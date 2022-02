Organe spenden neues Leben

Nach der Hirntoddiagnostik werden die Organe des Verstorbenen von Eurotransplant möglichen Empfängern zugewiesen. Bei Herz und Lunge kommen immer die Transplanteure zur Entnahme.

Da viele Menschen keinen Organspendeausweis haben, müssen die Ärzte darüber mit den Angehörigen sprechen. Dabei interessiert nicht so sehr, ob die Angehörigen eine Organspende befürworten oder ablehnen. Das Ziel des Gesprächs ist es vielmehr herauszufinden, was der hirntote Patient gewollt hätte. Für die Angehörigen ist das häufig eine zusätzliche Belastung in einer Situation, in der sie schon den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten müssen. Deutlich einfacher ist die Situation, wenn ein Organspendeausweis vorliegt. Auf diesem kann man sowohl „Ja“ als auch „Nein“ ankreuzen, also einer Organspende zustimmen oder diese auch ablehnen. Zudem kann man noch genauer bestimmen, beispielsweise welche Organe gegebenenfalls entnommen oder auch explizit nicht entnommen werden dürfen.

Ein ausgefüllter Organspendeausweis entlastet die Hinterbliebenen

Ob mit oder ohne Organspendeausweis: Die Ärzte auf der Intensivstation besprechen das Thema mit den nächsten Angehörigen. Auch wenn eine Einwilligung zur Organspende auf dem Ausweis vorliegt, findet ein solches Gespräch statt. In der Praxis ist es ohnehin so, dass der Patient schon seit Tagen auf der Intensivstation behandelt wird. Das Behandlungsteam der Intensivstation und die Angehörigen sprechen in dieser Zeit oft miteinander. Das Angehörigengespräch über das Thema Organspende ist also nur eines von vielen Gesprächen. Oft sind bei dem Gespräch über die Organspende auch der Transplantationsbeauftragte des Krankenhauses und der Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) dabei.

Die Verteilung der Organe

Ist die Entscheidung zur Organspende gefallen, beginnt sich das Räderwerk der Organspende zu drehen. Vieles geschieht dabei gleichzeitig, da die Organe möglichst schnell zu den Empfängern kommen sollen.

So wird der Organspender gründlich untersucht und eine ganze Reihe von Daten erhoben, um die Qualität, bestimmte Eigenschaften und die Größe der einzelnen Organe zu bestimmen. Die Organisation übernimmt der Organspende-Koordinator der DSO, unterstützt von den Krankenhausärzten und dem Transplantations- oder Organspendebeauftragten des Krankenhauses. Die Daten des Spenders überträgt der DSO-Koordinator an die Stiftung Eurotransplant, die für die Verteilung der Organe verantwortlich ist. Zudem müssen ein Operationssaal, eine Entnahme-Team und der Lufttransport der Organe organisiert werden. Für Herz und Lunge reisen in der Regel per Flugzeug eigene Entnahme-Teams aus dem Transplantationszentrum an, in dem der Empfänger sein Organ eingepflanzt bekommt.

Die Organentnahme

Meist werden die Organe nachts entnommen, da tagsüber nur selten Operationssäle dafür frei sind. Auf den ersten Blick ist eine Organentnahme eine ganz normale Operation. Andererseits ist einiges anders als bei einer normalen Operation.

Der wichtigste Unterschied: Der Patient ist tot – nur sein Kreislauf wird noch künstlich aufrechterhalten. Alles dreht sich deshalb um die Organe des Spenders, die in bestmöglichem Zustand zu den Empfängern gelangen sollen.

Keine Narkose

Bei der Organentnahme bekommt der tote Organspender keine Narkosemittel. Da sein Gehirn komplett abgestorben ist, muss er nicht in Bewusstlosigkeit versetzt werden, denn sein Bewusstsein hat er mit dem Hirntod unwiederbringlich und endgültig verloren. Eigentlich braucht er auch keine Schmerzmittel, denn ohne Gehirn, kann er auch keinerlei Schmerz mehr empfinden. Dennoch werden einige Opiate gegeben – das sind sehr starke Schmerzmittel. Dies geschieht aber nicht, weil der Tote vielleicht doch noch irgendetwas spüren könnte – das kann er nicht – sondern weil diese Medikamente auch einige Reflexe und Steuerungsmechanismen beeinflussen, die nicht im Gehirn ablaufen. Dadurch kann zum Beispiel der Blutdruck besser kontrolliert werden.

Zudem können mitunter auch noch Reflexbahnen im Rückenmark erhalten sein, die für sogenannte spinale Reflexe wichtig sind. Das sind einfach Reflexe, die uns im Leben beispielsweise bei Bewegungen unterstützen und die auch ohne Gehirn funktionieren. Das bekannteste Beispiel dafür sind sicherlich geköpfte Hühner, die manchmal ohne Kopf noch mehrere Meter laufen können. Werden solche Reflexe bei einem Hirntoten ausgelöst, ist das ein gespenstisch anmutendes Bild, denn der Tote kann dann zucken. Weil solche Zuckungen die Operation schwieriger machen, bekommt der Tote zusätzlich Muskelrelaxantien, also Muskelentspannungsmittel. Außerdem wird der Tote weiter künstlich beatmet und sein Kreislauf wird mit verschiedenen Medikamenten stabilisiert.

Die Operation

Um die Organe entnehmen zu können, werden der Brust- und der Bauchraum eröffnet. Dann werden die Organe inspiziert und abgetastet, um ein letztes Mal ihre Eignung für die Empfänger zu prüfen. Dann wird die eigentliche Entnahme vorbereitet. Das wichtigste dabei: Die Organe müssen blutleer sein, denn wenn das Blut in den Organen stockt und nicht mehr fließt, bilden sich überall Blutgerinnsel, die es für eine Transplantation unbrauchbar machen. Deshalb muss das gesamt Blut im Körper des toten Spenders durch eine kalte Konservierungslösung ersetzt werden.

Für diese Konservierungslösung wird eine Kanüle in die Hauptschlagader eingeführt. Das Herz des toten Spenders schlägt derweil weiter. Dann wird die große Hohlvene aufgeschnitten. Das Blut strömt sehr schnell in den Brust- und Bauchraum, wo es abgesaugt wird. Gleichzeitig läuft die Konservierungslösung über die Kanüle in die Hauptschlagader und damit in den Kreislauf. Das Herz des toten Spenders wird langsamer und hört schließlich auf zu schlagen. Um die Organe möglichst schnell herunter zu kühlen, wird zusätzlich steriles Eiswasser in den Brust- und Bauchraum gegossen. Nach kurzer Zeit wird so das gesamte Blut durch die klare Konservierungslösung ersetzt. Die Haut des toten Spenders verliert dadurch ihre Farbe und wirkt wächsern. Der hirntote Organspender wird zum Leichnam.

Noch am Tisch werden die entnommenen Organe in sterile Plastiktüten mit Eiswasser verpackt und abtransportiert. Der Leichnam des Spenders wird ordentlich verschlossen, die Operationswunden vernäht und mit Pflastern abgedeckt. Anschließend wird der Leichnam noch so zu Recht gemacht, dass er auch offen aufgebahrt werden kann, falls das gewünscht ist.