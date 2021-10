Baby stirbt nach falscher Spritze

Eigentlich war es nur eine kleine Verwechslung - doch sie endete tödlich. Ein 10 Monate alter Säugling muss sterben, weil ein Assistenzarzt einen Fehler machte.

Der Vorfall

Am 22. August 2011 hatte der 29-jährige Assistenzarzt Helmut W. Dienst auf der Kinderkrebsstation im Krankenhaus Bielefeld. Er schaute nach einem zehn Monate alten Jungen, der an Leukämie erkrankt war und nahm dem Baby Blut ab. Obwohl er keine anderen Anweisungen bekommen hatte, nahm er die Spritze, die auf dem Nachtisch lag. Er spritze dem Baby das darin enthaltene Antibiotikum über ein Infusionssystem in eine Vene. Ein fataler Irrtum. Das Mittel darf nur oral über den Mund verabreicht werden. Eigentlich sollte die Mutter des Kindes das Mittel später dem Baby in den Mund träufeln. Der Junge bekommt einen schweren allergischen Schock und stirbt.

Die Folgen

Der Junge Arzt wurde vor Gericht für den Todesfall alleine verantwortlich gemacht. Der Grund: Er hatte keine Anweisung das Mittel zu spritzen und hätte davor in jedem Fall nachfragen müssen.

Helmut W. entschuldigte sich für sein Verhalten. Er wurde zu 90 Tagessätzen á 20 Euro verurteilt.

Erst nach dem Vorfall hat die Klinik ihre Spritzen entsprechend verändert: Wenn die Spritzen nicht intravenös verabreicht werden sollen, passen sie auch nicht mehr auf einen Zugang. Ein Detail, das in dem Fall von Helmut W. für das Baby vielleicht lebensrettend gewesen wäre