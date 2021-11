Ärztliche Sterbehilfe als Straftat

Es betrifft jeden – die Diskussion um einen selbstbestimmten Tod. Für einen ärztlich begleiteten Freitod, auch ärztlich assistierter Suizid genannt, kommen aber nur ganz wenige in Frage.

Es betrifft jeden – die Diskussion um einen selbstbestimmten Tod. Für einen ärztlich begleiteten Freitod, auch ärztlich assistierter Suizid genannt, kommen aber nur ganz wenige in Frage. Ärzte und Patientenrechtler wissen, dass von hundert Patienten, die sich für Sterbehilfe interessieren 95 gar nicht in Betracht kommen. Etwa weil diese Personen lediglich vorübergehend lebensmüde sind, an Depressionen leiden oder ihre Krankheit heilbar ist.

Aber ein Patient, der seinen Arzt um Sterbehilfe bittet, dem darf der Arzt mit einem tödlich wirkenden Medikament helfen, eben im Rahmen der ärztlich assistierten Sterbehilfe. Einzige Voraussetzung ist und bleibt: der Suizidwillige muss wohlerwogen in Kenntnis aller medizinischen und sozialen Angebote sowie freiverantwortlich entscheiden. So zumindest war die Rechtslage bis Ende vergangenen Jahres. Weil aber in der Vergangenheit auf dieser Basis nicht nur Ärzte, sondern auch dubiose Sterbehilfevereine agierten, wurde der Gesetzgeber aktiv. Am 10. Dezember 2015 trat der neue § 217 im Strafgesetzbuch in Kraft: „Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“. Damit sollte den geschäftsmäßig agierenden Sterbehilfeorganisationen das Handwerk gelegt werden. Aber damit trifft der Gesetzgeber nun auch diejenigen Ärzte, die bislang im Rahmen ihrer ganz normalen Praxis und völlig legal diese Form der Sterbehilfe praktiziert hatten. Diese ärztlich assistierte Suizidhilfe ist nun mit dem neuen § 217 fast unmöglich geworden. Juristen bezeichnen die neue Gesetzeslage als Super-GAU, weil der Wunsch nach einem selbstbestimmten Tod die Betroffenen in eine Grauzone treibt, Ärzte in strafrechtliche Verfolgung und Patienten schlimmstenfalls in tragische Selbstmorde.

Der ärztlich assistierte Suizid

Mit dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Lebensende werden Ärzte regelmäßig konfrontiert. Das haben mehrere Umfragen ergeben. Es gibt fünf Formen der Sterbehilfe – zwei passive und drei aktive. Zum ärztlich assistierten Suizid kommt es eher selten. Zum einen, weil nicht alle Landesärztekammern die assistierte Sterbehilfe standesrechtlich zulassen, zum anderen weil klare Vorgaben gelten: Der Patient muss bei klarem Willen, und aus freien Stücken seinen Sterbewunsch äußern. Der Arzt seinerseits sollte mit dem Sterbewilligen ausführliche, beratende Gespräche führen und ihm Alternativen zum Weiterleben schildern. Außerdem sollte ein weiterer Arzt herangezogen werden, der den Fall beurteilt. Schließlich ist die wichtigste Rolle des Arztes, dass er die sichere, tödliche Medikamenten-Mischung und -Dosis verschreibt, so dass der Patient selbst in eigener Regie und ohne Schmerzen aus dem Leben gehen kann. Wichtig ist, das Mittel muss er sich selbst zuführen können. Ist das nun alles nicht mehr möglich?

Neuer Paragraph zur Sterbehilfe:

Strafgesetzbuch (StGB)



§ 217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung



(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.

Die Konsequenz dieser neuen gesetzlichen Regelung: Ärzten, die ihren Patienten beim Sterbewunsch helfen wollen, droht ein Strafverfahren. Denn mit dem Wort „geschäftsmäßig“ ist ihre professionelle Hilfe so gut wie untersagt. Ist ärztlich assistierte Sterbehilfe nun ganz verboten? Dazu der Anwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragter für Recht und Ethik Wolfgang Putz: „Grundsätzlich lässt §217 schon irgendeine Fallkonstellation offen; das Problem des §217 ist aber die Abgrenzung. Was will er denn nun offenlassen? Wir sagen zum Beispiel: ein Laborarzt, der nie mit der Begleitung Sterbender zu tun hat, hilft einmalig seinem Bruder, dann wäre das von diesem Gesetz nicht erfasst, denn der Laborarzt handelt nicht geschäftsmäßig als Laborarzt im Bereich dieser Vorschrift und wenn er seinem Bruder hilft dürfte es wohl auch ein Indiz sein, dass er es nur einmal macht. Aber ein Hausarzt, der einmal einem Patienten hilft, der ist natürlich in seiner Tätigkeit als Hausarzt betroffen, und wenn er einmal dem Patienten hilft, hilft er aus Gewissensgründen und das Gewissen ist keine Eintagsfliege, dann kann er auch in weiteren Fällen nur genauso helfen, ansonsten wäre es unlogisch. Das heißt auch bei einer ersten Unterstützung eines Suizidwunsches macht sich ein Arzt nach § 217 strafbar.“

Die derzeitige Regelung ist vor allem für die Ärzte unerträglich. Ihnen wird praktisch die Gewissensentscheidung genommen, wenn sie in Einzelfällen, die ohnehin sehr selten vorkommen, eine Suizidhilfe leisten wollen, weil sie dann mit Strafe bedroht werden. Zum Dilemma der Ärzte kommt, dass Sterbehilfe wieder in den Untergrund gedrängt wird und es von Seiten der Sterbewilligen zu brutalen Selbstmorden kommen kann.

Besonders grotesk ist Absatz 2 des Paragraphen, der bedeutet, dass Familienangehörige straffrei bleiben, wenn sie den Sterbewilligen in ein anderes Land zur Sterbehilfe fahren. Zum Beispiel in die Schweiz, wo ärztlich assistierte Sterbehilfe erlaubt ist. Damit bringt der Gesetzgeber indirekt zum Ausdruck: wenn ein Sterbewilliger Hilfe sucht, dann darf er sie hier nicht bekommen, sondern soll gefälligst ins Ausland fahren.

Nun haben etliche Ärzte und Anwälte Beschwerde gegen den § 217 beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Mit der Absicht, dass dieser Paragraph für rechtswidrig erklärt wird, weil er die Gewissensfreiheit der Ärzte einschränkt. Wie das Bundesverfassungsgericht reagiert, bleibt abzuwarten.