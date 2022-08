Täglich werden wir von Prognosen überschüttet. Was können sie wirklich leisten, und warum stimmen sie manchmal genau und manchmal überhaupt nicht?

Wie sieht die Welt von morgen aus und wie entstehen Prognosen?

Man prognostiziert die Zukunft, indem man sich die Vergangenheit ansieht, sie hochrechnet und das hochgerechnete Stück vorne wieder dransetzt (=Extrapolation). Das heißt man nimmt an, die Entwicklungen aus der Vergangenheit setzen sich in der Zukunft fort. Doch diese zentrale Annahme ist problematisch, denn die Veränderungen in der Zukunft ergeben sich nicht einfach aus der Vergangenheit. Zumal wir Evolution, Wandel, Veränderungen und Innovationen haben. Allerdings muss man einer Prognose eine gewisse Stabilität unterstellen, ansonsten kann man keine Prognosen erstellen. Seriöse Zukunftsforschung stützt sich heutzutage natürlich nicht auf Glaube, Schicksal und Magie, sondern vereint verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und bildet komplexe Prozess-Modelle mit guten Datenerhebungen, verschiedensten Erkenntnissen und diversen Annahmen. Wir sind prognosehörig und merken gar nicht, wie uns Vorhersagen manipulieren. Prognosen verändern unser Verhalten. So sind wir motiviert bestimmte Handlungen vorzunehmen, sei es Heirat, Beruf, Versicherungen, ... Und hinter scheinbar objektiven Zahlen und Prognosen lassen sich Interessen und Ziele „wissenschaftlich“ verbergen. Daher machen solche Vorhersagen Meinung und beeinflussen Politik und Wirtschaft. Das ist zum Teil auch der Zweck von Prognosen. Dann können die handelnden Akteure, die Unternehmen, die Politiker Maßnahmen treffen, damit diese Prognose eben gerade nicht eintrifft.

Erfolgreiche Prognosen

Das Verlangen der Menschen in die Zukunft zu sehen, war schon immer groß. Welche Prognosen haben sich je bewahrheitet?

1821 veröffentlichte Alexis Bouvard astronomische Tabellen über die Bahn des Uranus. Beobachtungen enthüllten erhebliche Diskrepanzen mit den berechneten Werten. Denn die Bewegung des Uranus um die Sonne zeigte Störungen und entsprach nicht den Keplerschen Gesetzen. So vermutete Bouvard, dass es einen weiteren Planeten jenseits des Uranus geben würde. Mit der Entdeckung Neptuns – 25 Jahre später – wurde Bouvards Prognose bestätigt.

1870 entwickelte der russische Chemiker Dimitri Mendelejew das Periodensystem. Damals waren jedoch noch nicht alle chemischen Elemente entdeckt. Wo kein Element in das Muster passte, ließ er den betreffenden Platz frei. Er prophezeite, diese Lücken werde man eines Tages mit Elementen schließen, die noch nicht entdeckt seien. So sagte er zum Beispiel in der neunten Zeile des Periodensystems ein noch unbekanntes Element zwischen Aluminium und Uran voraus und beschrieb sogar dessen Eigenschaften. 1875 wurde dieses Element namens Gallium vom Chemiker Paul Emile gefunden.

Solche Prognosen sind vergleichsweise wahrscheinlich und einfacher zu prognostizieren, denn die Naturwissenschaft basiert auf Gesetzmäßigkeiten und man kennt das System, die Rede ist hier von „systemischer Prognostik“.

Der Ökonom Thomas K. Bauer hat es da schwerer. Er ist Professor für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Bochum und Vizepräsident des RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er erstellt und analysiert Konjunktur- und Bevölkerungsprognosen und arbeitet dabei mit vielen Unsicherheiten.

Fehlprognosen – Warum Prognosen so oft falsch liegen?

Auf dieses Frage sagt Prof. Bauer: „Wenn ich einen Zeitpunkt prognostizieren will, der sehr nahe vor mir liegt, dann habe ich sehr viele Informationen, um eine gute Prognose abgeben zu können. Wenn der Zeitraum, den ich prognostiziere, für den ich etwas vorhersage, sehr lang in der Zukunft liegt, dann werde ich wahrscheinlich sehr weit danebenliegen. Und darüber hinaus führen Prognosen natürlich zu Verhaltensveränderungen, die dann die Prognose wieder ungültig machen.“ Und das führt zu Fehlprognosen. Etwa 1972, sagte der berühmte „Club of Rome“ mit dem Buch „The Limits of Growth“ („Die Grenzen des Wachstums – Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“) das definitive Ende der weltweiten Ressourcen für das Jahr 2000 voraus. Zur Jahreswende sollte es Öl, Gas und Kohle schon nicht mehr geben.

