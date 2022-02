Dicke Geschäfte mit ungesundem Essen

Süß, salzig fettig – leider können wir gerade ungesunden Nahrungsmitteln so schlecht widerstehen. Würde eine höhere Steuer auf Dickmacher helfen?

Ruth Jaschke schüttelt es, wenn sie die süße klebrige Zuckerlösung trinken muss. Und der Zugang zum Blutabnehmen im Arm ist auch nicht angenehm. Sie ist Teilnehmerin an einer Studie an der Universität Tübingen. Hier untersucht der Präventionsmediziner Professor Andreas Fritsche, wie Gehirn und Stoffwechsel unser Essverhalten beeinflussen.

Im Körper der Probandin kreist jetzt die Zuckerlösung. Der Insulinspiegel steigt damit der Zucker verarbeitet werden kann. Das sollte dem Gehirn jetzt eigentlich sagen, dass der Mensch keine weiteren Kalorien braucht. Im Kernspin beobachtet Andreas Fritsche aber bei manchen Menschen etwas anderes. Zeigt er ihnen jetzt Bilder von Dickmachern wie Pizza und Torte, reagiert das Gehirn noch immer. „Vereinfacht gesprochen ist es so, dass wenn ein Übergewichtiger jetzt ein hochkalorisches Essensbild sieht in unseren Versuchen, dass der dann das Verlangen nach diesem Essen nicht mehr runter schalten kann“, erklärt Andreas Fritsche.

Dickmachender Lebenswandel macht krank

Nicht jedes Kilo, das wir uns so anfuttern macht krank. Manche Menschen leben sehr lange und gut mit ein paar Kilos mehr. Trotzdem verursachen die Folgen von Bewegungsmangel, zu viel Fett, Zucker und Salz in Deutschland inzwischen 80 Prozent aller Todesfälle. Der Grund sind die Folgeerkrankungen, die mit den zusätzlichen Pfunden kommen können. Dazu gehören Diabetes, Herzkreislauferkrankungen, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Aber auch manche Krebserkrankungen gehören dazu.

In Deutschland sind inzwischen zwei Drittel der Männer und rund die Hälfte der Frauen übergewichtig. Ein Viertel der Bevölkerung ist sogar adipös, also schwer übergewichtig. Ihr Risiko an Typ-2-Diabetes zu erkranken ist vier Mal so hoch wie bei anderen. Das verursacht Leid und Kosten für das Gesundheitssystem.

Andreas Fritsche, Ernährungsmediziner von der Universität Tübingen SWR SWR -

Das Problem Lebensmittelwerbung

Aber nicht nur unser Gehirn verleitet zu diesem dickmachenden Lebenswandel. Tobias Effertz ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Hamburg. Er hat die vollen Regale im Supermarkt im Blick, von denen die wenigsten mit Obst und Gemüse gefüllt sind. „Das ist natürlich ein Problem, da diese Überkapazitäten, die es letztendlich sind, natürlich irgendwie verkauft werden müssen. Dadurch entsteht auch der Druck für die Industrie hier entsprechend aggressiver vor allem dann durch ihre Werbung ihre Produkte an den Mann zu bringen.“ Er hat ermittelt, dass 50 bis 75 Prozent der Lebensmittelwerbung für ungesunde Produkte sich an Kinder richtet.

Was könnte getan werden um individuelles Leid und hohe Gesundheitskosten zu verhindern? Die Verbände der Lebensmittelindustrie sehen den Verbraucher in der Verantwortung. Er soll sich mit dem für viele komplizierten Kleingedruckten auf den Packungen behelfen. Obwohl Arbeiten wie die von Andreas Fritsche zeigen, dass das die Vernunft gerade beim Essen oft von anderen Faktoren übertroffen wird. Er vermutet, dass die Veränderungen im Gehirn schon ganz früh entstehen. Schon bei Untersuchungen von Kindern im Mutterleib hat er Veränderungen in Bereichen des Gehirns gefunden, die später unser Essverhalten steuern. Er vermutet, dass schon die Ernährung unserer Eltern dazu beiträgt, ob wir später Probleme mit Übergewicht bekommen.

