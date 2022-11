Die Bahn schließt Bahnhöfe

Seit den neunziger Jahren wurden in Deutschland mehr als zwei Drittel aller Gleisanschlüsse stillgelegt. Und der Abbau geht weiter.

Die Bahn baut ab

Der Bahn-Tower in Berlin. Im Frühjahr 2016 erschüttern Abbau-Gerüchte die Mitarbeiter des Giganten. Bahn-Tochter DB Cargo, zuständig für den Güterverkehr auf der Schiene, will bis zu 3.500 Stellen streichen. Außerdem will die Bahn bei vielen Güterbahnhöfen den Betrieb einstellen. Zum Beispiel im Saarland, wo heute noch hunderte Güterzüge Kohle, Erze und Stahl transportieren. Wir treffen uns mit dem Saarbrücker Bahn-Betriebsrat Thorsten Hauser und fahren in die Stahl-Stadt Völklingen. Dort will Hauser seine Kollegen besuchen, die von den Schlagzeilen beunruhigt sind. Lokrangierführer Reiner Suttor fasst die Sorgen zusammen: „Ein Kollege zum Beispiel, der ist 40 Jahre, hat ein Haus gekauft, hat zwei kleine Kinder. Es sind viele junge Kollegen von uns, die haben das gleiche Problem, die fragen sich, wo arbeite ich morgen? Und dann erfährt man über solche Sachen aus der Presse. Das macht natürlich richtig Angst.“ Betriebsrat Hauser kann die Männer nicht beruhigen. Denn die Bahn wollte die Pressemeldungen über die Streichungen der Güterbahnhöfe nicht eindeutig dementieren. Die Angst um den Arbeitsplatz herrscht auch bei den großen Güterbahnhöfen wie in Saarbrücken. Von hier aus wird das Saarland mit Rohstoffen versorgt. 80 Gleise liegen im Rangierbahnhof. Hunderte Güterzüge fahren hier ab. Wichtig für den Wirtschaftsstandort. Thorsten Hauser sieht nicht nur die Bedrohung für die Arbeitsplätze seiner Kollegen: „Wenn hier dichtgemacht werden würde, würden letztendlich die ganzen Verkehre, die ganzen Güter auf der Straße landen, also noch mehr Güterverkehr auf der Autobahn und mehr LKW und das kann nicht wirklich unser ökologisches Ziel sein bei der Verkehrspolitik.“

Die Streichliste der Deutschen Bahn

Mai 2016 gelangte eine Liste der Deutschen Bahn an die Öffentlichkeit. Eng bedruckt mit den Namen von Güterbahnhöfen, die nicht mehr bedient werden sollen. Jeder vierte steht auf der aktuellen Liste. 215 sollen geschlossen werden. In ganz Deutschland. Ein Beispiel: Der Quarzporphyrsteinbruch der Firma Wibo. Inhaber Sebastian Striebel betreibt ihn in der vierten Generation. Schon immer werden die Felsbrocken zermalmt, der Schotter dann über den örtlichen Bahnanschluss per Güterzug direkt an die Gleisbaustellen gefahren. Doch jetzt der große Schock für den Steinbruch-Besetzer: Die Bedienung des Güterbahnhofs wird eingestellt. Dabei hat uns die Bahn auf Nachfrage mitgeteilt, bis heute sei kein Kunde gekündigt worden. Sebastian Striebel versteht die Welt nicht mehr: „Mit der Mitteilung der CB Cargo haben wir erfahren, dass sie unseren Gleisanschluss einstellen möchten, was für uns bedeutet, dass zehntausende von Tonnen Gleisschotter pro Jahre nicht mehr auf die Bahn verladen werden können, was im Endeffekt bedeutet, dass zigtausende Tonnen per Lkw abtransportiert werden müssen. Bedeutet – in Worten – tausende LKWs pro Jahr mehr auf die Straße.“ Auf der Streichliste der Bahn ist der Verladepunkt Ottenhöfen einer von 215, die gestrichen werden sollen. Seit 90 Jahren beliefert das Familienunternehmen die Bahn. Immer über die Schiene. Auch heute türmen sich riesige Gleisschotter-Haufen vor dem Verladegleis. Der Schotter wird in Silos verladen, um dann in spezielle Eisenbahnwagons gefüllt zu werden; von da an geht es direkt zur jeweiligen Gleisbaustelle. Doch die Bahn wird den Steinbruch-Bahnhof nun nicht mehr bedienen. Künftig rollen hier jede Menge schwer beladene Lastwagen den Schotter zu den Baustellen. Auch ins nahe Rheintal. Damit wird der LKW-Verkehr noch dichter.