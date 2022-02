Warten auf eine neue Lunge

Pfarrer Moosmann leidet an einer Lungenfibrose und kann ohne künstlichen Sauerstoff nicht mehr atmen. Nach langem Warten bekommt er eine neue Lunge.

Hoffnung auf ein neues Leben

Josef Moosmann ist einer von über 10.000 Schwerstkranken, die in Deutschland auf ein rettendes Organ warten. Die Zahl der Organspenden aber sinkt seit mehreren Jahren: Nicht einmal 860 Organspender gab es 2016. Da meist mehrere Organe gespendet werden, entspricht das gut 3.000 Organen – viel zu wenig für die große Zahl derer, die ohne neues Organ nicht mehr lange zu leben haben.

Um überhaupt eine Chance auf ein neues Organ zu bekommen, musste Josef Moosmann erst einmal auf die Warteliste für eine mögliche Lungentransplantation kommen. Die erste große Hürde für die Betroffenen. Die Ärzte aus dem Transplantationszentrum, das ihn betreut, haben ihn gründlich untersucht und dabei geschaut, wie notwendig aber auch wie erfolgversprechend eine Transplantation für ihn wäre. Ist er so krank, dass er tatsächlich ein neues Organ braucht? Ist er andererseits vielleicht auch schon zu krank, würde die große Operation gar nicht mehr überstehen?

Ein Platz auf der Warteliste

Einmal auf der Warteliste ist die große Frage: Wie weit oben landet man? Bei der Lunge ist das über den Lung-Allocation-Score (englisch: Lungen-Verteilungs-Punktzahl) geregelt, kurz LAS. Die Patienten können maximal 100 Punkte erreichen und je höher die Punktzahl, desto schneller gibt es eine neue Lunge. Selbst Patienten, denen es sehr schlecht geht, erhalten aber mitunter keinen hohen Punktwert. Für die Patienten ist das oft ernüchternd. Die Internistin Ina Hettich betreut die Lungentransplantationskandidaten an der Uniklinik Freiburg. Sie erklärt: „Da wird eben die aktuelle Lebensqualität nicht so sehr bewertet, sondern es wird bewertet beim LAS, wie wahrscheinlich ist es zu überleben. Und man kann leider auch mit einer schlechten Lebensqualität überleben.”

Josef Moosmann steht mit 47 Punkten auf der Liste. Ein recht hoher Wert, mit dem er durchaus Chancen hat. Wobei der Punktwert regelmäßig überprüft und dann auch steigen oder sinken kann. Zudem kommt es oft vor, dass Patienten zeitweise mit „nicht-transplantierbar“ gemeldet werden, wenn sie beispielsweis einen Infekt haben, der eine Transplantation zu riskant macht.

Josef Moosmanns leidet an einer Lungenfibrose. Dabei vernarbt die Lunge, wird zäh und hart, ohne dass man die Ursache dafür kennt. Seine Erkrankung schreitet schnell voran, oft leidet er unter Erstickungsangst. „An Tagen, wenn es sehr neblig ist und hohe Luftfeuchtigkeit, dass das atmen so schwer fällt, kommt leichte Panik auf.“ berichtet er. „So in der Art wie wenn man erstickt. Und keine Luft zu bekommen, das ist schon sehr anstrengend, beschwerlich und manchmal auch beängstigend.”

Belastend ist auch das bange Warten. Er muss rund um die Uhr erreichbar sein, denn im Falle eines Falles muss er binnen Stunden im Operationssaal sein.

Der große Tag

Nach drei langen Monaten: In den frühen Morgenstunden klingelt bei Josef Moosmann das Telefon. Wenig später fährt er per Krankenwagen in die Uniklinik Freiburg. Derweil ist schon ein Team Freiburger Thoraxchirurgen auf dem Weg zu dem Organspender. Sie sollen das Organ vor Ort inspizieren, schauen, ob es für Josef Moosmann wirklich geeignet ist. Falls ja, entnehmen sie es vor Ort und fliegen damit nach Freiburg.

Josef Moosmann liegt in einem Bett und wartet, als Patrick von Samson-Himmelstjerna, Thoraxchirurg am Universitätsklinikum Freiburg, endlich den Anruf bekommt: Das Organ ist geeignet!

Moosmann wird in den Operationssaal eingeschleust. Patrick von Samson-Himmelstjerna macht nur zwei kleine Schnitte unter den Rippenbögen, gerade groß genug, dass jeweils ein Lungenflügel hindurch passt. Mit Lupenbrille, Stirnlampe und extrem langem Operationsbesteck beginnt er durch die kleine Öffnung, Lungengefäße und Luftröhre tief im Brustkorb vorzubereiten. Währenddessen trifft das Entnahmeteam mit Josef Moosmanns neuer Lunge ein. Sie kommt in einer Kühltasche, verpackt in mehrere sterile Plastikbeutel. Patrick von Samson-Himmelstjerna öffnet den innersten Beutel und hebt das Organ vorsichtig heraus und begutachtet es. Sie ist weich und rosig, leicht gesprenkelt mit dunklen Punkten.

„Das ist so ein bisschen das was so normal an Dreck in der Atemluft ist, über die Jahre hinweg. Das ist relativ wenig. Also das ist wenig Belastung. Der Spender war auch Nichtraucher, das wissen wir. Insofern: Also das ist eine Lunge, die schön ist, wirklich.” erklärt Patrick von Samson-Himmelstjerna.

Er schneidet die beiden Lungenflügel auseinander, legt sie zur Seite und beginnt den rechten Lungenflügel von Josef Moosmann herauszunehmen. Im Vergleich zur neuen Lunge ist sie klein und kümmerlich. Kein Wunder, dass er damit kaum noch Luft bekam.

Patrick von Samson muss nun die Lungengefäße und die großen Hauptbronchien aneinander nähen, alles durch den kleinen Schnitt unter dem Rippenbogen. Eine enorm anspruchsvolle Operationstechnik, die nur wenige beherrschen. Als das geschafft ist, macht er sich an den zweiten Lungenflügel. Josef Moosmann atmet jetzt bereits über den einen neuen Lungenflügel, der ihm gerade erst eingesetzt wurde – alles ohne Herz-Lungen-Maschine. Das Leben mit der neuen Lunge hat für Josef Moosmann begonnen.