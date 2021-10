Vom Götterhimmel zu Multiversen

Ohne das Wissen über die Sterne wäre menschlicher Fortschritt kaum möglich. Die Frage, was sie da oben am Himmel hält, wurde im Laufe der Jahrtausende recht unterschiedlich beantwortet.

Am Anfang stand der Mythos

Über Jahrtausende herrschte der Glaube vor, Himmelskörper seien mythische Wesen. Geschöpfe mit eigenem Willen und eigener Geschichte. Oder sie würden gar von Göttern bewegt. Doch Ägypter und Babylonier entwickelten auch schon exakte astronomische Modelle der Himmelskörper auf Kreisbahnen. Unter anderem um den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat von Getreide zu bestimmen.

In der griechischen Antike – spätestens mit Aristoteles – wurden die mythologischen Vorstellungen endgültig durch Wissenschaft ersetzt. Planeten wurden physikalische Objekte. Allerdings kreisten sie um die Erde, nicht um die Sonne. Das sorgte jahrhundertelang für die Annahme komplexer Einzelbewegungen der Planeten, damit die Beobachtungen am Nachthimmel stimmig gedeutet werden konnten.

Kopernikus bringt das Sonnensystem in Ordnung

Es dauerte 1.700 Jahre bis Nikolaus Kopernikus dem astronomischen Chaos ein Ende machte, indem er erkannte, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Systems ist. Allerdings glaubte er, das Sonnensystem sei durch eine Kugelschale begrenzt, in der sich die Fixsterne befinden sollten. Giordano Bruno erklärte später, es gäbe keine Fixsternsphäre. Das Weltall sei unendlich mit unendlich vielen Welten. Das passte nicht in das Weltbild der katholischen Kirche. Giordano Bruno wurde im Jahr 1600 als Ketzer verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Doch verbesserte Fernrohre zeigten in den folgenden Jahrhunderten: unser Sonnensystem ist tatsächlich nur eines von Milliarden Sonnensystemen in unserer Galaxie, die wir Milchstraße nennen. Und in unserem Universum gibt es wiederum Milliarden von Galaxien. Im Jahr 1927 erkannte der belgische Priester Georges Edouard Lemaître zudem, dass sich das Weltall ständig ausdehnt. Er schloss dies aus der Rotverschiebung des Lichts entfernter Galaxien. Die Fluchtbewegung zieht Lichtwellen in die Länge und verschiebt damit ihr Farbspektrum in Richtung des langwelligen Rots. Durch diese Rotverschiebung lässt sich auch die Geschwindigkeit der kosmischen Expansion messen. Lemaître hatte die Idee, die Bewegung umzukehren. Und berechnete, wann das Ganze angefangen haben muss. So ist er Begründer der Urknalltheorie und nicht Edwin Hubbles, der meist als Entdecker dieser Zusammenhänge genannt wird. Danach begann das Universum vor fast 14 Milliarden Jahren an einem Punkt.

Der Herzschlag des Universums

Jahrzehnte glaubte man, die Gravitation der Himmelskörper würde die Ausdehnung des Universums abbremsen und schließlich umkehren. Nach vielen Milliarden Jahren würde das Universum in sich zusammenstürzen und im Urknall immer wieder neu entstehen: Die Herzschlagtheorie des Universums war beliebt. Bis Messungen belegten: Die Ausdehnung wird nicht langsamer, sondern schneller. Eine rätselhafte, „dunkle“ Energie treibt die Ausdehnung voran.

Und es wird noch komplizierter: Im Jahr 1957 entwickelte Hugh Everett das „Viele Welten-Modell“. Demnach existieren unendlich viele Universen nebeneinander. Mit zum Teil völlig unterschiedlichen Naturgesetzen. Noch schwerer vorstellbar sind Modelle, wonach unsere vierdimensionale Raumzeit in einer „Bran“ steckt, die mit anderen Branen im elfdimensionalen Raum, dem sogenannten Bulk existiert.

Auf der Erde bekommen wir davon allerdings nichts mit. Und ob man Multiversen oder höhere Dimensionen jemals wird nachweisen können, ist fraglich.