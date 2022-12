Fehlerkultur? Fehlanzeige (Teil 2)

Patient verwechselt? Medikament vertauscht? Was tun Kliniken, um Fehler zu vermeiden? Und: ist das genug?

Werner Bitsch wartet. Er liegt in einem von ein paar tausend betten der Uniklinik Heidelberg und soll heute operiert werden. Er hat eine Gefäßverengung in der Leiste und soll am linken Bein operiert werden. Eine Routine-Operation, die die Ärzte hier mehrmals die Woche durchführen. Bei tausenden Betten, tausenden Patienten am Tag muss trotzdem immer klar sein, wer welcher Patient ist und welcher Eingriff bei ihm geplant ist. Selbstverständlich, könnte man meinen. Doch Verwechslungen kommen vor. Die Fachwelt spricht von „Never Events“ – laut dem Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkasse (MDS) machten sie 2015 immerhin 7 Prozent aller bestätigten Fehler aus. Dabei sind „Never Events“, wie der Name schon sagt, Dinge, die nie passieren – eigentlich. Zu hundert Prozent vermeidbare Fehler. „Schwester Conny mein Name, ich grüße Sie. Wie ist Ihr Name?“ fragt die freundliche Stationsleitung Herrn Bitsch. Der gibt geduldig Auskunft, auch, was bei ihm heute gemacht werden soll, lässt er die Schwester wissen. Obwohl die Schwestern ihre Patienten in der Regel kennt, sollen sie ihr selbst noch einmal ihre Identität bestätigen. Von Daniel (Name von der Redaktion geändert), dem Assistenzarzt, wissen wir, dass es schnell zur Verwechslung kommt, wenn man fragt „Sind Sie Herr/Frau…?“ Eine Checkliste begleitet Herrn Bitsch heute zusätzlich bis in den OP. Schwester Conny hakt alles Relevante ab. Dann bekommt Herr Bitsch sein Patienten-Armband mit Strichcode. Einmal die bekannte Station verlassen, kann er so trotzdem zweifelfrei identifiziert werden – auch wenn er selbst narkotisiert ist oder fremdes Personal auf ihn trifft. Dass Patienten ihr Armband in Heidelberg erst am OP-Tag bekommen und nicht etwa schon gleich bei der Aufnahme ins Krankenhaus, hat einen einfachen Grund: „Wenn zum Beispiel ein EDV Fehler passiert bei der Patientenaufnahme, kann es sein dass alles, was danach kommt, also elektronische Patientenakten, Medikamente, die elektronisch hinterlegt sind, und so weiter, dann auf den falschen Patienten laufen“, erklärt Dr. Christopher Neuhaus, Anästhesist und so etwas wie der Fehler-Beauftragte an der Chirurgischen Klinik.

Name? Geburtsdatum? Geplanter Eingriff?

Herr Bitsch wird jetzt außerdem noch angemalt. Der Operateur höchstpersönlich erscheint, um die Seite zu markieren, die operiert werden soll – Verwechslung somit ausgeschlossen. Ein Kreuzchen mit dem Filzstift und schon ist das Fehlerrisiko verringert. Dann geht es für Herrn Bitsch in Richtung OP. Ab jetzt wiederholen sich die Vorgänge. Bei jeder neuen Station immer die gleichen Fragen: „Können sie mir ihren vollen Namen nennen?“, „Wann sind Sie geboren?“, „Was wird bei Ihnen denn operiert? “ – Herr Bitsch beantwortet die Fragen, "das linke Bein" soll es sein, das linke. So trivial es wirkt – nicht an jeder Klinik ist so ein Vorgehen Standard. Die Checkliste, im Patientenzimmer angefangen, ist immer dabei, auch im OP. Dort wird sie jetzt – für alle sichtbar – an die Magnetwand gepinnt. Darüber zeichnet der Operateur vor Beginn der OP noch einmal an, was geplant ist. Auch wenn der Eingriff Routine ist, soll jeder Einzelne im OP wissen, was das Team vorhat. Noch bevor auch nur ein Schnitt passieren darf, nochmal der Check: Ist es der richtige Patient? Haben wir das richtige vor? „Team Time Out im OP“ nennt sich das und beruht, zusammen mit der Checkliste, auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es gehöre schon zur „Good Practice“, erzählt Dr. Neuhaus, dass Kliniken mit solchen Checklisten arbeiteten, aber Empfehlungen muss man eben auch nicht annehmen. Pflicht sind Team Time Out und Checkliste in deutschen OPs bisher nicht. Herr Bitsch zumindest ist im Massenbetrieb einer Uniklinik sicher im richtigen OP zum richtigen Eingriff gelandet. Ein paar Details im Ablauf reichen aus, um ihn für den Patienten sicherer zu gestalten. Doch es gibt noch etwas, das Kliniken nutzen können: Fehlermeldesysteme.

