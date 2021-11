Wie die Kampagne wirkt

Menschen mit Depressionen können sich beim Bündnis gegen Depressionen über Hilfsangebote informieren. Kritiker sehen die Gefahr, dass sich Gesunde danach für krank halten.

10 Jahre Bündnis gegen Depressionen

Silja G. will sich informieren. Sie geht auf die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Bündnisses gegen Depression in Wuppertal. Sie interessiert sich für das Thema, weil eine gute Freundin von ihr betroffen ist: „Deshalb hab ich gedacht, ich nutz die Gelegenheit und schau mich hier ein bisschen um“, so die Pädagogin. Die Vorträge hört sie sich neugierig an. Auch hier wird der Rückgang der Suizide als Beleg für die Wirksamkeit der Kampagne gewertet. Im Vortrag von einem der Gründungsmitglieder – einem Psychiater aus Wuppertal – hört sie: „Man hat in den ersten Jahren der Bündnis Aktivität festgestellt, dass die Suizid-Häufigkeit abgenommen hat – also dass man Menschen mit dem Bündnis gegen Depressionen erreicht und so Leben erhalten kann.“ Dass diese Angabe nicht wirklich den Tatsachen entspricht, wird im Teil 1 zur Depressionskampagne erklärt.

Deshalb und auch aus anderen Gründen gibt Stimmen, die die Ausrichtung der Depressions-Kampagne kritisch sehen. Für die Veranstalter geht es in den Augen des Soziologen und Psychiaters Fritz B. Simon viel zu sehr darum, eine niedergeschlagene Verfassung und schlechte Gefühle als eine Krankheit darzustellen: „In dem Moment, wo ich eine Diagnose habe, verändere ich mein Selbstbild. Dann heißt es: ‚Ich bin krank’. Dann gebe ich gewissermaßen die Verantwortung ab und deponiere die bei Ärzten. Das ist eigentlich das Fatale an der medizinischen Sicht auf psychisches Leid.“

Dennoch sind die Wuppertaler davon überzeugt, eine sehr wichtige Arbeit zu leisten. Ziel ist es, über Depressionen aufzuklären, damit sich Betroffene schneller helfen lassen. Die Gabe von Psychopharmaka hält man dabei für geboten – und unproblematisch. Im Vortrag heißt es: „Wichtiger Hinweis noch, wenn’s um Medikamente geht: Die Antidepressiva machen nicht süchtig. Es ist ein häufiges Vorurteil dass diese persönlichkeitsverändernd seien beziehungsweise dass sie abhängig machen. Letzteres und auch die Persönlichkeitsveränderung trifft nicht zu.“

Dass diese Angaben wissenschaftlich umstritten sind, wird nicht erwähnt.

Symptome sind nicht eindeutig

Auf der Veranstaltung werden die Symptome, an denen eine Depression erkannt werden kann, genau erklärt: „Wenn man über einen längeren Zeitraum – also mehr als sechs Wochen – eine Veränderung feststellt. Wenn man merkt, ich habe keine Kraft mehr oder ich verliere das Interesse an Dingen, die mir früher Spaß gemacht haben. Wenn ich körperliche Symptome wie Bauchweh oder Rückenschmerzen entwickle. Oder auch, wenn man sich zurück zieht“, erklärt der Psychiater Dr. Ewald Proll die möglichen Erscheinungen einer Depression. Doch ist es nicht so, dass jeder Krisen dieser Art erlebt? Silja G. stellt fest, dass sie schon häufig Symptome hatte, die demnach eine Depression hätten sein können: „Manchmal denke ich: Ach, Du hast zu viel Zeit oder Du bist überarbeitet. Das ist sehr interessant, dass das Symptome einer Depression sein könnten.“

Ist es dann so, dass auch gesunde dann schneller in sich hineien horchen und das Gefühl bekommen, sie seien krank? Genau hier sieht der Psychiater und Soziologe Fritz B. Simon ein Problem: Statt einfach hinzunehmen, dass man auch mal nicht so gut drauf ist, könnte so mancher eine Depression bei sich selbst wittern – Gesunde könnten so zu Kranken werden: „In meinen Augen macht es sehr viel mehr Sinn, dieses psychische Leid zu normalisieren und zu sagen: Depressionen hat Jeder. Das gehört dazu. Und natürlich gibt es graduelle Unterschiede, aber eigentlich ist es was Normales. Das ist ein breites Spektrum von dem, was man alles erleben kann. Und da jetzt irgendwie etwas heraus zu stanzen und einen Unterschied zu machen und zu sagen: ‚das ist krank’, hilft den Betreffenden nur kurzfristig.“

Eine Gradwanderung

Eine Gradwanderung. Zweifellos können Informationsveranstaltungen wie die in Wuppertal für Menschen mit schweren Depressionen auch hilfreich sein. Aber werden dadurch auch Gesunde zu Kranken? „Aufklärung ist ja nie schlecht“, sagt Simon. „Aber wenn diese Informationen nur halb stimmen, oder halb passen oder letztlich eine Werbekampagne für Psychopharmaka sind, dann halte ich das eher für gefährlich.“

Aufklärung gibt es in Wuppertal auf jeden Fall. Betroffene berichten, was ihnen geholfen hat – wichtige Informationen für andere Patienten mit Depressionen und deren Angehörige. Und wie hat Silja G. die Veranstaltung erlebt?

„Ich habe heute gehört, dass es sehr wichtig ist für Betroffene, dass sie an die Hand genommen werden, dass man sich um sie kümmert. Zu meiner Freundin werde ich nun mehr Kontakt pflegen, ihr helfen und sie unterstützen.“

Aufmerksame Betreuung und gute Vernetzung. Diese Aufrufe können Menschen mit Depressionen in jedem Fall helfen. Dabei ist es aber besonders wichtig, dass keine anderen Interessen eine Rolle spielen.