Wege aus dem Verkehrschaos

Mehr Güter auf der Schiene zu transportieren, wäre möglich. Aber selbst das würde den Verkehrszuwachs auf der Straße höchstens bremsen. Was bleibt ist die Selbsthilfe!

Ein neuer Tankcontainer soll mehr Güter auf die Schiene bringen

Am Kombiterminal Ludwigshafen werden jährlich etwa fünf Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Von der Straße auf die Schiene und umgekehrt. Das entspricht etwa 400.000 LKW. Rund ein Drittel der Transporte gehen auf das Konto der BASF. Ein Großteil der Güter ist flüssig. Deshalb haben BASF und der belgische Containerspezialist Van Hool einen neuen Tankcontainer für die Schiene entwickelt. Dr. Thorsten Bieker, Cheflogistiker bei der BASF erklärt stolz die Vorzüge: „Der Container ist ungefähr Zweieinviertel mal so groß wie ein Standardcontainer. Hat mit 66 Tonnen etwa die dreifache Zuladung wie im Straßenverkehr möglich und er ist speziell auf den Bahnverkehr optimiert.“ Neben dem neuen 45-Fuß-Tankcontainer wirken die Tankcontainer für die Straße geradezu zierlich. Seine Zuladung entspricht der eines normalen Bahnkesselwagens. Er könne aber auch per Schiff und leer sogar auf der Straße transportiert werden, so Bieker: „Das System hat extreme Vorteile im Bahnverkehr. Weil wir jetzt den Wagen und den Tank unabhängig voneinander optimieren können. Dadurch werden unsere logistischen Prozesse schneller und viel, viel effizienter und das wieder ist ein Vorteil, wenn man mehr Güter auf die Bahn bringen möchte.“ Denn gerade die letzten Kilometer zum Ziel und das Umladen der Güter schlagen bei den Kosten besonders zu Buche. Der neue Tankcontainer soll dank automatisch fahrender Kräne die Transportzeit auf dem Werksgelände von derzeit 24 Stunden auf eine Stunde verkürzen. Ein Riesenschritt. Allerdings war der Container samt passendem Bahnwaggon nicht leicht durchzusetzen, so der BASF-Mann: „Hemmschuh ist, dass Innovationen derzeit in der Bahn noch nicht schnell umgesetzt werden. Es sind sehr viele Regularien, die zu erfüllen sind und sehr lange Zulassungsprozesse und da könnte man schneller werden.“ Immerhin: Der neue 45-Fuß-Tankcontainer hat es geschafft und wird ab 2017 vermehrt auf der Schiene zu sehen sein.

Die Bahn braucht Hilfe

Technische Innovationen helfen, doch sie bleiben auch nur ein Baustein im Puzzle Verkehr. Deswegen wünscht sich die Deutsche Bahn bessere Rahmenbedingungen und fordert die Hilfe der öffentlichen Hand. Das heißt Geld für den Ausbau der Schienenwege. Gleichzeitig müssten die hohen Kosten gesenkt werden, erläutert Frank Miram von der Bahn AG: „Das gilt vor allem für die Schienenmaut. Die ist viel zu hoch. Die schädigt die Wettbewerbsfähigkeit des Güterverkehrs auf der Schiene. Wir müssen runter bei den Steuern und Abgaben auf Energie“. Schließlich sei die Bahn mit ihren Abgaben für Strom deutlich im Nachteil. „Und wir brauchen Innovationsprogramme.“ Miram spricht vielen Schienenfreunden aus der Seele. Selbst das Verkehrsministerium scheint langsam ein Einsehen zu haben. Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan 2030 verspricht so viel Geld für die Bahn wie schon lange nicht mehr. Gut 40 Prozent aller Investitionen sollen der Schiene zu gute kommen: Über 4 Milliarden Euro Jährlich. Klingt viel, ist aber laut Umweltbundesamt zu wenig. Die Behörde fordert, dass satte 60 Prozent aller Verkehrsinvestitionen in die Schiene fließen sollen. Neben Investitionen in die Infrastruktur sei es aber auch nötig den Straßengüterverkehr zu verteuern, fordert Dr. Katrin Dziekan: „Die externen Kosten müssen da auch angelastet werden. So dass es attraktiver wird auf die Schiene umzusteigen.“ Denn die LKW fahren so billig wie noch nie. Dank niedriger Spritpreise und erst 2015 gesenkter Maut-Gebühren. Doch gerade die LKW-Maut sei geeignet, um ein Kostengleichgewicht zu erreichen und nur dann habe die Schiene eine Chance: „Wir haben herausgefunden, in einem aufwendigen Simulationsmodell, dass der nachhaltige Güterverkehr insbesondere für den Schienengüterverkehr einen Anteil bis zu 23 Prozent ergeben kann. Derzeit haben wir einen Anteil von Schienengüterverkehr in Deutschland von etwas mehr als 17 Prozent. Also es ist möglich eine Steigerung des Schienengüterverkehrs hinzubekommen... Allerdings müssen wir sehr ambitionierte Maßnahmen ergreifen.“

Retter öffentlicher Verkehr

Tatsächlich sehen manche Verkehrsexperten die Prognose des Umweltbundesamtes als Utopie an. Man müsse zu viel verändern, um nennenswert Güter von der Straße zu bekommen. Ergo: Die Staus werden weiter wachsen wie bisher. Pendler wie Eva-Maria Kupper wappnen sich: „Irgendwann ist mal eine Grenze erreicht, wenn die Staus zunehmen. Dann wird die Bahn attraktiver werden.“ Können öffentliche Verkehrsmittel wirklich attraktiv sein? Hauptbahnhof Mannheim. Sieben Uhr morgens. Berufsverkehr. Die S-Bahn zwischen Landau und Mannheim. Die Pendler hier sehen vor allem Vorteile im Bahnfahren: Es sei billiger und bequemer als das eigene Auto. Nur mehr Zeit müsse man einplanen, aber das würde sich bei der Parkplatzsuche wieder ausgleichen. Auch die Fahrgäste der Buslinie 500 zwischen Landau und Neustadt sind weitgehend zufrieden mit dem Angebot. Vor allem ältere Menschen seien ja auf den Bus angewiesen, so der Busfahrer Dominik Kober: „Die sind schon froh, dass wir so fahren. Wir haben auch eine gute Anbindung. Alle halbe Stunde fahren wir von Neustadt nach Landau und zurück.“ Die Linie 500 gehört zur Palatinabus in Edenkoben. Das Busunternehmen ist Mitglied im Verkehrsverbund Rhein Neckar. Der gilt als vorbildlich: Gutes Streckennetz, günstige Tarife. Eigentlich eine einfache Formel, die allerdings nicht überall zu funktionieren scheint. Der Geschäftsführer des VRN will nicht über andere Verkehrsverbünde sprechen. Doch er weiß: „Selbst ein Bremser kann unter vielen Akteuren dafür sorgen, dass so viel Sand ins Getriebe kommt, dass man nicht machen kann, dass man auf dem Status Quo verharrt.“ Wenn es aber gut läuft, können öffentliche Verkehrsmittel eine ernstzunehmende Alternative zum eigenen Auto sein. Eva-Maria Kupper wäre jedenfalls nicht abgeneigt, vom Auto umzusteigen. Sie wird nicht allein sein. Und Anwohnern wie Daniel Waldvogel und Familie wäre jedes Auto, das nicht fährt, sicher recht.