Lebensrettende Innovationen der Pharmazie

Ob durch Zufall oder durch jahrzehntelange Forschung: wenn Pharmakologen neue Medikamente entwickeln, können aus Todesurteilen behandelbare Krankheiten werden...

Der Erste Weltkrieg. Millionen Menschen sterben. Doch statt auf dem Schlachtfeld kommen die Meisten im Lazarett um – durch Infektionen: Im 19. und 20. Jahrhundert stirbt jeder vierte Erwachsene etwa an Tuberkulose, denn gegen bakterielle Infektionen gibt es kein Mittel.

Bis 1928 Alexander Fleming in einer Petrischale einen Pilz entdeckt, der die gefährlichen Erreger darin abtötet. Der Grundstein für das erste Antibiotikum: Penicillin. Ab 1942 starten die ersten pharmazeutischen Hersteller die Penicillin-Produktion – Glaxo und ICI in England, Merck & Co., Pfizer & Co. und Squibb & Sons in den USA sowie Schott und Hoechst in Deutschland. Sie nehmen in den folgenden Jahren Infektionen endlich ihren Schrecken. Dank Antibiotika stirbt statt jedem Vierten in Deutschland heute kaum noch jemand an Tuberkulose – 2014 waren es gerade noch 310 Menschen. Nur noch eine einzige Infektionskrankheit zählt zu den zehn häufigsten Todesursachen in Deutschland: die Lungenentzündung.

Cortison

Der Stoff aus unserer Nebenniere wird für Pharmakologen in den 1940er Jahren interessant – erstmals gelingt es, den körpereigenen Stoff zu isolieren. Seine Synthese ist aber hoch kompliziert. Während des 1. Weltkriegs forschen amerikanische Pharmakologen des Pharma-Riesen Merck daran angeblich mit Hochdruck, weil sie fälschlicherweise glauben, die Deutschen setzen das Mittel zum Aufputschen ihrer Soldaten ein. Nun können Forscher den körpereigenen Stoff zwar herstellen – aber eine konkrete Verwendung finden sie nicht. Erst drei Jahre nach Kriegsende hilft eine zufällige Beobachtung: 1948 stellt der Rheumatologe Philip Hench fest, dass sich bei seinen schwangeren oder leberkranken Rheuma-Patienten die Symptome bessern. Ein bestimmtes körpereigenes Hormon scheint die Arthritis zu unterdrücken. Er probiert es mit verschiedenen Hormonpräparaten – keines zeigt die entsprechende Wirkung. Schließlich probiert er es mit Cortison – und tatsächlich: die junge Amerikanerin, die er damit behandelt, kann bald wieder schmerzfrei gehen. Die Geburtsstunde des ersten starken Entzündungshemmers.

Betablocker

Produziert der Körper zu viel Adrenalin, geraten Blutdruck und Herzfrequenz außer Kontrolle. Die Folge: Bluthochdruck! Als bekannt wird, dass Adrenalin vor allem über zwei Rezeptoren, den α und den β Adrenozeptoren ausgeschüttet wird, hat der schottische Pharmakologe James Whyte Black bei ICI Pharmaceuticals eine Idee: Er sucht nach Stoffen, die die ß-Rezeptoren blockieren. Und entwickelt 1964 tatsächlich den ersten Betablocker, das Propranolol. Der Blutdrucksenker wird schnell populär, bis heute sind Betablocker aus der von Black entdeckten Wirkstoffklasse die meistverschriebenen in Deutschland. Seit 1990 wird Propranolol außerdem in der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation WHO geführt.

Human-Insulin

"Honigsüßer Durchfluss" klingt harmlos, ist in Wahrheit aber eine der ältesten Krankheiten der Menschheit: Diabetes Mellitus. Trotz ausreichender Nahrung sterben Menschen an Unterernährung, weil sie den Zucker aus der Nahrung nicht verwerten können. Bis es endlich gelingt, Insulin künstlich herzustellen. Doch in den 1920er Jahren werden Insulin-Präparate noch aus tierischen Bauchspeicheldrüsen hergestellt – ein ziemlich mühsamer Prozess. Mitte der 1970er Jahre gelingt es dann Pharmakologen der Hoechst AG, Schweineinsulin in menschliches umzuwandeln. Ab den 1980er Jahren können Pharmakologen das Insulin aus menschlichen Zellen isolieren, in Hefezellen einschleusen und sich dort vermehren lassen. Während in den USA die industrielle Produktion bereits auf Hochtouren läuft, verbieten die deutschen Behörden das gen-technische Verfahren. Die Labors bei Hoechst müssen ruhen. Erst 1999 kommt das Humaninsulin auf den Markt. Ein Arzneimittel, auf das heute rund 1,5 Millionen Typ 2 Diabetiker in Deutschland angewiesen sind.