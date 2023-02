Mannheims neue Heuler

Im „Kalten Krieg“ heulten sie überall im Land: Die Sirenen des Katastrophenschutzes. Dann wurden sie vielerorts abgebaut. Nun kommt das Revival - aus gutem Grund.

Nein, das ist keine Kunst im öffentlichen Raum. Auf den ersten Blick könnten sie zwar als abstrakte Metallskulpturen durchgehen: Doch die 65 blitzneuen, stahlglänzenden Objekte über den Dächern von Mannheim sind – elektronische Warnsirenen. Lautstärke 121 Dezibel in 30 Metern Entfernung. Modular aufgebaut mit bis zu 16 Hörnen, lassen sich ihre Schallrichtung und Leistung individuell feintunen. Ich darf als Reporter bei den ersten Tests dabei sein. Zusammen mit Planern und Baumeistern erklimme ich die Stufen zum Dachstuhl einer Schule in Mannheim-Neckarau. Als Mannheimer bin ich ganz stolz: Wir kriegen ein nagelneues Warnsirenennetz für den Katastrophenfall.

Erinnerung an den „Luftalarm“

Andrea Bunz, Chefin des städtischen Katastrophenschutzes, ruft die Feuerwehrleitstelle an. Dort wird die erste „Fernzündung“ per Knopfdruck – oder eher per Mausklick – eingeleitet. Ein kurzer Moment spannende Stille – dann ertönt der Sirenenton „Warnung der Bevölkerung“. Mächtig, durchdringend, an- und abschwellend. Tadellos. Genau wie der Sound der alten Tellersirenen von früher, denke ich. „Luftalarm“ sagte man in meiner Kindheit noch, das Test-Geheule erinnerte alle daran, was uns schreckliches drohte, in der Zeit des „Kalten Kriegs“ Doch als diese Angstepoche endete, „schenkte“ der Bund die Sirenen den Kommunen. Viele Städte, auch Mannheim, bauten die Heuler ab, ihr Unterhalt war zu teuer.

Gefahrenregion Rhein-Neckar

Das war vielleicht etwas kurzsichtig, denn die Region ist ein heißes Pflaster: Alarmierungsanlässe gibt es genug, mit dem Chemiegiganten BASF, sowie 32 weiteren „Störfallbetrieben“. Ebenso ein großer Binnenhafen, Güterbahnhof, Autobahnkreuze. Die Erfahrungen mit Warndurchsagen per Streifenwagen waren uneffektiv, erinnert sich Andrea Bunz: Man habe die Warnungen kaum verstanden, und die Menschen öffneten eher die Fenster, um besser zu hören, anstatt sie – wie im Katastrophenfall vorgesehen – fest zu verschließen. Bei den vielen Kulturen, vielen verschiedene Sprachen in Mannheim habe „etwas gesucht, was jeder versteht, was für jeden klar ist, da sind wieder auf die Sirenen gekommen.“

Kosten der Retro-Idee für die Stadt: 1,2 Millionen Euro. Ein Drittel davon spendeten am Ende Firmen, denn die Katastrophenschützer trommelten unermüdlich für das eher unangenehme Thema. Der erste Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht sagt, in einem so risikoreichen Verdichtungsraum wie der Rhein-Neckar-Region „bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als vorneweg zu marschieren.“

Beschallungsplan für Mannheim

Zwei Jahre lang wurde gebaut, vom Zentrum bis in die Randregionen. Grundlage ist ein „Beschallungsplan“. Der Sound muss überall ankommen, aber auch die Warnung einzelner Stadtteile muss möglich sein. Bei fünfzig Standorten musste Andrea Bunz mit den Besitzern der Grundstücke und Immobilien verhandeln. Alle stimmten zu – ohne dass sie allzu deutlich den rechtlichen Anspruch der Stadt auf die optimalen Stellplätze betonen musste. Darauf ist sie besonders stolz.

Nun sind die letzten Anlagen fertig. Es gibt nur einen Warnton, der klar signalisiert: Fenster und Türen schließen, Radio, Fernseher anmachen. Im Gegensatz zu den alten Sirenen funktionieren diese Heuler im Notfall auch mit Batteriebetrieb: Noch 30 Tage lang kann die Anlage – zum Beispiel beim „Blackout“, einem Ausfall der Stromnetze – ausgelöst und betrieben werden. Klingt ziemlich zeitgemäß: Vielleicht ist die gute alte, neue Sirenenwarnung unverzichtbar für den urbanen Raum, in Zeiten von Cyber- und Terrorattacken. Wie machen das andere große Städte?

Keine Heuler für Stuttgart

Ich fahre nach Stuttgart. Dort haben sie eine richtig schicke „integrierte Leitstelle“: Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Verkehrsleitstelle und Katastrophenschutz-Stab – alles unter einem Dach vereint. Auch in der Landeshauptstadt wurden in den 1990er Jahren die Heuler abgebaut. Planungen für ein neues Sirenennetz gibt es nicht, erfahre ich. Sehr erstaunt bin ich, als ich erfahre: Für die Sechshunderttausend-Einwohnerstadt hat die Feuerwehr nur einen einzigen Lautsprecherwagen. Nun ja, das ganze Warnsystem besteht natürlich nicht nur aus einem VW-Bus, auch Streifenwagen und Feuerwehr können Durchsagen machen. Und die elektronischen Verkehrstafeln können vom Alltagswahnsinn („Auchtung: Feinstaub“) sofort auf Spezialmeldungen umschalten: „Schalten Sie Ihr Radio ein!“ Warnungen gehen, wie in den Städten üblich, gleichzeitig an Funk und Fernsehen raus. Und die bundesweite Katastrophenwarn-App „Nina“ wird ebenfalls bespielt. Wohl dem, der die „Sirene für die Hosentasche“ auf sein Smartphone runtergeladen hat.

Hoffnung auf Bundes-Initiative

Und warum gibt es keine Sirenen für die Landeshauptstadt?

Der Amtsleiter der Feuerwehr Stuttgart, sagt: „Wir sind nicht am Speckgürtel der Großchemie. besonders nicht der produzierenden Chemie.“ Das sei ein anderes Gefahrenszenario. Für Stuttgart habe man das Risiko bewertet „und wir sind zu einem anderen Ergebnis gekommen: nämlich dass wir kommunal kein Sirenennetz finanzieren.“ Der Chef räumt aber ein: Beim „Blackout“ könne man nur hoffen, dass die Notstromaggregate funktionieren. Natürlich wären stromunabhängige Sirenen nochmal ein Gewinn an Sicherheit. Aber die Kosten…

Langfristig hoffen Stuttgarter wie Mannheimer, dass der Bund die Kommunen wieder stärker beim Katastrophenschutz unterstützt. Bisher gibt es dafür – Ankündigungen. Die Mannheimer jedenfalls haben schon mal in Eigenregie einen unüberhörbaren Akzent gesetzt.