixen Kosten und Umlagen, die der Gesetzgeber festgelegt hat – ähnlich wie beim Spritpreis. Fällt der Nettostrompreis an der Börse, ist die Wirkung auf den Bruttopreis gering, weil die Nebenkosten unverändert bleiben.

Für Großverbraucher am ehesten interessant

Profitieren können allerdings Haushalte wie der von Norbert W. aus Stockach. Neben seiner Speicherheizung betreibt Norbert Winkler noch Sauna und Whirl-Pool. So kommt er in kalten Wintern manchmal auf 16.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr von dem er einen großen Teil mit seinem Solardach deckt. Mit seinem hohen Verbrauch verfügt er über reichlich „Verlagerungspotential“. Hundert Euro für ein Smart Meter sind da bald wieder drin. Zum Vergleich: Ein normaler 4-Personen Haushalt verbraucht heute typischerweise zwischen 3.000 und 5.000 KWh/Jahr. Geplant ist vom Gesetzgeber, dass ab 2020 alle Haushalte ab bereits 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch ein Smart Meter haben sollen – auch wenn sie ihre Kosten nicht einspielen sollten.

Offene Kostenfrage

Der Versuch in Stockach ist auch ein Experiment für die offene Kostenfrage. Jürgen Fürst, der Geschäftsführer der Stadtwerke Stockach, die mit ihren Nachtspeichertarif-Kunden den Versuch durchführen, erhofft sich neue Erkenntnisse. „Die Einsparpotenziale sehen wir in diesem Pilotprojekt darin, das wir jetzt einfach Erfahrungen und Daten sammeln, um hinterher lastvariable Tarife anzubieten. Das bedeutet für den Kunden Kostenvorteile im Strombezug einerseits und andererseits, indem man weiteren Netzausbau, der durch den zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien möglicherweise notwendig wird, begrenzen beziehungsweise ein stückweit eindämmen kann“, betont er im SWR-Interview.

Smart Meter sollen beim Netzausbau sparen helfen

Die langfristigen Einspareffekte sind für die Netzbetreiber ein wichtiger Grund zur flächendeckenden Installation der Smart Metern. Der Netzausbau, so Katharina Volk, Ingenieurin und Projektleiterin der NetzeBW, der sonst sehr teuer käme, soll damit in Grenzen gehalten werden und das käme wiederum auf lange Sicht dem Verbraucher zugute. An der Notwendigkeit der intelligenten Messgeräte lässt sie keinen Zweifel: „Smart Meter brauchen wir auf jeden Fall in den Haushalten (...), eben um zu wissen was ist denn eigentlich im Stromnetz los und vielleicht auch um das Netz besser planen zu können, weil ja doch in Zukunft (...) eben durch Elektroautos, durch Batteriespeicher vielleicht ganz neue Situationen im Netz entstehen, die wir aber so gar nicht vorhersagen können“, sagt sie im SWR-Interview. Doch wie sie finanziert werden, dass bleibt vorerst noch eine der vielen Herausforderungen für die Netzbetreiber und Stromlieferanten.