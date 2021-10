Fehler, die die Welt bewegten

Fehler und Schludrigkeiten müssen nicht immer schlimm sein: aus ihnen kann Geniales entstehen. Beispiele berühmter Fehler, die unsere Welt veränderten...

Er geht in die Menschheitsgeschichte ein, dabei macht Christoph Kolumbus so ziemlich alles falsch, was er hätte falsch machen können. Als sich der Seefahrer 1492 von Europa aus auf den Weg macht, glaubt er, nur 4.000 km weiter westlich „Chipangu“ – China – zu erreichen. Er verlässt sich dabei auf Karten antiker Geografen und berechnet den Erdumfang um ein Fünftel zu kurz. Die griechischen Seemeilen rechnet Kolumbus fehlerhaft in römische um und verwechselt diese auch noch mit arabischen Seemeilen. Es kommt, wie es kommen muss: als Kolumbus Schiffe seinen Berechnungen nach „Chipangu“ erreicht haben müssten, treiben sie auf offenem Meer. Was Kolumbus nicht weiß: das nächste Land liegt viel weiter westlich – und es ist auch nicht Asien. Kolumbus bleibt nichts anderes übrig, als weiterzusegeln. Schließlich erreicht die Expedition doch noch Land: San Salvador, eine kleine Insel, die heute zu den Bahamas gehört. Als er Land betritt, glaubt sich Kolumbus allerdings nach wie vor in Asien – und nennt die Ureinwohner „Indianer“. Hätte Kolumbus die Distanz für seine Reise von Anfang an richtig berechnet, hätte er es womöglich nicht gewagt, auf diese weite Reise aufzubrechen – und Amerika nie entdeckt.

Per Zufall zur Radioaktivität

Keinen Kontinent, aber etwas ebenso Bahnbrechendes entdeckt Antoine Henri Bequerel 1896. Bei ihm ist es kein Rechenfehler, sondern pure Unachtsamkeit: Er testet an verschiedenen Mineralsalzen, ob sie auch nachdem Sonne darauf geschienen hat, weiterleuchten – allerdings ohne Erfolg. In seiner Dunkelkammer vergisst er schließlich Uransalz-Kristalle auf einer Fotoplatte und entwickelt diese später zusammen mit seinen anderen Versuchsplatten. Das verblüffende Ergebnis: ausgerechnet diese eine ist geschwärzt, obwohl in der Dunkelkammer kein Licht darauf gefallen sein konnte. Bequerel hat also – völlig zufällig – endlich den Beweis, nach dem er gesucht hat: es existiert eine Strahlung jenseits des Lichts. Er nennt sie „Uranstrahlung“ – und leistet damit wichtige Vorarbeit für Wissenschaftler wie Marie und Pierre Curie. Sie führen die Forschung weiter, entdecken noch andere strahlende Mineralien und prägen den Begriff der „Radioaktivität“. Der Rest ist Geschichte.

Nobelpreis für Schusseligkeit

Der schottische Bakteriologe Alexander Fleming vergisst auch etwas. Etwas, das gefährlich werden könnte. Doch Flemings Schusseligkeit hat keine fatalen Konsequenzen, im Gegenteil: sie führt zu einer der bedeutendsten Entdeckungen der Medizingeschichte. Im Sommer 1928 schließt Alexander Fleming sein Labor an der St. Mary’s Hospital School und fährt in den Urlaub. Doch er vergisst eine Petrischale mit gefährlichen Bakterien. Ein Fehler, der fatale Folgen hätte haben können – und der mit heutigen Sicherheits- und Hygienestandards so wohl (hoffentlich) nicht mehr möglich wäre. Als Fleming also frisch erholt und zurück im Labor die Petrischale entdeckt, hat sich darin ein Pilz gebildet. So weit, so gewöhnlich. Das Überraschende: überall, wo der Pilz gewuchert hat, sind die gefährlichen Bakterien in der Petrischale abgetötet worden. Fleming ist fasziniert. Er nennt den Pilz: Penicillium notatum. Eine Entdeckung, aus der später eins der wichtigsten Medikamente der Menschheitsgeschichte wird, das Penicillin. Alexander Fleming erhält für seine Entdeckung den Medizinnobelpreis und wird mit Ehrungen überhäuft. Sein Fehler sichert ihm bis heute einen Platz in den Geschichtsbüchern…