Ernährungsbildung schon im Kindergarten

Das Land Baden-Württemberg steuert daher schon mit Präventionsmaßnahmen in Kindergärten gegen. Das Projekt "BeKi" berät und zertifiziert Kindergärten, in denen Ernährungsbildung alltäglicher Teil der Erziehung ist. Die Kinder bereiten gesundes Essen selber zu, Erzieher werden geschult und Eltern beraten. Dabei geht es weniger darum Schoko und Kekse mit Tabus zu belegen, sondern Freude an gesundem Essen zu wecken und zu erhalten. Aber auch für Erwachsene gibt es Hilfe. Ruth Jaschke hat an der Universität Tübingen eine intensive Ernährungsberatung bekommen. Übergewicht und ihren beginnenden Diabetes hat sie so in den Griff bekommen.

Allerdingst war das für Ruth Jaschke ein schwerer Weg: „Also am Anfang musste ich schon für jede Produktgruppe zum Beispiel Müsli oder Saft oder Brotaufstrich richtig hinstehen und mich eine viertel Stunde bis zwanzig Minuten mal richtig rein arbeiten.“ Hinzu kamen Schrittzähler und regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Auch ihr Arzt Andreas Fritsche weiß um den Aufwand: „Am Besten ist, wenn man ein Eins zu eins-Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler hat, in diesem Fall zwischen Ernährungsberaterin und dem betroffenen Patienten. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und wir denken, dass das nur bei Hochrisiko-Patienten durchgeführt werden kann. Man kann das nicht bei der ganzen Bevölkerung machen.“

Sind Präventionsmaßnahmen sinnlos?

Prävention und Therapie sind aufwändig. Der Wirtschaftswissenschaftler Tobias Effertz meint sogar, die Prävention sei auf verlorenem Posten: „Solche Verhaltensprävention beispielsweise, die dann als Gegengewicht zu Werbung und Überangebot an Kalorien im Kindergarten stattfindet, hat da keine Chance. Das sind seitens der Industrie Milliarden-Budgets und denen etwas entgegenzusetzen ist fast aussichtslos.“ Er ist daher für eine Einschränkung der Werbung, zumindest der, die sich an Kinder richtet. Er hält es für unverantwortlich, dass Kinder mit Marketingkampagnen, Computerspielen und bunten Figuren an die Süßigkeiten-Regale gelockt werden.

Eltern prägen die Essgewohnheiten ihrer Kinder ganz entscheidend. Colourbox Foto: Colourbox.de -

Steuern auf Dickmacher?

Und er geht noch weiter. Das für ihn wirksamste Instrument um Übergewicht und seine Folgen für Betroffenen und Gesellschaft zu verhindern sind Steuern. Derzeit ist auch das Schokobonbon mit 7 Prozent Mehrwertsteuer begünstigt. Er will das ändern. Obst und Gemüse sollen ganz von der Steuer befreit werden. Dafür sollten ungesunde Produkte auf den normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent angehoben werden. Dickmacher wie Fastfood könnten noch höher besteuert werden. „Man muss natürlich aufpassen, dass isoliert auf einzelne Bestandteile geschaut wird. Sondern man braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der komplett alle Fette, Zucker und das Salz umfasst.“

Die Kritik daran: Besonders ärmere Menschen ernähren sich ungesund. Sie würden durch eine solche Steuer zusätzlich belastet. Allerdings meint er, ginge es schließlich genau darum dieser Bevölkerungsgruppe späteres Leiden zu ersparen: „Im ersten Schritt würden genau wie bei der Tabaksteuer ärmere Menschen stärker belastet. Weil sie eben eher ungesunde Nahrung kaufen. Nur, genau das ist doch das Ziel, eben genau bei diesen Menschen eine Verhaltensänderung zu bewirken. Und Länder wie Mexiko, wo es eine Steuer auf Fastfood und Softdrinks gibt, zeigen, dass es funktioniert.“

Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V., in dem sich Lebensmittelhersteller zusammengeschlossen haben, ist allerdings strikt gegen staatliche Eingriffe: „Zu konstruktiven Lösungen zählen für den Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft jedoch keine staatlichen Eingriffe mit Lenkungsfunktion, wie Werbeverbote oder Sondersteuern.“ Solange die Politik es genauso sieht, bleiben Projekte wie in Kindergärten und Patientenberatung die wenigen Mittel, um Übergewicht und seinen Folgen vorzubeugen. Für Tobias Efferts ist allerdings klar, das Gesundheitssystem wird das auf Dauer nicht verkraften.