Dies war eine weit in die Zukunft reichende Vorhersage. Und obwohl doch eigentlich kurzfristige Vorhersagen immer einfacher als langfristige sind – hier eine weitere prominente Fehlprognose: der Brexit. Noch bis kurz vor Schluss der Abstimmung am 23.Juni 2016 sagten Umfrageergebnisse den Verbleib Großbritanniens in der EU voraus. An diesem Tag wurde für den Brexit ein „stay-vote“ von 85 Prozent vorhergesagt. Aber in Wirklichkeit stimmten die UK-Bürger knapp für den Austritt aus der EU. Was ein Irrtum! Ähnlich war es bei der Wahl des US-Präsidenten im Jahr 2016. In den meisten Umfragen lag Hillary Clinton bis zum Schluss vor Donald Trump. Den Ausgang von Wahlen vorherzusagen, wird immer schwieriger.

Wirtschafts- und Sozialprognosen sind oft deshalb ungenau, weil es zu viele Faktoren und Wechselwirkungen gibt, die eine Rolle dabei spielen. Alles ist mit allem verbunden. Es geht um das Verhalten von Menschen und da hängt das eine Verhalten vom anderen Verhalten ab.

Prof. Bauer ist sich sicher: „Natürlich ist es so dass eine Prognose dann sehr schnell hinfällig wird, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Das Platzen einer Immobilienpreisblase in den USA, eine Naturkatastrophe, politische Unruhen in einem wichtigen Exportland. All diese unvorhergesehenen Ereignisse machen eine Prognose dann fehlerhaft.“

„Schwarze Schwäne“ können überall auftauchen

Experten sprechen dabei vom „Schwarzen Schwan“, als Symbol für ein extrem seltenes, unerwartetes Ereignis. Es stellt jede Prognose oder gar die ganze Welt auf den Kopf – wie etwa unvorhersehbare verheerende Naturkatastrophen. Der Begriff „Schwarzer Schwan“ geht ursprünglich auf den Autor, Mathematiker sowie ehemaligen Börsenbroker Nassim Taleb zurück. Er schrieb ein Buch mit dem Titel „Der Schwarze Schwan“.

Der Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren war für Dinosaurier eindeutig ein negativer „Schwarzer Schwan“, für die Säugetiere war es ein positiver. Aber auch revolutionäre Erfindungen, wie Computer, Internet, Antibiotika, Flugzeuge, Penicillin und die Antibabypille sowie überraschende politische Umbrüche sind alles „Schwarze Schwäne“. Die meisten Zukunftsprognosen scheitern, weil jedes Prognosemodell konsequent „Schwarze Schwäne“ ausblendet. Trotzdem starren wir wie gebannt auf Prognosen, selbst wenn diese falsch sind. Wir lieben sie regelrecht. Warum sind wir so prognoseabhängig? Prof. Bauer ist sich sicher: „Wir brauchen Prognosen, um eine gewisse Orientierung für die Zukunft zu bekommen, um Planungssicherheit zu bekommen, um etwas planen zu können. Ob die Prognose dann eintrifft oder nicht, aber es gibt mir Hinweise darauf, es gibt in der Zukunft ein Problem oder gibt es kein Problem, und entsprechend kann ich mein Verhalten anpassen.“ Wir Menschen mögen einfach keine Unsicherheit. Die Zukunft löst bei vielen Menschen Angst und Unbehagen vor dem Unbekannten aus. Allerdings: Zukunftsprognosen zum Klimawandel, etwa das riesige Sandstürme unsere Städte verwüsten, haben noch nicht dazu geführt, dass wir unser Verhalten wirklich verändern. Der Grund: Es liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft, dass sich die Welt und unser gesamtes Leben derart dramatisch verändern könnten. Wir hoffen, dass die Prognosen, wie so oft, auch in diesem Fall nicht zu 100 Prozent eintreten.

Und oft kommt ja dann auch noch der Zufall ins Spiel. Wie bei Krake Paul – unserem treffsicheren WM-Orakel von 2010. Unser Leben ist eben doch zu komplex und einfach unberechenbar. Die Zukunft vorherzusagen, ist unmöglich.