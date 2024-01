Videoüberwachung im Alltag

Ob Gestapo oder Stasi: Wir Deutsche haben schlechte Erfahrungen mit Überwachung. Dennoch sind im öffentlichen Raum viele Überwachungskameras im Einsatz. Wer filmt dort eigentlich und wofür?

Videoüberwachung auf Schritt und Tritt. Nach Schätzungen der Verbraucherzentrale werden Mainzer Bürger pro Tag etwa 80 mal von Überwachungskameras eingefangen. Was sagen die Objekte der Videoüberwachung zu diesem Thema? Zum Beispiel am Mainzer Bahnhof. Die Ansichten sind unterschiedlich:

Schülerin: „Tags über vielleicht ein bisschen komisch. Aber nachts sicherer, vor allem als Mädchen.“

Dame: „Ja ich fühle mich dadurch sicherer. Also nicht unbedingt, dass man dadurch Angriffe abwehren kann, aber dadurch dass man diejenigen, die angegriffen haben, verfolgen kann.“

Junger Mann: „Ich möchte eben nicht aufgezeichnet werden. In öffentlichen Räumen. Wo ich mich aufhalte und was ich tue. Ich möchte nicht, dass das dokumentiert wird. Das ist auch mein gutes Recht als freier Mensch.“

Ich treffe den rheinland-pfälzischen Datenschützer Dr. Stefan Brink im Mainzer Bahnhof. Videoüberwachung ist sein Spezialgebiet. Die Deutsche Bundesbahn wollte zur Videoüberwachung am Bahnhof nicht öffentlich Stellung beziehen. Ebenso wie die meisten Firmen, bei denen ich nachgefragt hatte. Der Datenschützer ist darüber nicht überrascht: „Das treffen wir häufig an, dass die Stellen, die gerne bereit sind, andere Menschen zu überwachen, nicht so gerne darüber reden. Also scheinen auch die Überwacher so ein bisschen ein schlechtes Gefühl zu haben oder sich denken: wir reden besser nicht darüber. Dabei wäre es so wichtig darüber zu reden. Damit die Bürgerinnen und Bürger verstehen, warum wird das gemacht und in welchem Umfang werde ich da überwacht.“

Kennzeichnungspflicht für Videoüberwachung

Der Datenschützer spricht sich dafür aus, dass die Bürger wissen, wann und wo sie von Überwachungs-Kameras erfasst werden. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb ist er auch gegen moderne Dome-Kameras. Am Mainzer Bahnhof finden wir fünf dieser Kameras, die das Aussehen kleiner schwarzer Halbkugeln haben. Hier könne man gar nicht mehr erkennen, wohin die ausgerichtet sind, könne nicht erkennen, ob die Kamera schwenke oder zoome, moniert der sympathische Endvierziger. „Das können die neuen Kameras natürlich alles. Mit so einer alten Kamera, die wir uns gerade angeschaut haben, können sie das nicht. Damit können sie in der Regel keine Person identifizieren. Die ist zu schlecht in der Auflösung. Die fokussiert nicht auf die Gesichter. Mit einer modernen Kamera können sie das. Sie können heranzoomen und die macht Bilder, die sind fast so gut wie Passbilder.“

In sogenannten 3S-Zentralen laufen die Überwachungsbilder im Bahnhof zusammen. 3S steht für Sicherheit, Sauberkeit und Service. Hier können die Aufnahmen live ausgewertet und für die Polizei gespeichert werden. Zuständig für diese Aufzeichnungen ist die Bundespolizei. Sie nutzt die Bilder unter anderem bei der Ermittlung bei Taschendiebstählen, die in Bahnhöfen stark zugenommen haben. Doch regelmäßig sind auch Polizeibeamte in der 3S-Zentrale live mit dabei.

