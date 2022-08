Die unheimlichen Herrscher

Algorithmen helfen uns. Doch die rechnenden Maschinen treffen immer mehr Entscheidungen und verändern so unser Leben. Sind sie objektiv und gerecht? Was leisten sie in Zukunft?

Schon die Griechen entwickelten Algorithmen Algorithmen umschreiben eine Folge von mathematischen Anweisungen, mit denen ein Rechenproblem gelöst werden kann. Es gibt sie schon seit 300 vor Christus. Damals hat der griechische Mathematiker Euklid einen Algorithmus entwickelt, um den größten gemeinsamen Teiler zweier natürlicher Zahlen zu finden. Zum Beispiel 13 und 7. Das geht so: Als Erstes teilt man die größere durch die kleinere Zahl und bildet den Rest. Dann wird die 7 durch den Rest 6 geteilt. Neuer Rest 1. Dann teilt man nochmal die 6 durch den Rest 1. Da jetzt der Rest null ist, ist 1 der größte gemeinsame Teiler. Algorithmen erobern Computer und Internet Eine lange Folge solcher mathematischer Rechenwege findet sich heute im Quellcode von Computern. Es war eine Frau, Ada Lovelace, die 1843 den ersten Computeralgorithmus schrieb, lange bevor es den Computer gab! Ada war die Tochter des berühmten Dichters Lord Byron und genoss eine sehr gute mathematische Ausbildung. Dann eroberten die Algorithmen das Netz. Suchmaschinen wären ohne sie undenkbar. Sie suchen, bewerten und klassifizieren Informationen. Googles Algorithmen etwa bestehen heute aus zwei Milliarden Zeilen Computercodes, die ständig überarbeitet werden. Nur so konnte Google 2015 2,83 Billionen Suchanfragen beantworten. Algorithmen sind nicht objektiv und diskriminieren Ein Beispiel: Auf einen Job bewerben sich zu 50 Prozent Männer und zu 50 Prozent Frauen. Wenn in der Vergangenheit meist weiße Männer aus der Mittelschicht eingestellt wurden, lernt der Algorithmus aus diesen Daten und reproduziert vorhandene Entscheidungsmuster. Er wählt also auch weiterhin hauptsächlich weiße Männer aus der Mittelschicht aus. Algorithmen tragen so dazu bei, bereits vorhandene Diskriminierungen zu vertiefen. Auch Suchmaschinen diskriminieren: Gibt man „Frauen sollten“ in das Suchfenster ein, schlägt der Algorithmus vor: Nicht arbeiten, mehr Kleider tragen, keine Rechte haben, keine Hosen tragen. Bei „Männer sollten“ ergänzt Google: Röcke tragen, öfter kommen, nicht heiraten. Wie sehen Algorithmen der Zukunft aus? Selbstlernende Algorithmen sollen das Daten sammeln und verarbeiten in Zukunft noch weiter perfektionieren. Auch dabei sind die Internetgiganten wie Google, Facebook und Co. ganz vorne. Unser Leben ist ohne diese intelligenten Problemlöser heute undenkbar. Den gesunden Menschenverstand werden Algorithmen aber hoffentlich nie ersetzen.