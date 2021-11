Jedes Unternehmen muss sich mit „4.0“ beschäftigen

Digitalisierung ist ein Thema, das alle Wirtschaftsbereiche durchdringt und sie in Zukunft nachhaltig verändern wird. Darauf sollte sich jeder vorbereiten.

Niemand bleibt von 4.0 unberührt

„Ohne Digitalisierung und ohne die strategische Auseinandersetzung mit diesem Thema werden Unternehmen in Zukunft nicht mehr vernünftig Produkte und Dienstleistungen anbieten können“, so fasst Josephine Hofmann vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation die Bedeutung des Themas zusammen. Die promovierte Wirtschaftsinformatikerin forscht seit langem zum Thema „4.0“. Für sie gibt es dabei verschiedene Ausprägungen, je nach Unternehmensform und -größe. In Großunternehmen hält sie für maßgeblich: Was verändert sich in den Kern-Leistungs- und Geschäftsprozessen? Die Firmen müssen lernen, sich von Traditionen und althergebrachten Abläufen zu trennen oder diese zu verändern. Für kleine Startup-Unternehmen öffnen sich andererseits ganz neuen Märkte für digitale Produkte und Angebote, und Handwerksunternehmen müssen, um Erfolg zu haben, sich neuen digitalen Verkaufs- und Marketingformen öffnen.

„Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe großer Traditionsfirmen, die spurlos vom Markt verschwunden sind“, erklärt Josephine Hofmann, “da geht die Entwicklung gerade sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass man sich überall sehr aktiv auf allen Ebenen mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen, neuen Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auseinandersetzen muss.“

4.0 für Handwerker

In Herxheim bei Landau hat Karsten Kremel seinen Betrieb. Der Schreinermeister bietet vor allem hochwertigen Innenausbau und individuelle Möbel an. Mit einer neuen Halle und neuen, computergesteuerten Maschinen will er sich mit seinem kleinen Unternehmen mit 7 Mitarbeitern auf einem schwierigen Markt behaupten – und plant daher, sein Verkaufsgebiet über die Region hinaus zu vergrößern.

„Wenn ein potentieller Kunde jetzt einen Schreiner sucht“, so erzählt er, „dann sucht er im Umkreis von 100, 200 Kilometer. Für uns ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wir unseren Markt ein bisschen streuen können und dadurch vielleicht deutschlandweit oder sogar europaweit unsere Möbel anbieten können.“

Um das zu schaffen, muss Karsten Kremel mit seinen Produkten im Internet präsent sein, doch für einen eigenen Web-Shop fehlt ihm Zeit und Erfahrung – und so hat er sich Unterstützung geholt, beim Team von MANOPUS. MANOPUS ist ein Internetportal, das es jedem produzierenden Handwerker ermöglicht, seine Produkte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Danny Hammer, selbst Tischlermeister, ist Mitbegründer des Projekts, zusammen mit weiteren Handwerken, IT-Experten und Grafik- und Werbespezialisten.

„Wenn die Betriebe nicht digital greifbar sind“, so erzählt er, „werden sie Probleme haben, über ihren Radius im Prinzip rauszukommen, der Kundenstamm wird nach und nach wegschmelzen und dementsprechend fallen die Kunden weg und im schlimmsten Fall machen die Betriebe dann auch irgendwann zu.“

Die 4.0-Lösung für Handwerker bedeutet hier: Kein simpler Web-Shop, sondern ein professioneller Internetauftritt, um hochwertige Handwerksarbeit als Marke etablieren und dem einzelnen Betrieb mehr Kunden verschaffen.

4.0 als Chance

In Karlsruhe arbeiten heute bereits rund 30.000 Beschäftigte in knapp 4.200 IT Unternehmen, eines davon ist „Rüdenauer3D“. Erst virtuell testen, ehe man teuer baut und erst per Software ausprobieren, ob geplante industrielle Abläufe auch wirklich funktionieren – das ist das 4.0-Geschäftsmodell des Startup-Gründers Andreas Rüdenauer. An zwei Schreibtischen und mit ganz normalen Computern entwickeln er und sein Team Software, die Planungsfehler bei Industrieeinrichtungen vermeiden hilft. Der Jung-Unternehmer sieht 4.0 als eine große Chance, die es vorher so nicht gegeben hat.

„Gerade im Vergleich zu vor 20,30 Jahren“, sagt Andreas Rüdenauer, „als man sich eine gesamte Anlage hätte hinstellen müssen, brauchen wir heute nur noch normale PC-Rechner-Infrastruktur, um Produktionsabläufe zu verbessern – und da ergibt sich ist ein enormes Potential, wie wir, auch als kleines Startup, in diesen Zeiten der Digitalisierung, Industrie 4.0–Prozesse verbessern können.“

Das Software-Unternehmen wurde als Spin-off des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegründet. Andreas Rüdenauer hat hier im Bereich „Mobile Arbeitsmaschinen“ geforscht und seine Firmengründung wurde vom European Investor Gate zu einem der 50 innovativsten Startups Europas ausgewählt. Das Startup bietet Lösungen für die virtuelle und interaktive Produktentwicklung. Mit der entwickelten Software können zum Beispiel Mechatronik-Abläufe simuliert und visualisiert werden, in Echtzeit und High-End 3D – inklusive der Darstellung von Lage, Funktionen und Abläufen.

