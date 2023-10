Radiologie der Zukunft

Computer der Zukunft werden Radiologen bei ihrer Arbeit unterstützen. Sie können nicht nur Tumoren identifizieren, sondern sie wissen auch, welche Medikation am hilfreichsten ist.

Vor vier Jahren sah es aus wie eine Lungenentzündung. Heute weiß der Radiologe Thomas Henzler dass auch ein Tumor auf dem Bild zu sehen war. Wegen der vielen Entzündungsherde ist er auf dem CT nicht weiter aufgefallen. Mittlerweile ist der Patient tot. „Hätten wir damals Hilfe über Algorithmen gehabt, dann wäre der Tumor im Frühstadium erkannt worden“, erklärt der Radiologe. „Das ist umso dramatischer, weil der Patient im damaligen Stadium hätte geheilt werden können.“

Willkommen in der Diagnostik 4.0. Das heißt: intelligente Maschinen werden in Zukunft die Arbeit der Radiologen teilweise ersetzen. Die Radiologen Stefan Schönberg und Thomas Henzler von der Uniklinik Mannheim schreckt das nicht. Sie glauben an die Macht der Diagnosen aus dem Rechner: „Jetzt kommt die Mathematik Revolution“, weiß Schönberg. „Das heißt, Radiologen werden sich in Zukunft mit Algorithmik auseinandersetzen müssen.“

Dafür brauchen sie professionelle Hilfe. Deshalb kooperieren die Ärzte mit dem Bremer Fraunhofer Institut. Hier werden vom Computer binnen Sekunden Befunde analysiert und Krankheiten diagnostiziert. Für einen Arzt ist das nicht zu schaffen, denn in jedem Bild stecken Millionen Mal mehr Informationen als der Mensch mit bloßem Auge erkennen kann.

Der Computer lernt und vergisst nie

Damit der Rechner in der Lage ist, das Bild zu interpretieren, muss er von den Ärzten mit Wissen gefüttert werden. Mit medizinischen Studien, mit Bilddaten anderer Patienten und mit erfolgreichen Therapien. Dann erst stellt die Maschine Verknüpfungen her und lernt, sich selbst zu optimieren. Diese lernende Verknüpfung schaffen Diagnose-Geräte der Generation 4.0. Deshalb heißt das auch „Cognitive Computing“ oder „Deep Learning“.

Zum Beispiel bringen die Bremer Forscher dem Computer bei, Lungentumore zu erkennen. Auffällige Befunde müssen heute noch per Gewebeentnahme untersucht werden. Das neue Programm aber hilft, diese OP zu vermeiden. Der Computer erkennt mit Vergleichen schon am Bild, ob die Veränderung bösartig ist. Er kann tiefer in das Bild hineinschauen. Er erkennt sogar, ob Chemotherapie oder zielgerichtete Tabletten helfen und kann auch herausfinden, wie lange der Patient überleben wird.

Der Computer als Arzt?

Was bedeutet das für die Zukunft des Arzt Berufes? Werden Radiologen bald durch Computer ersetzt? Eine amerikanische Studie prognostiziert schon heute, dass fast die Hälfte aller Beschäftigten in den nächsten zehn bis 20 Jahren von Computern und Robotern abgelöst werden. Nicht nur Ärzte, sondern auch andere Berufe.

Wissenschaftler vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) haben eine eigene Studie über die Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt erstellt. Katharina Dengler hat an der Untersuchung mit gearbeitet. Sie gibt Entwarnung: „Diese amerikanischen Werte wurden oftmals direkt auf deutsche Berufe übertragen, sodass sich für Deutschland ähnlich hohe Werte ergeben. In unserer Studie haben wir einen tätigkeitsbasierten Ansatz gewählt. Das heißt, wir betrachten nicht ganze Berufe ob diese ersetzbar sind, sondern einzelne Tätigkeiten in den Berufen. Und somit kommt man zu weitaus niedrigeren Werten.“ Laut IAB sind zurzeit nur 15 Prozent aller Tätigkeiten ersetzbar. Zudem ergeben sich durch die Digitalisierung immer wieder neue Jobs – auch für Ärzte.

Radiologen müssen zum Beispiel lernen, den Rechner mit relevanten Daten zu füttern. Denn ohne sie kann Kollege Computer gar nichts. Auch Henzler und Schönberg lernen jeden Tag hinzu. Überflüssig fühlen sie sich dadurch nicht: „Wir werden nicht ersetzt“, sagt Schönberg. „Im Gegenteil – für die Maschinen brechen härtere Zeiten an. Denn wir werden sie deutlich stärker nutzen, als wir sie bisher genutzt haben. Sie werden uns dabei helfen, die Milliarden Einzelinformationen der Bilddaten zusammen zu bringen.“ Und dann wird sich zeigen, ob diese Dr. Computers die Welt der Diagnostik tatsächlich so beherrschen können, wie ihre Kollegen aus Fleisch und Blut.