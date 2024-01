Überwachung früher und heute

Rasterfahndung, Volkszählung, Lauschangriff – wo Bürger früher für ihre Rechte gegenüber dem Staat kämpften, herrschen heute Resignation und digitale Transparenz.

Flugblätter, Fahndungsplakate, Lautsprecherdurchsagen – in den 1970er Jahren sind die Fotos der gesuchten RAF-Terroristen omnipräsent. Polizeikontrollen prägen das Straßenbild, ein ganzes Land ist in Aufruhr. Während die Rote Armee Fraktion die Bundesrepublik terrorisiert, wachsen unter den Bürgern Wachsamkeit und Angst. Um die Terroristen zu fassen, ist dem Staat nun fast jedes Mittel recht – und setzt die Rasterfahndung ein. Dabei werden aus riesigen Datenmengen Personen herausgefiltert, auf die bestimmte Merkmale zutreffen. Merkmale, die jedes für sich völlig unauffällig sind. Unter Millionen Bundesbürgern hoffen die Ermittler so, die Terroristen zu finden. Traurige Ironie: als die RAF den damaligen Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer in einem anonymen Kölner Wohnblock gefangen hält, gibt es einen Hinweis von einem Anwohner. Doch der geht in der Datenflut unter. Als Jahrzehnte später mit dem 11. September 2001 die Bedrohung durch Terrorismus wieder traurige Aktualität erlangt, wird sie wieder eingesetzt. Doch dieses Mal deutlich eingeschränkt: nur auf richterlichen Beschluss und nur, wenn keine andere Fahndungsmethode mehr Erfolg verspricht. Datenschutz-rechtlich bleibt die Rasterfahndung aber immer umstritten, denn: Jeder kann ins Raster geraten. Ob unschuldig oder nicht.

Big brother is watching you

George Orwells „1984“ beschreibt ihn: den absoluten Überwachungsstaat. In den 80er Jahren fürchten die Deutschen genau das: dass der Staat mehr über seine Bürger weiß, als sie selbst. Der Staat versucht die vergleichsweise harmlose Maßnahme schmackhaft zu machen, schaltet Werbespots für die Volkszählung. Das Ziel der Maßnahme: mit den aktualisierten Zahlen über die Bundesbürger Steuern und Finanzausgleich an die Realität anpassen. Doch die ermittelten Daten über Beruf, Familienstand oder Wohnsituation sollen gespeichert und unterhalb der Behörden ausgetauscht werden können. Den Bürgern gefällt das gar nicht, sie starten bundesweit Demonstrationen und Boykott-Aktionen. Die Volkszählungsgegner rufen dazu auf, die Identifikationsnummer aus den Fragebögen herauszureißen. Der Staat kontert und verhängt Bußgelder wegen Sachbeschädigung. Die Volkszählung findet 1987 schließlich statt. Ironie des Schicksals: mit der Wiedervereinigung sind die meisten gesammelten Daten hinfällig.

Der große Lauschangriff

Anfang der 90er Jahre werden flächendeckend Mobilfunknetze in Deutschland eingerichtet. Während in den nächsten Jahren die „Handys“ den Alltag der Deutschen mehr und mehr erobern werden, versucht die Regierung den „großen Lauschangriff“ durch alle Instanzen zu bekommen: zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sollen Gespräche auch in privaten Wohnräumen abgehört werden können. Die Kritiker warnen, Unschuldige könnten leicht in ihrer Privatsphäre verletzt werden – die, die es eigentlich treffen sollte, wüssten doch ohnehin, sich gegen Abhörmaßnahmen zu wehren. Die befürworten dagegen sehen endlich ein wirksames Mittel gegen die organisierte Kriminalität. Der „große Lauschangriff“ wird 1998 schließlich beschlossen, 2005 aber auf Druck von Datenschützern wieder eingeschränkt. Die breite Masse der Bevölkerung ist da längst im PC und Handyzeitalter angekommen…

Nichts bleibt verborgen

Neue technische Möglichkeiten werden gern genutzt, die Freiheit scheint grenzenlos. Suchmaschinen, Kartendienste und Apps erleichtern den Alltag. Dass sie dabei persönliche Daten, Informationen über Gewohnheiten und Interessen Preis geben, bleibt für viele Menschen abstrakt. „Was habe ich schon zu verbergen?“ – heißt es resignierend. An das Bild des gläsernen Menschen hat man sich gewöhnt - zu bequem sind die Dienste, die uns ausspähen. Doch der Preis ist hoch: spätestens Edward Snowdens Enthüllungen machen klar: Kommunikation und Internetnutzung von Millionen Menschen werden systematisch überwacht. Trotzdem demonstriert nur eine Minderheit. Datenklau und Überwachung sind eben Verletzungen, die wir nicht sofort spüren. Und: auch der Staat selbst wird selbst Opfer von Überwachung. Geleakte Handydaten der Kanzlerin, Geheimdokumente frei im Internet zu lesen, abgehörte Spitzenpolitiker und Amateurvideos, die Polizeigewalt dokumentieren – Die Überwachten überwachen zurück. In der neuen, freien Welt bleibt eben nichts mehr verborgen.