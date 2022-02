Für Josef Moosmann bedeutet die neue Lunge ein neues Leben. Allerdings muss er dauerhaft Medikamente einnehmen, die eine Abstoßung des Organs verhindern.

Josef Moosmann ist nach seiner achtstündigen Lungentransplantation auf der Intensivstation. Ohne Sauerstoff. Er bekommt gut Luft – atmet aber noch wie ein Lungenkranker, mit Lippenbremse. Intensivpfleger Josef Haidt fragt ihn: „Haben Sie subjektiv noch ein bisschen Atemnot wahrscheinlich? Jahre eingeübt. Müssen Sie sich noch umgewöhnen. Das brauchen sie eigentlich nicht mehr mit der Lippenbremse.”

Ein neues Herz schlägt einfach – aber eine neue Lunge - die muss der Patient aktiv annehmen, mit ihr atmen – das ist ein großer Schritt.

Schon nach drei Tagen kann Josef Moosmann bereits aufstehen und mit Unterstützung auf der Station herumlaufen: „Heute ist es angekommen, kann man sagen. Die ersten drei Tage, da hatte ich… da war ich mit anderen Dingen, mit anderen Gedanken beschäftigt. Weil ich konnte mich auch kaum bewegen. Aber jetzt heute, geht es mir gut. Und ich genieße auch.“, sagt er und saugt frische Luft durch die Nase ein. „Mit jedem Atemzug, genieße ich das neue Leben.”

Regelmäßige Kontrollen

Drei Monate später. Bei Josef Mossmann steht eine Lungenspiegelung an, eine Bronchoskopie. Zu solchen Untersuchungen muss er jetzt regelmäßig, alle paar Monate. Dr. Meschede will sich die neue Lunge anschauen und Gewebeproben nehmen, mit einer dünnen Endoskopkamera. Der kleine biegsame Schlauch wird vorsichtig durch die Nase eingeführt. Die entscheidende Frage: Gibt es Anzeichen, dass sich das Immunsystem von Josef Mossmann gegen das fremde Organ wehrt, es abstösst?

Der Arzt inspiziert die Stelle, an der die neue Lunge an die Atemwege von Josef Moosmann angenäht wurden. Deutlich ist das helle Narbengewebe zu sehen.

Dr. Wolfram Meschede erklärt: „Also hier sieht man diese Narbe, die hier einmal ringsherum geht. Und da muss ich mir anschauen, ob es Verengungen gibt oder an der Nahtstelle können irgendwelche Undichtigkeiten sein. Da drunter beginnt dann in dem Bereich wo ich jetzt bin, dann die neue transplantierte Lunge. Das heißt, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt von dem Bild was ich gesehen habe nicht davon ausgehen muss, dass es da eine Abstoßungsreaktion stattgefunden hat und auch nicht, dass eine bakterielle Entzündung in der Lunge zu finden ist. Also soweit ist das der gewünschte Verlauf, den wir jetzt sehen.“

Josefe Moosmann schaut während der Untersuchung immer wieder auf den Bildschirm, kann sich so auch selbst von innen sehen – faszinierend.

„Das ist jetzt meine Lunge“, sagt Josef Moosmann. „Das ist meine Lunge. Es ist zwar, ich weiß dass es ein Fremdkörper ist, für das Immunsystem, aber für mich ist das meine Lunge. Und die hege ich und pflege ich wie es geht.“

Nichts bleibt wie es war!

Pfarrer Mossmann muss sein ganzes Leben verändern. Vor allem muss er enorm viele Medikamente nehmen, die sein Immunsystem schwächen, damit es zu keiner Abstoßung der neuen Lunge kommt. Das birgt Risiken.

„Was ich erlebt habe in der Reha“, berichte er, „die allermeistern Patienten haben Probleme mit Nebenwirkungen. Durchfall, Erbrechen, Schwindel, Schlaganfall. Ein Patient hatte Nierenversagen, der sitzt jetzt dreimal in der Woche in der Dialyse. Bei mir war es Gott sei Dank, ich weiß nicht, woher ich dieses große Glück habe: Die Lunge ist gut, die Nebenwirkungen haben sich beschränkt so auf die ersten zwei Wochen nach der Transplantation. Da hatte ich Schwindel, zwei Tage Halluzinationen, Kopfschmerzen, Gastritis, Magenschleimhautentzündung, einen Hörsturz – das hat sich alles nach einer Woche, nach zehn Tagen wieder eingependelt.“

Der ganze Alltag verändert sich, muss sich nach der neuen Lunge richten. Eine große Umstellung, auch für seine Haushälterin. Keine Pflanzen und Blumen in der Wohnung und beim kochen muss alles keimfrei sein. Denn überall lauern Keime, die für Josef Moosmann schnell gefährlich werden können.

„Die Gewürze: da ist fast nichts mehr drin“, sagt sie. „Da, gucken Sie, da sind die Regale teilweise ganz leer. Ich habe also da ziemlich geräumt. Ich habe noch ein bisschen Paprika und Salz und Zucker, aber sonst habe ich also ziemlich die Dinge nicht gerade rausgeschmissen, aber dann verschenkt, und muss dann jetzt einfach bisschen lernen anders zu kochen. Draußen das Petersilie und Schnittlauch was ich hab, was er gerne mal so frisch auf der Suppe hatte, ist also nichts mehr drin. Da müssen wir jetzt einfach halt, auch vom optischen her, ein bisschen kürzer treten und uns verändern. Aber mit dem kann man gut leben!“

Nicht gesund, sondern: anders krank – aber glücklich!

Josef Moosmann hat seine neue Lunge jetzt drei Monate.

Er muss ein Leben lang Medikamente nehmen, damit es keine Abstoßung gibt.

Er muss sich vor Infektionen schützen und deshalb oft einen Mundschutz tragen, sich immer wieder die Hände desinfizieren. Er ist nicht gesund. Er ist anders krank. Aber glücklich.

„Fast alle sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt er. „Und wenn ich mir da die anderen Patienten anschaue, dann muss ich sagen: habe ich einen Sechser mit Zusatzzahl. Ich brauche keinen Sauerstoff mehr, ich brauche keinen Rollstuhl mehr, keinen Rollator, keine fremde Hilfe mehr. Ich konnte nichts mehr tun, keinen Schritt mehr gehen, keine Treppe mehr steigen, ich musste mir helfen lassen beim waschen, beim anziehen, bei allem.“

Dann flüstert er: „Vorher habe ich eher leicht geflüstert, um mich ja nicht anzustrengen. Und jeder Atemzug… und immer wieder kurze Pausen beim Atmen“, dann holt er tief Luft und ruft mit kräftiger Stimme in den Weinberg: „Und jetzt kann ich atmen, ich kann sprechen, ich kann jemand laut zurufen: Hallo! Da bin ich! Hörst Du mich?”

Glücklich strahlend steht er im Weinberg.