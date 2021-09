Fortschritt oder Albtraum?

Roboter kämpfen gegen Menschen. Noch ist es nicht soweit, aber die Technik schreitet voran. Sieht so der Krieg der Zukunft aus?

Humanoide Roboter – Schick aber noch nutzlos

Ein menschenähnlicher Roboter stapft durch winterlichen Wald, rutscht aus, fängt sich wieder auf, läuft weiter. Bilder die Anfang 2016 die Fachwelt erstaunten. Das US-Rüstungsunternehmen Boston Dynamics demonstrierte auf Youtube die Fähigkeiten eines ihrer Roboter. Der Physiker und Sicherheitsforscher Marcel Dickow kennt die Bilder und auch den Wunsch der Militärs, Roboter im Kampfgeschehen einzusetzen: „Der militärische Vorteil der Robotik ist ja, dass sie schneller ist als der Mensch in den meisten Fällen. Das heißt, man wird kaum Gelegenheit haben zu fragen, wie geh ich jetzt mit dir um.“ Teilautomatisierte Waffensysteme gibt es schon lange. Man denke da nur an Abwehrraketen die automatisch ihr Ziel verfolgen. Doch die Technik wird immer ausgefeilter. Ferngesteuerte oder autonom fliegende Drohnen oder Unterseeboote gehören ebenso dazu wie menschenähnlich Roboter. Auch die US-Waffenforschungs-Behörde DARPA mischt mit und zeigt stolz im eigenen Youtube-Kanal einen Roboter, der selbstständig über ein schwieriges Parkour stakst. Dabei sind die menschähnlichen Roboter derzeit vor allem ein Aufmerksamkeit heischendes Entwicklungsfeld, so Marcel Dickow: „Das Bild vom humanoiden Roboter in den Streitkräften ist ein werbewirksames Bild, aber es wird nicht die Zukunft der Streitkräfte darstellen.“

Roboter hinter die Front

Roboter wird es wohl nicht auf dem Schlachtfeld geben. Zumindest nicht in näherer Zukunft. Stattdessen werden Roboter zunächst logistische Aufgaben übernehmen, so Dickow. Transport von Material und Geräten etwa. Aber auch dann, wenn es zu brenzlig wird erklärt der Sicherheitsforscher: „Die Robotik findet da Einsatz, wo zum Beispiel der Mensch als Entscheider oder als Pilot ersetzt werden soll, weil es zu gefährlich ist.“ So könnten zum Beispiel Roboterfahrzeuge feindliches Gebiet erkunden – ohne die eigenen Soldaten zu gefährden. Die US-Behörde DARPA zeigt in einer Animation wie so was gehen soll. Minen suchen und entschärfen ist ein weiteres Aufgabenfeld, für das Roboter gut geeignet sind. Denn ihr Verlust ist zwar teuer, aber Roboter sind ersetzbar – Menschen nicht.

Roboter an die Waffen?

Doch was ist, wenn die Roboter Waffen einsetzen können und selbst darüber entscheiden, wann und wie? Theoretisch ist das zumindest denkbar und Dickow sieht hier Handlungsbedarf: „Es bleibt natürlich die generelle Frage, sind diese Maschinen, ist diese Technologie in der Lage, sich an die geltenden Gesetze zu halten, an das Recht zu halten, dass die Staaten untereinander vereinbart haben, wenn es darum geht Krieg zu führen.“ Eine Diskussion, die geführt werden muss. Denn die konstruktive Phantasie der Waffeningenieure kennt sicher kaum Grenzen. Ob die allerdings die ersten sein werden, die ihren Waffen ein Gewissen einbauen bleibt mehr als fraglich.