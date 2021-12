Im Namen der Sicherheit

Angesichts einer bedrohlichen Weltlage wird immer mehr Kontrolle, Überwachung und Prävention gefordert – im Namen unserer „Sicherheit“. Gedanken zur Karriere eines vielstrapazierten Begriffs.

Mit „Sicherheit“ wird uns ja vieles verkauft: Einbruchsichere Fenster und Türen, aber auch Bauspar- und Lebensversicherungen, Internettarife und Virenprogramme, Büroablagesysteme, Autos, Kondome, Slipeinlagen und so fort. Klar: „Sicherheit“ ist ein Sehnsuchtszustand, ein elementares Gefühl und Grundbedürfnis des Menschen, geworfen in eine risikoreiche Welt. „Geschütztsein vor Gefahren, vor Risiken“, auch „Gewissheit“, so die Definition.

Und seit sich die Welt wieder bedrohlicher gebärdet – mit Terror, neuen internationalen Konflikten, Flüchtlingsströmen – ist das Gut „Sicherheit“ noch kostbarer geworden.

Sicherheit als Heilsversprechen

Die „Sicherheitsindustrie“ boomt: Überwachungstechnik, Objekt- Personen- Daten und Grenzschutz: Weltweit rund 250 Milliarden Euro Umsatz jährlich, Tendenz: Zwischen fünf und zehn Prozent Steigerung pro Jahr. Sicherheit, so formuliert ein Experte, ist zum "catch-all-Begriff“ geworden, allumfassend: Er betrifft „jeden Lebensbereich“, ist „zwingender Ausgangspunkt jeglicher Politik“ von links bis rechts. Und wird angesichts von Terror, Hass- und Amoktaten zum Heilsversprechen in der modernen Gesellschaft. Beim Trauerakt im Gedenken an die Opfer des Amoklaufs in München sagt Horst Seehofer, für viele sehr gut nachvollziehbar: „Sicherheit, meine Damen und Herren, ist das höchste Gut einer Demokratie!“

Schaukampf Sicherheit vs. Freiheit

Nachdenkliche Zeitgenossen werfen da ein: War nicht mal Freiheit das höchste Gut der Demokratie? Und da schnappt schon die Diskursfalle zu: In der Arena der Öffentlichkeit, in Talk-Shows und Leitartikeln, plustern sich die absoluten Begriffe auf: Die „Sicherheit“ tritt an gegen die „Freiheit“. Kampf der „konkurrierenden“ Werte bis zum Ende, so scheint es: Nur einer kann gewinnen: Überwachungstechnik, Präventionsgesetze, Vorratsdatenspeicherung – das ist das Kraftfutter für den Sicherheitsfetisch. Der knüppelt so die Freiheit der Bürger zwangsläufig nieder. Das mag ein recht schlichtes Bild sein, doch tatsächlich legen auch Studien zur Gesetzgebung in Zeiten des Terrorismus nahe: Schärfere Gesetze – in Situationen akuter Bedrohung erlassen – bleiben oft langfristig bestehen, auch wenn die Lage sich wieder entschärft.

Im Zweifel für… beides?

Geht so die Freiheit in der demokratischen Gesellschaft tatsächlich schleichend flöten? „Im Zweifel für die Sicherheit!“ ruft die Kanzlerin noch im Kontext der Absage eines Fußballländerspiels aufgrund von Terrorwarnungen. Während ihre Partei doch weiß, es kommt besser, beides gemeinsam, am besten als gleichwertig zu verkaufen: Das CDU-Grundsatzprogramm schreibt sich „Freiheit und Sicherheit“ auf die Fahnen. Die Wahlstrategen der SPD bevorzugen „Freiheit in Sicherheit“, und die FDP verspricht uns „Freiheit mit Sicherheit“, und kommt zu der Einsicht: „Freiheit braucht Sicherheit“. Wohlfeile Slogans, mit denen sich quasi das ganze Wahlvolk (nun ja, fast) umarmen lässt – und doch, prinzipiell ist das schon richtig.

Was echte Sicherheit braucht

Denn Sicherheit und Freiheit sind nicht nur die Gegensätze, zu denen sie gerne stilisiert werden: Das eine braucht natürlich das andere, sagt uns auch die Sozialwissenschaft: Ein Zusammenleben von Menschen ohne ein gewisses Maß an Sicherheit, Regeln, wechselseitiger Berechenbarkeit ist schlicht nicht möglich. Und andererseits: Zu viel Sicherheit und Überwachung, eine Öffentlichkeit ohne Spielräume, unter völliger Kontrolle, macht Gemeinschaft ebenfalls unmöglich – denn so kann sich kein Vertrauen zwischen den Menschen bilden. Und ohne Vertrauen, so das sozialpsychologische Fazit – gibt es keine echte Sicherheit in einer Gesellschaft. Hmm… „Vertrauen schafft Sicherheit“ guter Slogan, gibt’s den schon? Mit Sicherheit.