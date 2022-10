Wenn die Trauer länger dauert

Queen Victoria trauerte fast 30 Jahre um ihren Mann. Ein extremes Beispiel für komplizierte Trauer. Was hilft Betroffenen ins Leben zurückzufinden? Die Forschung weiß Rat.

Wie verläuft eine normale Trauer?

Der Verlauf einer normalen Trauer kann in mehrere Phasen aufgeteilt werden, die die Hinterbliebenen durchleben. Der anfängliche Schockzustand geht über in ein Gefühlschaos. Danach erst folgt die langsame Einordnung der Emotionen und schließlich die Akzeptanz des Verlustes, bei dem der Tote einen neuen Platz im Leben der Trauernden bekommt. Generell gilt bei normal verlaufender Trauer: Sie taucht immer wieder in Schüben auf – berichten Betroffenen – bis sie nach einer Zeit abebbt. Bei einem natürlichen Verlauf wird es nach etwa sechs Monaten deutlich besser. Höhepunkte der Trauer erfährt der normal Trauernde am ersten oder generell an den Todestagen des Verstorbenen, als sogenannte Jahrestags-Reaktion. Auch an seinem Geburtstag oder eventuell an Weihnachten oder zu Neujahr – zur dunkleren Jahreszeit – können wieder Spitzen auftreten.

Wie verläuft komplizierte Trauer?

Bei der komplizierten Trauer bleiben Spitzen und Schmerzen dauerhaft bestehen. Man finde nicht zurück ins Leben. Der Alltag wird zum Problem. Symptome können sein: extreme Verbitterung, dauerhaftes daran denken bis hin zu Selbstmordgedanken. Dann ist der Gang zum Psychologen zu empfehlen. Trauergruppen oder -berater sollten erst danach konsultiert werden.

Antidepressiva zeigen keine Wirkung bei Trauernden

Die Forschung über Trauer ist nur ein Randthema in der Psychologie. In Deutschland befassen sich gerade einmal eine Handvoll Psychologen mit dem Thema, wie etwa eine Forschungsgruppe an der katholischen Universität Eichstätt/Ingolstadt. Dennoch gibt es wichtige und neue Erkenntnisse der internationalen Trauerforschung: Antidepressiva zeigen keine Wirkung bei Trauernden. Das zeigen neue großangelegte Studien aus den USA.

Kann man Trauer planen?

Ein Tipp der Trauerforscherin Prof. Rita Rosner aus dem Beitrag: Trauer planen beziehungsweise vorwegnehmen ist zwar nur bedingt möglich, aber etwa bei Pflegefällen, bei denen der Tod relativ absehbar ist, kann dies in manchen Fällen möglich sein. In solchen Fällen kann es für den späteren Trauerverlauf eventuell hilfreich sein, vorab festzulegen wie und wo die Beerdigung stattfinden soll. Formale Angelegenheiten wie Behördengänge und den Ablauf der Beerdigung durchzusprechen, wenn man darüber mit dem Partner reden kann. "Planung und in Vorhinein festgelegte Rituale – soweit das möglich ist – sagen uns später was als nächstes zu tun ist, sie geben uns etwas Sicherheit im Ernstfall", sagt Trauerforscherin Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstädt/Ingolstadt.

Begriffserklärung: Resilienz



Der Begriff Resilienz ist ein relativ neues Wort im Sprachgebrauch in Deutschland. Er wird von dem englischen Begriff „resilience" abgeleitet und bedeutet Spannkraft oder Belastbarkeit. Er beschreibt in der Psychologie „psychische Robustheit" einer Person, die weniger als andere anfällig für Belastungen, Erkrankungen und psychischen Störungen ist.



