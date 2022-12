Fehlerkultur? Fehlanzeige (Teil 1)

Immer wieder hört man es: Patient verwechselt, falsches Bein operiert. Einzelfälle oder Systemfehler? Odysso fragt nach, was an Kliniken wirklich passiert und wie Ärzte mit eigenen Fehlern umgehen.

Wir alle kennen die Schlagzeilen: Patient im OP verwechselt, falsches Bein operiert. Krasse Einzelfälle, klar. Wer sich im Bekanntenkreis umhört, kennt weitere Beispiele. Medikamente verwechselt, falsch dosiert, Murks bei der OP, falsche Diagnose – die Liste der Fehler im Krankenhaus ist lang, aber auch nicht überraschend. Wir alle wissen schließlich auch, dass Kliniken unter wirtschaftlichem Druck stehen, Personalmangel und lange Arbeitszeiten dem Personal zusetzen. Da wäre es naiv zu glauben, dass keine Fehler passieren. Und die meisten davon bekommen wir als Patienten gar nicht mit – so erzählt es Daniel (Name von der Redaktion geändert), der Assistenzarzt an einer Kreisklinik in Baden-Württemberg ist. Als er gegen Ende seines Medizinstudiums von dem Fall des Arztes im Praktikum hört, der eine Spritze verwechselte und dadurch einen Säugling tötete, ist er alarmiert. Und setzt sich fortan intensiv mit dem Thema auseinander. Doch im Klinikalltag angekommen, ist er mit seiner Fehlerkultur ziemlich alleine. „Ich bin ein Außenseiter“, erzählt Daniel. „Die Kollegen schauen einen komisch an wenn man offen über Fehler spricht. Die meisten gehen in die Abwehr, reagieren ängstlich: welche rechtliche Konsequenzen gibt‘s? Wie kann ich mich schützen? Welche Zusatzversicherung kann ich abschließen, falls etwas passiert?“ Fehlerkultur? Unter Medizinern meist Fehlanzeige. Im Studium, erzählt Daniel, lerne man den Umgang mit Fehlern nicht. Dabei passiere im Alltag so einiges.

Ist doch nichts passiert...

„Häufig, so einmal im Monat werden irgendwelche Patienten-Befunde verwechselt. Bei der Übergabe nach der Nachtwache höre ich auch oft: wir haben aus Versehen etwas Falsches verabreicht… eine Patientin hat eine so hohe Fehldosierung von einem Beruhigungsmittel bekommen, dass sie auf die Intensivstation musste. Der Kollege, der das gemacht hat, war in seiner ersten Woche, soweit ich weiß. Der zuständige Facharzt hatte aber keine Zeit und hat die Dosierung nicht nochmal kontrolliert.“ Statt dem Vier-Augen-Prinzip, das in seiner Klinik auf dem Papier herrsche, seien es eben oft doch nur zwei. Auch er selbst habe schon Patienten verwechselt. Wenn ihm als Bereitschaftsarzt fremde Patienten gebracht werden zum Beispiel: „Anfangs habe ich Patienten gefragt: Sind Sie Herr Müller?“ – „ja“ Ist ihr Geburtsdatum der Soundsovielte? – „ja“. Danach stellte sich raus, dass der Patient mich gar nicht verstanden hatte. Und da habe ich mir gedacht: du darfst diese Abläufe mit Patienten, die du nicht kennst, nicht alleine machen. Dieses Mal ging es nur ums Blut abnehmen – aber was könnte passieren wenn es darum geht irgendetwas zu spritzen?“ Auch seinem Chef erzählt er von dem Zwischenfall. Der ist wenig interessiert. Er müsse die Abläufe schneller hinbekommen, Lösungen finden. Das Thema ist abgehakt, schließlich ist ja nichts Schlimmes passiert. So lange nichts passiert, so die vorherrschende Mentalität, besser keine Fehler zugeben. Zu groß ist die Angst, Patienten könnten Eingeständnisse sofort für Schadenersatzforderungen verwenden. Zugegeben, wir müssen uns selbst als Patienten fragen: würde es unser Vertrauen in unseren Arzt stärken oder doch eher schwächen, wenn er zugibt, sich in der Dosierung unseres Medikaments vertan zu haben?