Die Anwender müssen also keine Prototypen mehr bauen, wie es immer noch geschieht, sondern können Maschinen- und Systemlösungen virtuell entwickeln, optimieren und erleben werden. Dadurch können zum Beispiel auch Entwicklungsfehler frühzeitig erkannt und vermieden werden. Vor allem durch die Verringerung des Kapitalbedarfs für eine Unternehmensgründung sind allein in Karlsruhe in den vergangenen Jahren mehrere hundert Startups entstanden.

Wandeln oder untergehen

„Wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, dass die Digitalisierung nicht wieder einfach verschwindet. Wir müssen mitmachen, das wird eine sehr schwierige Zeit werden, denke ich, aber wir kriegen das hin.“ So bringt Kurt Schmalz die Situation seines Unternehmens auf den Punkt. Er ist Geschäftsführer der Schmalz GmbH aus Glatten bei Freudenstadt und Enkel des Unternehmensgründers. „Wir müssen auf den wandelnden Märkten entweder mitmachen oder wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit und gehen unter.“

Das Familien-Unternehmen mit inzwischen mehr als 1.000 Mitarbeitern hat sich im Laufe der Firmengeschichte immer wieder neu erfunden und gilt aktuell als ein Vorreiter in Sachen Industrie 4.0. Angefangen hat alles mit einer Maschine für hochwertige Rasierklingen, die Johannes Schmalz 1910 konstruierte. Mit dem Vormarsch des Elektrorasierers nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine grundlegende Umorientierung des Unternehmens erforderlich. In der Folgezeit entstanden hier Transportgeräte für Landwirtschaft und Industrie. Dazu kamen Aufträge für Post und Bundesbahn und vor allem von Flughäfen: spezielle Gepäckwagen, fahrbare Tankstellen und Cockpittreppen. Seit 1984 folgte dann die Entwicklung von Vakuum-Hebesystemen. Auf diesem Gebiet gehört Schmalz zu den weltweit führenden Anbietern.

Das Thema 4.0 zeigt sich bei der Schmalz GmbH in der kompletten Vernetzung sämtlicher Maschinenteile. Dafür haben sie hier Sensorsysteme entwickelt, die bereits frühzeitig vor Störungen warnen und so eine reibungslose Wartung ermöglichen. Der Sensor überwacht ständig die Maschine, erkennt frühzeitig, wie sich einzelne Teile verhalten, berechnet die Zeit bis zum Schaden und warnt so, bevor dieser Schaden eintritt. „Wir sind in einem internationalen Wettbewerb“, sagt dazu Walter Dunkmann, Leiter der Abteilung Automation, „und ich glaube, dass dieses Know-how, das wir haben, das wir aufbauen, uns differenziert, was uns unterscheidet und damit tragen wir bei unseren Kunden und auch uns einen geschäftlichen Erfolg zu generieren. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir mittel- und langfristig degradiert zu einem reinen Gerätehersteller - und daraufhin müssen wir uns eben auch dieser Technologieentwicklung stellen.“ Die Schmalz GmbH ist bei heute vielen ihrer Produkte Weltmarktführer, doch ausruhen dürfen sie sich darauf nicht, die Entwicklung wird immer schneller.

Gut aufgestellt, aber…

Josephine Hofmann vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation beantwortet die Frage nach dem Stand in Sachen 4.0 im Südwesten grundsätzlich positiv, auch wenn es noch einiges zu tun gibt: „Ich sehe den Südwesten insgesamt gut aufgestellt. Im Bereich der Infrastruktur können wir noch immer einiges tun: IT-Verfügbarkeit, Internet, Fast-Internet ist immer noch ein Problem, vor allem in ländlichen Regionen. Es gibt auch noch einiges zu tun was digitale Grundbildung und Kompetenzen in allen Bildungsbereichen angeht und seitens der Unternehmen sehen wir wirklich die Notwendigkeit, sich langfristig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. „4.0“ ist ein nachhaltig wirksamer Trend, der uns auch viele Jahre beschäftigen wird, der aber eben auch mit sehr großen Chancen verbunden ist.“

Für Handwerker, kleine Startup-Gründungen und große Unternehmen gilt also gleichermaßen: Wer Digitalisierung nutzt, wird sich behaupten können. Wer dies nicht tut, hat schlechte Karten für die Zukunft.