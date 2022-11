Güterverkehr weiter auf Abstellgleis

Seit mindestens 50 Jahren versprechen Bahnchefs und Verkehrsminister vollmundig eine attraktivere Bahn. Doch die Bilanz ist ernüchternd.

Anteilige Verkehrsleistung im Güterverkehr stagniert seit Jahrzehnten

Ein paar Zahlen: Im Jahr 2014 betrug die Verkehrsleistung im Gütertransport der Bahn in Deutschland 113 Billionen Tonnenkilometer (Tkm), die der Brummis dagegen 464 Billionen Tkm. Tonnenkilometer, das ist ein Maß für die Gütertransportleistung bei dem die gefahrenen Kilometer auf der Schiene und die transportierten Tonnen miteinander multipliziert werden. Der Anteil der Bahn beträgt damit nur knapp 20 Prozent der Gesamtverkehrsleistung im Güterverkehr – genauso wie vor zwanzig Jahren. Zwischenzeitlich war der Anteil der Bahn am Güterverkehr sogar auf 17 Prozent abgerutscht.

Sonntagsreden seit Jahrzehnten

Von Sprechern der Bahn und des Verkehrsministeriums werden diese Zahlen gern als Erfolg verkauft, denn die Bahn konnte ‚ihren Marktanteil von 20 Prozent trotz eines tiefgreifenden Strukturwandels seit den 1960er Jahren (Verlust der Montanindustrie) immerhin behaupten’. Andererseits aber zeigt unsere Recherche im ARD-Archiv, dass die meisten Verkehrsminister der Bundesrepublik mehr Güter auf die Schiene bringen wollten. Doch am Ende ihrer Amtsperiode fiel die Bilanz in den meisten Fällen ernüchternd aus. Die Nachfolger schoben es gern auf die falsche Politik der vergangenen Jahre (sofern sie von der anderen Partei gemacht wurde) und malten die Zukunft der Bahn erneut in rosigen Farben. Bahnkritiker halten das für bloße Sonntagsreden.

Viele Gründe für Misere der Bahn

Die Bahn hat eigentlich gute Voraussetzungen. Sie ist das umweltfreundlichste Transportmittel, fährt komplett mit Ökostrom. Theoretisch kann sie pünktlich sein und viel sicherer als der Autoverkehr ist sie auch. Warum startet sie dann nicht so richtig durch? Wir haben drei Experten befragt: Zunächst Professor Markus Hecht, Ingenieur für Bahntechnik an der Technischen Universität Berlin. Er schimpft über die veraltete Weichen- und Signaltechnik, die viel zu personalintensiv und damit zu teuer sei. Darüber hinaus sind weite Teile der Strecken immer noch nicht elektrifiziert. Im Grunde wurde das Bahnnetz in den vergangenen Jahrzehnten viel zu nachlässig gewartet. Und auch der Neubau kam zu kurz: Viele Strecken hätten längst vierspurig ausgebaut werden müssen oder es müsste mehr Überholstrecken geben. Und: würde die Bremsenergie konsequent genutzt, ergäben sich große Energieeinsparpotentiale.

Bahn verzettelt sich mit Auslandgeschäften

Professor Christian Böttger, Eisenbahn-Ökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin kommt bei dem Thema Kosten richtig in Fahrt. Die Zugbetreiber zahlen immer für jeden einzelnen Kilometer an die DB-Netz, LKW-Speditionen aber zahlen nur Autobahnkilometer. Die realen Kosten des Autoverkehrs werden nicht abgebildet und er wird versteckt subventionier. Ein weiteres Problem: im Zuge des geplanten und später geplatzten Börsengangs wurde die Bahn zum internationalen Logistikkonzern umgebaut. Die Bahn macht heute die Hälfte ihres Umsatzes zum Beispiel mit Firmen wie der internationalen Spedition Schenker-Logistik oder Arriva, die einen Teil des Londoner Nahverkehrs betreibt. Mit diesen Auslandsgeschäften wurden aber bislang keine Gewinne erzielt. „Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Gewinne aus den Bahnsparten in Deutschland (zum Beispiel im Regionalverkehr, Anm. d.Verf.) die internationalen Geschäfte quersubventionieren“, so Christian Böttger.

Falsche Ziele

Maria Leenen aus Hamburg, Unternehmensberaterin vieler Bahnunternehmen in Europa kann auf jahrzehntelange Statistiken der Bahnbranche zugreifen. Auch wenn sie anerkennt, dass vieles Gutes im Personenverkehr passiert ist, so sieht sie mit Besorgnis den Güterverkehr. Sie hält wie viele andere Experten auch die Trassenpreise, also das Kilometergeld, dass die Zugbetreiber an die DB-Netz zahlen müssen für viel zu hoch. Hier müsse das ganze System überprüft werden. Beim Thema Börsengang kritisiert sie, dass unter der Ära Mehdorn einseitig optimiert wurde in Richtung Kosteneffizienz. Die Bahn sollte eben hübsch gemacht werden für die Börse. Vieles blieb dabei auf der Strecke – und eine richtige Kurskorrektur hat es nicht gegeben. Darüber hinaus mahnt die Unternehmensberaterin, die bahninternen Prozesse zu optimieren und dabei moderne Technik zu nutzen. Warum zum Beispiel, fragt sie, müssen die Sicherheitsabstände auf den Gleisen so hoch sein, wenn intelligente Steuerungssystem eine höhere Verkehrsdichte auf dem Gleis zuließen? Die Experten sind sich weitgehend einig: Die Liste der Probleme ist lang und sie liegt offen da, man muss es nur anpacken. Und was sagt das Verkehrsministerium?

Verkehrsministerium lobt sich selbst

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verweist in einer Antwort an unsere Redaktion auf die Rekordsumme von 28 Milliarden Euro, die in dieser Legislaturperiode zusätzlich für Infrastrukturmaßnahmen für die Bahn zur Verfügung stehen. Das ist ein Signal und hilft hoffentlich, das Netz wieder auf den Stand der Technik zu bringen. Auf die Misere im Güterverkehr geht das Schreiben konkret nicht ein, verweist aber auf gesellschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel Internetshopping oder On-Demand Lieferungen per Nacht. Das sind zwei Beispiele, bei denen DB-Cargo wenig punkten kann. Die Beispiele können aber kaum erklären, warum der Marktanteil im Güterverkehr seit fünf Jahrzehnten nicht gestiegen ist, denn Online-Shopping gibt es erst seit ein paar Jahren. Dennoch, unsere Experten halten es für durchaus möglich, dass der Marktanteil des Schienengüterverkehrs in Zukunft gesteigert werden könnte: mit politischem Willen und Konsequenz, sowie fachlicher Kompetenz und Mut.