Die Spitze des Eisbergs

Daniel erzählt dem Patienten von der Verwechslung, der ist sauer. Er habe umsonst nüchtern bleiben müssen, die Blutprobe, die er gar nicht abgeben sollte, landet im Müll. Unnötig, ärgerlich und für Daniel, so sagt er, auch beschämend. Trotzdem möchte er mit Fehlern offen umgehen, die „ist doch nichts passiert“ Mentalität nicht annehmen. Nichts passiert – so lange scheinbar alles gut geht, bloß keine Schwäche zeigen. Wir wissen alle: Fehler sind menschlich – aber wie viele passieren denn nun eigentlich im Krankenhaus? „So genau weiß das leider keiner“ sagt Max Skorning, Leiter der Stabstelle Patientensicherheit des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und selbst ausgebildeter Mediziner. „Man kann das gut mit dem Bild des Eisbergs vergleichen: die meisten Fehler werden überhaupt nicht erkannt oder zumindest von den Patienten nicht vorgeworfen. Das ist dann der Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche liegt. Und die Spitze des Eisbergs, das sind die Fehler, die anerkannt werden, wo also Patienten Entschädigungszahlen erhalten. Aber die müssen an keine Stelle berichtet werden, die müssen nicht zentral zusammengeführt werden.“ Deshalb sind alle Zahlen, die sein Verband seit Jahren ermittelt, eher Richtwert als repräsentativ. Fast 4.500 bestätigte Fehler haben die Krankenkassen demnach 2015 ermittelt. Über 14.000 Patienten warfen ihrem Arzt eine Fehlbehandlung vor. Die Statistiken führt dabei seit Jahren schon der OP als Fehlerquelle Nummer eins an. Eine mögliche Interpretation ist auch, dass Patienten hier Fehler eher bemerken und anzeigen. Von Daniel haben wir erfahren, was alles im Stationsalltag geschieht, ohne dass wir es zwangsläufig mitbekommen. Schlafen wir nach einer OP sehr lang oder sind nach einem Herzinfarkt noch lange sehr schwach, führen wir das nicht gleich auf eine Fehldosierung oder -medikamentierung im Krankenhaus zurück. Vieles passiert, was, bleibt oft unter der Wasseroberfläche. So weit, so unbefriedigend. Woran liegt es denn, dass so viele Fehler geschehen?

Trainings aus der Luftfahrt

Nicht alles kann man auf Stress und Personalmangel schieben. „Die EINE Ursache für Fehler gibt es nicht“, sagt Max Skorning, „Fehler sind so vielschichtig wie die medizinische Versorgung selbst, aber die Kommunikation und die Zusammenarbeit im Team spielt ‘ne besondere Rolle. Wenn hier – gerade in Notfallsituationen – keine Standards vorhanden sind, die sehr strikt befolgt werden und auch eintrainiert sind, dann kommt es gehäuft zu Fehlern“. Doch Kommunikation und Teamarbeit können Mediziner trainieren, und zwar auch speziell dort, wo schnelle und reibungslose Teamarbeit buchstäblich überlebenswichtig sein kann: im Schockraum einer Klinik, also dem Raum, wo Schwerstverletze erstversorgt werden. Solche Trainings laufen unter realen Bedingungen ab – mit einer Puppe als schwerverletztem Patienten. Ein Trainer schaut durch eine Glasscheibe zu, kann per Mausklick den Zustand des „Patienten“ plötzlich beeinflussen und – wenn nötig – Kommandos geben. Die Teilnehmer werden während der gesamten Übung gefilmt. So können die Kollegen im Livestream zusehen und die Teilnehmer hinterher selbst das eigene Verhalten auswerten. Das Ziel: sicher zu kommunizieren, Missverständnisse zu vermeiden, Fehlern vorzubeugen. Denn genau wie in der Luftfahrt, in der man durch Checklisten und standardisierte Kommunikation schon längst eingeführt hat, schätzen Experten, dass 80 Prozent aller Zwischenfälle in der Medizin auf menschliches Versagen zurückgehen. Doch die entsteht oft durch eine Verkettung von Faktoren. „Typische Situationen sind, dass ein Teammitglied zum Beispiel sich nicht traut auf ein kritisches Manöver hinzuweisen weil er Angst vor Konsequenzen hat, die aus der Hierarchie begründet sind“, erklärt Heiko Trentzsch, Human-Factors Trainer. Zu deutsch: der Faktor Mensch in der Medizin. Diesem Thema hat er sich verpflichtet und führt seine Simulationstrainings in verschiedenen Kliniken durch.

Fehlerwahrscheinlichkeit 1 zu 10

Dass diese nicht nur für Piloten wichtig sind, erklären folgende Statistiken aus der Luftfahrt, die, so Trentzsch, auf jeden komplexen Bereich, in dem Teams unter Stress arbeiten müssen, übertragbar seien: „Wenn sie in einer Routinesituation sind, die sie nicht besonders stresst, dann liegt die Wahrscheinlichkeit dass sie einen Fehler machen bei etwa eins zu tausend, das heißt alle dreißig Minuten machen sie vielleicht einen schwerwiegenden Fehler. Wenn sie jetzt untrainiert in einer stressigen Situation sind, die ihnen droht zu entgleiten, dann ist die Fehlerquote bei eins zu zehn, das heißt etwa alle dreißig Sekunden machen sie vielleicht einen schwerwiegenden Fehler…“ Sich nicht trauen, den Chefarzt zu korrigieren, ist dabei nur ein Kommunikationsfehler. Anweisungen werden oft nicht klar an Einzelne adressiert, sodass sich entweder niemand, oder mehrere Personen gleichzeitig zuständig fühlen. Oder Kommandos werden nicht klar genug formuliert, vom Team gar nicht als solche aufgefasst. „Da kommen wir um eine Thorax-Dränage nicht herum“ heißt eben nicht: „Bitte bereite Du jetzt eine Thorax-Dränage!“ Und wenn ein Teammitglied rückmeldet „verstanden!“ oder „erledigt!“ muss man nicht unnötig nachfragen. Details, die profan wirken, aber im Zweifel lebensrettend sein können. Doch solche fruchtbaren Trainings müssen Kliniken selbst zahlen – rund 15.000 Euro sind es für ein Training. Doch unter finanziellem Druck stehen Themen wie Patientensicherheit nicht unbedingt an erster Stelle auf der Investitionsliste. Was gibt es also noch, das Kliniken zur Fehlervermeidung tun können?