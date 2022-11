Was macht die Schweiz besser?

Die Schweizer geben pro Nase sieben Mal so viel Geld für Ihre Schienen aus als die Deutschen. Doch das ist nicht alles.

Mehr Geld für die Schiene

Schon an der Grenze zur Schweiz kann man bei Nacht eine Besonderheit erkennen. Lastkraftwagen dürfen nicht weiterfahren. Nachtfahrverbot bis fünf Uhr morgens. Nicht für die Bahn. Auch so bringt man Güter auf die Schiene. Überhaupt, im Gegensatz zu Deutschland investieren die Eidgenossen pro Bürger und Jahr wesentlich mehr in die Schieneninfrastruktur: Deutschland 49 Euro, Österreich 210 Euro, die Schweiz sogar 351 Euro. In Basel treffen wir Benedikt Weibel, den langjährigen Chef der Schweizer Bundesbahn.

Er gehört zu denen, die die Schweiz zu einem Vorbild gemacht haben – auch beim Güterverkehr. Weibel führt uns zum Hafen. Wir steigen auf den alten Silo-Turm. Hier will uns der langjährige Eisenbahnmanager die wichtigste Verkehrsdrehscheibe des Landes zeigen: „Wir sind hier an einem Ort, der verkehrstechnisch ganz besonders ist, weil da kommt einfach alles zusammen. Man kann es auch sehen. Also ist natürlich da mal der Rhein, es ist die Schiene die sehr stark ist, von beiden Seiten des Rheines kommen die Güterverkehrszüge. Dann sieht man in meinem Rücken noch knapp die Autobahn. Es ist die stärkste Transit-Achse im Güterverkehr Nord-Süd. Also es ist ein Raum, wo alles sich verdichtet.“ Und dabei hat die Schiene Vorfahrt. Die Schweiz ist beim Güterverkehr Spitzreiter. Nur Österreich kann da mithalten.

Die Politik macht die Vorgaben

Während in Deutschland gerade einmal 17 Prozent auf der Schiene transportiert werden, sind es in Österreich 30, in der Schweiz 41 Prozent. Güter auf die Schiene, dieses Ziel hat bei den Eidgenossen Verfassungsrang. Und die Politik macht der Bahn klare Vorgaben, so Benedikt Weibel: „Man muss sagen, dass wir sehr günstige verkehrspolitische Rahmenbedingungen haben. Wir haben die Lastwagen-Steuer auf der einen Seite. Wir haben das Nachtfahrverbot für LKWs. Coop und Migros arbeiten eng mit der Bahn zusammen.“ Dabei hat die Schweiz einen großen Wettbewerbsnachteil: Die Alpen, wie hier das Gotthardmassiv, müssen überwunden werden. Für Touristen sicher eine Attraktion. Aber für den Gütertransport teuer und zeitaufwendig. Denn wegen der Steigung müssen die Waggons von zwei Lokomotiven gezogen werden.

Europas wichtigste Nord-Süd-Verbindung

1. Juni 2016: Feierliche Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. In 17 Jahren wurde hier der längste Eisenbahntunnel der Welt gebaut. 57 Kilometer. Der neue Tunnel liegt auf Europas wichtigstem Güterkorridor. Zwischen Rotterdam im Norden und Genua im Süden. Ein Tunnel vor allem für den Güterverkehr. Er beginnt und endet auf Tal-Höhe. Weibel ist immer noch fasziniert von dem Projekt: „Wenn ich zurückblicke, das war eine unglaubliche Zeit. Es sind über 50 Jahre Diskussionen. Man hat viermal abgestimmt in der Schweiz. Kostenmäßig ist man erstaunlich gut in dem, was man damals prognostiziert hat.“ Die Transportleistung in der Schweiz wird sich mit dem Basistunnel fast verdoppeln. Doch was passiert, wenn die Züge Deutschland erreichen, wo die Gleiskapazität bei weitem nicht ausreicht? Benedikt Weibel erinnert daran, dass Deutschland vor 20 Jahren zugesagt hat, die Rheintalstrecke bis Karlsruhe zu erweitern: „Deutschland hat sich verpflichtet, da die Rheinstrecke auf vier Spuren auszubauen auf den Zeitpunkt der Eröffnung dann des Basistunnels. Wie wir wissen gibt es da jetzt eine gewisse Verspätung.“ Das ist sehr vornehm ausgedrückt. Hier durchs Markgräfler Land zum Beispiel hätten die neuen Gleise längst gebaut sein müssen. Doch die Strecke ist immer noch zweigleisig. Die Planer hatten die Bürger vergessen und deren Angst vor weiterem Zuglärm. Erst nachdem die neue Trasse mit den Anwohnern abgestimmt wurde, wird jetzt die Rheinstrecke ausgebaut.