Stefan Heina, Pressesprecher bei der Bundespolizeidirektion in Kaiserslautern erläutert, wie damit die Sicherheit auf den Bahnhöfen erhöht werden kann: „Präventiv – um Gefahren abzuwehren – haben wir die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn bei besonderen Anlässen wie Rosenmontag oder Fußball Mitarbeiter mit in die 3S-Zentrale zu setzen. Die Kollegen sind dann live mit im Bild und bekommen Informationen: sind Bahnsteige überfüllt, gibt es irgendwelche Handgreiflichkeiten und wir können sofort in die Situation einschreiten und unsere Kräfte dorthin verlagern und die Situationen bereinigen.“

Wir verlassen den Bahnhof und steuern einen der 140 Busse der Mainzer Verkehrsbetriebe an. Ein halbes Dutzend Kameras sind allein hier im Einsatz. Von Überwachung könne man dennoch nicht sprechen, so der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft, Jochen Erlhof. Nur wenn es Kriminaldelikte gibt, werden die Bilder überhaupt ausgewertet: „Man kann es gar nicht überwachen. Wir haben hier in diesem Gelenkbus bis zu 8 Kameras und die laufen bis zu 22 Stunden am Tag. Also es wird immer nur anlassbezogen ausgelesen. Es wird auch immer nur für 48 Stunden gespeichert. Das heißt, die Daten werden automatisch überschrieben. Wenn die Anfrage zu spät kommt, sind die Daten auch nicht mehr da.“

Außerdem sei die Videoüberwachung ein Stück weit ein präventives Instrument, was auch wirklich wirke. Die Vandalismusschäden in den Mainzer Bussen seien im Vergleich mit anderen Großstädten gering. Kein sechsstelliger Betrag. Kein "Scratching" wie man es aus anderen Großstädten kenne.

„Überwachungsstaat“: ein Hirngespinst

Wenn von Videoüberwachung die Rede ist, denke ich immer zuerst an die Polizei. Doch vom Datenschützer Brink erfahre ich, dass es in Mainz keine einzige von der Polizei betriebene Überwachungskamera gibt. Ängste vor dem Überwachungsstaat sind hier Hirngespinste. Das absolute Gros der Überwachungskameras wird von Privatleuten eingesetzt erklärt Dr. Brink: „Das sind in erstere Linie Gewerbetreibende, die ihren Supermarkt schützen. Oder die Einkaufspassagen filmen. Und da sind die wirklichen Probleme. Weil vieles in der Videoüberwachung zwar grundsätzlich möglich ist. Aber gerade in der Ausformung: was wird gefilmt, wie lange wird gefilmt, welche Personen werden gefilmt. Zu welchen Zwecken wird dort gefilmt? Da gibt es doch sehr viel zu bemängeln. Aus Sicht eines Datenschützers.“

Ein Problem, das den Datenschützer besonders stört: Überwachungskameras, die in den Geschäften auf die Mitarbeiter gerichtet sind. Die Chefs würden so Druck ausüben. Sie wollten dem Mitarbeiter signalisieren: ich sehe Dich! Ich bin präsent. Auch wenn Du mich nicht siehst, ich kann jederzeit gucken: „Das macht er zum Teil von zuhause aus. Das macht er mit seinem Smartphone. Dann ruft er hier mal ab und zu an. Und sagt dem Mitarbeiter: `Du hast schon wieder nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe`. Auf die Art und Weise kommt der Mitarbeiter in eine Situation, die keiner von uns ertragen würde“, so Brink.

Technik außer Kontrolle

Früher war Überwachungstechnik teuer. Nur Unternehmen oder Vermögende konnten sich das leisten. Heute ist diese Technik für ein Taschengeld zu haben. Mit dem Datenschützer Stefan Brink besuche ich einen Mediamarkt. Das Angebot an Überwachungskameras ist hier kaum noch zu überblicken. Meist über Funk senden sie ihre Bilder an PCs oder auf das Handy. Stefan Brink findet das bedenklich: „Kein Mensch weiß, wer sich solche Geräte anschafft, zu welchen Zwecken er das tut. Ob es legitime Zwecke sind, oder ob er jemanden ausschnüffelt. Die Dinge haben sich miniaturisiert. Nicht nur von den Maaßen sondern auch vom Preis her. Es ist einsetzbar für Jedermann und eine Kontrolle ist da praktisch nicht mehr möglich.“

Und wenn die Kameras dann auch noch in moderne Drohnen eingebaut sind, hochauflösend, aufwendig stabilisiert, dann lassen sich damit auch Wohnungen im siebten Stock kinderleicht ausspionieren. Videoüberwachung – so scheint es – ist zum Volkssport geworden.