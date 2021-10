Versagen ist menschlich

Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung - das steht für viele fest. Tatsächlich sind wir jedoch nicht perfekt. Im Gegenteil, denn Fehler sind (bio)logisch.

Der menschliche Körper ist in großen Teilen ein mieser Kompromiss. Unser Gehirn etwa. Es ist zwar enorm leistungsstark, aber auch extrem sauerstoffabhängig – schon wenige Sekunden ohne, kann es lebensbedrohlich für uns werden. Auch unsere Augen sind fehlerbehaftet. Aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte haben sie einen blinden Fleck, an dem wir nichts sehen. Außerdem stellen sie die Welt auf den Kopf - ein Makel, den unser Gehirn permanent ausgleichen muss.

Der Kopf ist ein einziger Konstruktionsfehler

Und die Mängelliste für den Kopf geht weiter. Die menschlichen Kiefer sind in der Evolution so weit zusammengeschrumpft, dass nicht mehr alle vorgesehenen Zähne hineinpassen. Viele müssen sich daher früher oder später von ihren Weisheitszähnen trennen oder aber zumindest eine Zahnspange tragen, um diesen Fehler wieder gerade zu rücken. Oder unsere Luftröhre. Sie zweigt direkt von der Speiseröhre ab, so dass wir permanent Gefahr laufen uns zu verschlucken oder aber gar an unserem Essen zu ersticken.

Ohne Irrtümer keine Entwicklung

Auf der anderen Seite ist die Vielfalt des Lebens erst durch Fehler möglich. Denn wann immer sich Organismen vermehren - und das geschah auf unserem Planeten schon ziemlich häufig - kann etwas schief gehen. Im Laufe der Evolution sind so immer wieder neue Lebewesen mit neuen Merkmalen und Fähigkeiten entstanden. Und irgendwann kam dabei auch der Mensch zustande, mit all seinen Unzulänglichkeiten.

Unser Rücken ist viel zu schwach

Beispiel: Rücken. Unsere Wirbelsäule haben wir von den Fischen geerbt. Vor gut 500 Millionen Jahren brauchten die etwas, an dem die Muskeln ansetzen konnten: Die Geburtsstunde des Rückgrats. In der Schwerelosigkeit des Urmeeres war das ein einwandfreies Prinzip. Doch für’s Landleben ist diese Konstruktion viel zu schwach, so dass viele von uns ernste Rückenschmerzen plagen. Dennoch wurde dieser Fehler nie grundsätzlich korrigiert. Seit langem gibt der Mensch ihn zusammen mit vielen anderen Mängeln an die nächste Generation weiter.

Die Vermehrung ist problematisch

Und sogar das: Die Fortpflanzung klappt bei uns Menschen mal gerade so. Schuld daran ist vor allem der aufrechte Gang, erstmals praktiziert vor rund dreieinhalb Millionen Jahren. Für ihn musste unser Becken schrumpfen, damit wir nicht nur watscheln, sondern anmutig schreiten. Das ist ohne Frage hübsch anzusehen für die Vermehrung ist es jedoch ein echtes Problem. Denn Becken und Geburtskanal sind bei uns Menschen mittlerweile so schmal, dass unsere Kinder nur unter Schmerzen und zwangsläufig klein und hilflos auf die Welt kommen. Ein Großteil ihrer Hirnentwicklung kann erst außerhalb des Mutterleibes stattfinden.

Der Mensch = einmaliger Pfusch

Nach technischen Kriterien müsste das Model Mensch also weniger als Krone der Schöpfung, sondern eher als ganz schöner Pfusch bezeichnet werden. Doch um Perfektion geht es bei der Evolution auch gar nicht, sondern um stete Veränderung und Vielfalt. Und so kommt es, dass wir zwar alle von Natur aus voller Fehler sind, dafür aber einzigartig.