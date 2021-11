Zwischen Fürsorglichkeit und Gängelei

per Mail teilen

Wie stark soll oder muss der Staat sich dafür engagieren? Die Frage, wo und wie der Staat eingreifen sollte, ist nicht immer leicht zu beantworten.

Wenn es um unsere Gesundheit geht wissen wir eigentlich alle Bescheid. Jeder ahnt, was richtig und wichtig wäre, damit wir und unsere Mitmenschen unbeschadet durchs Leben gehen können. Dennoch gibt es viele Situationen (zu viele, um sie hier alle aufzuführen) in denen wir nicht mehr selbst überlegen müssen, was zu tun ist. Da hat bereits der Gesetzgeber für uns entschieden – im Einklang mit der Verfassung versteht sich.

Autogurt muss sein

So ist in Deutschland zum Beispiel Anschnallen Pflicht. Seit 1976 ist das so. Anfangs protestierte die Bevölkerung zwar gegen diese neue Regel. Viele Menschen fühlten sich zunächst durch den Gurt beengt, hatten Angst davor bei Feuer im Wagen gefangen zu sein oder wollten bei einem Unfall lieber aus dem Auto geschleudert werden, da sie das für besser hielten. Mittlerweile ist Anschnallen als zusätzlicher Schutz für die meisten von uns jedoch selbstverständlich.

Sicherheit und Schutz von Arbeitnehmern

Weitere Gesetze sollen dafür sorgen, dass andere uns nichts Böses tun. So gibt es etwa im Job nicht nur Vorschriften für sichere und ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze oder angemessene Schutzkleidung. Auch Pausen sind vorgegeben und die Zeit, die jemand pro Tag maximal arbeiten darf. Genauso gibt es rund um Lebensmittel jede Menge Regeln, die unsere Gesundheit schützen sollen.

Nichtraucher sollen geschützt werden

Wieder andere Vorgaben sollen unsere Mitmenschen vor dem bewahren, was wir tun. Das Nichtraucherschutzgesetz ist ein Beispiel dafür. Der Name sagt es schon: Hier geht es nicht um den Raucher sondern um diejenigen, die den gesundheitsschädlichen Qualm ungewollt abbekommen. Speziell, wenn auch Kinder und andere schutzlose Gruppen beeinträchtigt sein könnten, ist der Gesetzgeber oft ziemlich rigoros.

Alkohol ja, Cannabis nein!

Aber er ist auch inkonsequent. So ist etwa Cannabis in Deutschland verboten, Alkohol, als gesellschaftlich anerkannte Droge, dagegen erlaubt – obwohl auch er großen Schaden anrichten kann. Einige finden das verwerflich und wünschen sich klarere Ansagen vom Staat. Zum Beispiel auch wenn es um extrem süßes, salziges oder fettiges Essen geht. Ein Vorschlag: Ungesunde Lebensmittel besteuern.

Freie Entfaltung der Persönlichkeit

Bitte nicht, sagen andere. Zu viele Verbote ersticken Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und bedrohen unser Grundrecht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Und tatsächlich: So lange kein anderer Schaden nimmt, dürfen wir uns ruhig mal unvernünftig verhalten. Auch das haben sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes so ausgedacht.