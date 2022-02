Wenn sonst nichts mehr hilft

Schwerstkranke Patienten dürfen, wenn starke Hinweise auf eine Wirksamkeit vorhanden sind, auch Medikamente bekommen, die noch nicht zugelassen sind. Das wirft ethische Fragen auf.

Normalerweise bestehen für die Verabreichung von Medikamenten strenge Regeln. Die Medikamente müssen zugelassen sein. Und für diese Zulassung müssen die Hersteller umfangreiche Studien – in der letzten Phase in der Regel mit hunderten Patienten vorlegen, die zeigen, dass das Medikament sicher und hilfreich ist. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme von der Regel. Die Engländer sagen „Compassionate Use“ was man mit „Anwendung aus Mitgefühl“ übersetzen könnte. Wir sagen etwas nüchterner „Härtefallprogramm“. Da können die Hersteller ihre Medikamente – die noch nicht zugelassen sind – an Patienten abgeben, die – sagen wir es jetzt mal etwas hart – sowieso nichts mehr zu verlieren haben. Ein Verfahren, das Gerhard Frech aus Haßloch vermutlich das Leben gerettet hat.

Seit 11 Jahren mit chronischer Leukämie

Vor elf Jahren, er ist gerade 51 Jahre alt, erhält Gerhard Frech aus Haßloch die Diagnose chronisch lymphatische Leukämie – Blutkrebs. Seine Gefühle damals beschreibt er so: „Wenn man so eine Diagnose bekommt – keiner rechnet ja damit – das war dann schon hart. Ein paar Wochen später hab ich dann die erste Chemotherapie bekommen. Das hat auch angeschlagen und etwas über zwei Jahre war wieder alles stabil und die Werte gut.“ Aber nach zwei Jahren kommt der Krebs zurück. Wieder und wieder erhält Gerhard Frech Chemo. Und immer kommt der Krebs spätestens nach zwei Jahren zurück. Und im Sommer 2016 spricht keine Therapie mehr an. Gerhard Frech gilt als austherapiert! Das Ende. Eigentlich. Aber sein Arzt schlägt ihm die Teilnahme an einem sogenannten Härtefallprogramm vor. Er soll ein Medikament einnehmen, das in Europa noch nicht zugelassen ist.

Prof. Peter Dreger, Hämatologe von der Uniklinik Heidelberg meint: „Wenn man ein Medikament hat, das gut wirkt, dann eröffnet dieses Medikament ja die Möglichkeit, seinem Patienten zu helfen oder sogar das Leben zu retten, was sonst ja nicht ginge. Und gerade wenn es um lebensbedrohliche Situationen geht, wie es hier der Fall war, ist man sehr erpicht darauf, das Medikament auch für seinen Patienten zu bekommen.“

Gerade einmal 8 Medikamente sind derzeit vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für die Härteallregelung zugelassen. Vom Medizin-Ethiker Prof. Eckhard Nagel von der Uni Bayreuth wollen wir wissen, warum so strenge Maßstäbe angelegt werden, wo viele Patienten ohnehin keine andere Hoffnung haben? Der Wissenschaftler führt gute Gründe an: „Also wir hätten wahrscheinlich eine wirklich große Gruppe von Menschen, die behandelt würden, ohne dass wir wirklich eine Rationale dahinter hätten, ohne dass wir wirklich wüssten, was wir da machen. Und das wäre vielleicht für Menschen ohne Überlebensaussichten noch irgendeine psychologische Motivation, aber es wäre natürlich eine Gefährdung unserer Medizin, so wie wir sie heute kennen.“ Es ergebe keinen Sinn, die Regeln zu verwässern, zahllose Menschen „auf Verdacht“ zu behandeln und eine Unmenge von Geld zu vernichten.

Strenge Vorgaben für das Härtefallprogramm

Venetoclax, das neue Medikament, das Gerhard Frech nun bekommt, hat in Studien schon überzeugende Beweise seiner Wirkkraft geliefert, so dass die Experten vom BfArM die Zulassung für eine reine Formsache ansehen. Das Wirkprinzip des neuen Medikaments ist überzeugend. Es veranlasst die Krebszellen ein Selbstmordprogramm zu starten. Ein natürlicher Mechanismus, der entartete Zellen normalerweise entsorgt, Fachleute sprechen von Apoptose. Bei Krebszellen funktioniert es nicht. Das Medikament aber schaltet dieses Selbstmordprogramm wieder an.

Dr. Patrick Horber ist Geschäftsführer der Firma Abbvie, die den Wirkstoff entwickelt hat. Er ist glücklich, dass das Medikament Venetoclax im Härtefallprogramm so gut wirkt: „Also nicht nur für mich sondern auch für alle meine Mitarbeiter ist eine Teilnahme an einem Härtefallprogramm eine wichtige Sache, weil wir damit einem Patienten Zugang zum Medikament geben, der eine lebensbedrohliche Erkrankung hat. Und dieses Ziel zu erreichen mit der täglichen Arbeit, macht uns natürlich als Mitarbeiter des Unternehmens stolz. Und besonders auch die Mitarbeiter, die die Entscheidung getroffen haben, einen Patienten an einer Härtefallregelung teilnehmen zu lassen, sind natürlich noch glücklicher.“

Das Medikament schützen

Glück auch für Gerhard Frech. Denn Pharmafirmen sind nicht gezwungen an der Härtefallregelung teilzunehmen und ihr Medikament vor der Zulassung kostenlos frei zu geben. Und das – wie Medizin-Ethiker Nagel ausführt – aus gutem Grund: „Es schützt eine Firma davor, dass zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht alles über das Medikament weiß, eine Anwendung stattfindet, die womöglich etwas herausbringt, was nur diesem einen Patienten schadet und damit der gesamte Entwicklungsprozess für das Medikament zum Stoppen, zum Halten kommt.“ Die Aussicht, nämlich dass viele Patienten davon später vom Medikament profitieren könnten, würde an dieser Stelle im Ernstfall schon zunichte gemacht. Also insofern sei es sicher gut, dass ein solcher Zulassungsprozess in der Regel auch bis zum Ende durchgeführt werde, bevor das Medikament den Patienten zugänglich gemacht werde.

Seit elf Jahren kämpft Gerhard Frech nun schon mit der Leukämie. Das Härtefallprogramm scheint seine Rettung. Natürlich fürchtet der Elektrotechniker im Ruhestand, dass auch diese Therapie den Krebs nicht dauerhaft besiegt. „Also momentan geht es mir mit dem neuen Medikament sehr gut und ich hoffe, dass es lange, lange vorhält. Und dass dann, wenn es nicht mehr wirkt, dass es dann wieder ein neues Medikament gibt.“ Und sei es im Rahmen eines Härtefallprogramms.