Keine Sanktionen, wenig Kontrolle

„Gerade bei so klassischen Themen wie Medikamentenverwechslung, weil sich zwei Ampullen sehr ähnlich sehen, oder Dosierungsfehlern, weil es Medikamente vom selben Hersteller in unterschiedlichen Dosierungen verkauft und angeboten werden – das sind typische Fehler oder Zwischenfälle, die sich natürlich immer wiederholen können. Und da ist es doch hilfreich, wenn man das von anderen erfährt.“ Sagt Christopher Neuhaus. Der Anästhesist sitzt auch mit in der Gruppe, die regelmäßig die klinikinternen Meldungen analysiert. Das Ziel: Fehler melden, damit andere sie nicht wiederholen. Solche Systeme sind inzwischen in jeder Klinik Pflicht – zum Schutz der Patienten. Ob und wie eine Klinik Meldesysteme nutzt, wird aber nicht überprüft. Hat eine Klinik trotz Pflicht kein System, passiert: nichts. „Die Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses sehen bisher keine Sanktionen vor“, bestätigt mir das Bundesgesundheitsministerium schriftlich. Vielen Kliniken kommt das gelegen. Auch Daniels Klinik sieht ihr Meldesystem eher als Pflichtveranstaltung: „Die Kollegin aus dem Qualitätsmanagement, die dafür zuständig ist fühlt sich da wenig unterstützt und niemand nimmt sie richtig ernst. So erlebe ich das im Alltag“, erzählt er, „Erst vor zwei Tagen gab es einen Vorfall, eine Medikamentenverwechslung und da habe ich gefragt: wurde eine Meldung geschrieben? Das wäre wichtig. Und die Antwort war: nein nein das brauchen wir nicht, es ist ja nichts passiert.“ Wenn die Klinikleitung keine offene Fehlerkultur lebt, wird auch niemand Vorfälle melden – auch wenn es wichtig ist, aus ihnen zu lernen. Kleinigkeiten können den Unterschied machen – denn manche Fehler sind selbstgemacht und fallen nie auf, bevor etwas Schlimmes passiert…

Lebensrettende Details

Auf der Intensivstation zeigt Christopher Neuhaus, was sie schon aufgrund von anonymen Meldungen geändert haben. Als erstes bleibt er an einem Beatmungsgerät stehen. Ein blauer, ovaler Silikonbeutel, etwas kleiner als eine Wärmflasche, der sich aufbläht, wenn man ihn auf den Schlauch eines Beatmungsgeräts steckt. Diese „Testlunge“ ist dem Volumen einer menschlichen Lunge nachempfunden, und soll nur zum Test an die Beatmungsgeräte auf Station angeschlossen werden, um zu prüfen, ob das Gerät überhaupt funktioniert. Doch es gibt noch Handbeatmungsgeräte an jedem Bett, mit denen im Notfall beatmet werden kann. „Was uns aufgefallen ist, dass fälschlicherweise solche Testlungen an solche Handbeatmungsgeräte gepasst haben und auch drangesteckt wurden“. Das führt leider dazu, dass die Sauerstoffsättigung zu gering ist. Mit der Testlunge soll eben nicht wirklich beatmet werden. Wir konnten es relativ elegant lösen, indem wir solche Einmalsysteme angeschafft haben“, zeigt Neuhaus und greift nach einem durchsichtigen Plastikbeutel, in dem ein Beatmungsset verstaut ist. „Da ist alles drin, was man im Notfall zum beatmen braucht und somit kann der Fehler nicht mehr auftreten.“ Aber wie kann es sein, dass Dinge aufeinander passen, die nicht aufeinander passen dürften? „Tja, das Problem ist, wir sind da ganz schnell im Bereich der Industriestandards, das sind DIN Standards. Das heißt, dass solche Schlauchsysteme immer so genormt sind, dass sie eben auf mehrere Geräte passen. Das führt leider eben auch dazu, dass manchmal Dinge zu einander passen, die eigentlich gar nicht passen dürften.“ Eine einfache Lösung für ein unter Umständen gravierendes Problem. Natürlich: wo Menschen arbeiten, kann es absolute Sicherheit nicht geben. Aber die Werkzeuge, um Fehler zu vermeiden oder das Risiko zu minimieren, gibt es. Kliniken müssen anfangen, sie besser zu nutzen – im Namen ihrer Patienten.