Drohnen im Einsatz

Drohnen werden bei der Bundeswehr ausschließlich zur Aufklärung genutzt. Doch es gibt kaum Zweifel, dass in naher Zukunft auch bewaffnete Drohnen von deutschen Soldaten gesteuert werden müssen.

Luna und KZO: die Aufklärungsdrohnen des Heeres

Der Kofferaufbau des LKWs neigt sich langsam in die Höhe. Es ertönt das Sägen eines kleinen Motors, dann der Countdown: „4-3-2-Drohne Start.“ Die Aufklärungsdrohne KZO (Kleinfluggerät Zielortung) schießt knatternd von einer kleinen Rakete angetrieben aus der Abschussrampe, die im Kofferaufbau des LKWs versteckt ist. Wir sind beim Übungseinsatz auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf am Thüringer Wald. Die Soldaten des Aufklärungsbataillons 8 trainieren den Einsatz der Aufklärungsdrohnen des Heeres. Wenige Kilometer entfernt bereiten sechs Mann die nächste Drohne vor: Luna! Die wurde in Afghanistan und im Kosovo eingesetzt. Reichweite 100 Kilometer. Maximale Flughöhe 5.000 Meter. KZO und Luna werden jeweils von einer mobilen Bodenkontrollstation aus gesteuert und überwacht. Hier laufen auch die Daten der Video- und Infrarotkameras live zusammen. Zusätzlich werden die Daten für eine spätere Auswertung aufgezeichnet. Die Luna wird zu zweit bedient erklärt Feldweber Felix B. und deutet auf seinen Kameraden rechts neben ihm. „Er ist der Steuerer, der das Flugobjekt in der Luft hält, auf die ganzen Daten vom Fluggerät achtet und ich mach den Luftbildauswerter.“ Die beiden sitzen in einem gepanzerten Lastwagen. Es ist eng, vor ihnen Tastatur, Joysticks, Monitore, jede Menge Knöpfe. Felix B. steuert die Kameras, ist also der eigentlich Aufklärer. Die enge Zusammenarbeit sei extrem wichtig: „Wir sprechen uns ab, wo unser Ziel langfährt oder wie wir da am besten drankommen oder wie wir am besten Bilder und Videos machen können.“ Tatsächlich fliegt die Aufklärungsdrohne weitgehend autonom erklärt der Steuerer Hauptfeldwebel Johann S.: „Die Luna fliegt einen vorgeplanten Flugkurs automatisch ab. Ich kann aber jederzeit manuell eingreifen.“

Aufklärungsdrohnen gehören zum Alltag

Gut zwei Kilometer weiter östlich. Der Bergungstrupp bereitet die Landung der Luna vor. Verglichen mit der kompakten KZO wirkt Luna fragil. Sie erinnert an ein Modellflugzeug. Dabei kann die Drohne bis zu sechs Stunden in der Luft bleiben und aufklären, erst dann muss sie landen. Wenn Zeit ist, bauen die Aufklärer ein etwa 200 Quadratmeter großes Netz auf, das sie mit einem Kran senkrecht aufspannen. Im Einsatz unter Zeitdruck ist der Fallschirm die Lösung. Auf den Laien wirken die knatternde KZO und die fragile Luna recht simpel, doch Hauptfeldwebel Johann S. ist begeistert: „Ich war jetzt schon mehrfach im Einsatz. Das ist meiner Meinung nach ein super System, um die eigene Truppe zu schützen. Grad, wenn die auf Patrouille gehen und wir im Vorfeld den Patrouillenweg abfliegen.“ So wie Johann S. sehen es viele. Aufklärungsdrohnen sind aus dem militärischen Einsatz nicht mehr wegzudenken.

Waffen für die Drohnen?

Luna und KZO sind reine Aufklärungsdrohnen. Sie können nicht bewaffnet werden. Dafür ist ihre Zuladung zu klein. Doch gerade eine Bewaffnung von Drohnen wird heftig diskutiert. Für den Einsatz in der Bundeswehr ist ein Ereignis besonders prägend: Das Karfreitagsgefecht während des Afghanistaneinsatzes. Am 2. April 2010 geraten Deutsche Soldaten bei Minenräumarbeiten in einen Hinterhalt. Sie werden beschossen. Es kommt zum Gefecht. Auch Aufklärungsdrohnen sind im Einsatz. Sie können nicht verhindern, dass acht Soldaten verwundet und drei getötet werden. Daraufhin gerät der Afghanistaneinsatz öffentlich in die Kritik Erstmals macht das Wort „Krieg“ die Runde. Opfer in den eigenen Reihen – das will niemand. Bewaffnete Drohnen sollen deshalb die Truppe in Zukunft besser schützen. Die israelische Heron TP zum Beispiel: 14 Meter lang, 26 Meter Spannweite, 1200 PS. Ein ausgewachsenes Flugzeug mit einer Tonne Nutzlast. Egal, ob Kameras oder Waffen. Die Luftwaffe wünscht sich ein solches Gerät schon lange. Generalmajor Günter Katz – Kommandeur der fliegenden Verbände hat dafür ein Argument parat: „Sie müssen sich vorstellen, wenn sie als Drohen Pilot eine Kampfhandlung sehen, wenn sie nicht bewaffnet sind, dann können sie denen nicht helfen. Wenn sie bewaffnet sind, können sie den Soldaten, die jetzt angegriffen werden, wo auch immer, dann können Sie denen helfen unmittelbar vor Ort und können auch dadurch Leben schützen.“ Klingt einleuchtend. Allerdings nicht für jeden. Der Rüstungsexperte der Linken, Jan van Aken zum Beispiel, hält dagegen: „Es gibt ja immer das Argument, dass dadurch das Leben der Soldaten geschützt wird. Das ist aber nicht so. die Drohnen werden da eingesetzt, wo sonst keiner fliegt. Das sind neue Einsätze, die sind ausgeweitet. Und damit schützt das keine Leben von Soldaten.“ Van Aken bezieht sich dabei auf den Einsatz von US-Kampfdrohnen. Die gezielte Tötung von Menschen ohne eigenes Risiko ist ein rechtlicher und für viele auch ein moralischer Tabubruch und von Aken fürchtet dass bewaffnete Drohnen zu einem schnelleren Griff zur Waffe führen kann: „In dem Moment, wo ich aus der Entfernung töten kann. In dem Moment, wo ich keine eigene Soldaten riskiere, flieg ich vielleicht doch mehr Angriffe als heute.“ Der Kommandeur der fliegenden Verbände ist sich dagegen sicher, dass es nicht zu häufigeren Einsätzen kommt: „Die Systeme ändern nichts an der Rechtsprechung in Deutschland und wir haben für jeden Waffeneinsatz, den wir haben, klare in engen Grenzen gefasste Bestimmungen, die wir nicht verletzen würden, ob es ein bemanntes Flugzeug ist oder ein ferngesteuertes Flugzeug ist, spielt an der Stelle keine Rolle.“

Besuch in Jagel

Wenn die Kampfdrohnen kommen wäre Major Christian U. davon direkt betroffen. Er ist einer der Piloten, die eine Heron TP steuern könnten. Denn seit fünf Jahren fliegt er die Heron 1, den kleineren Vorgänger der Heron TP. Ein reiner Aufklärungsflieger. Einsatzort bislang Afghanistan. Am Simulator seines Heimatstandortes, dem taktischen Luftwaffengeschwader 51 in Jagel, trainiert der Hubschrauberpilot die Steuerung der Heron 1. Nach den positiven Erfahrungen in Afghanistan wird diese Drohne demnächst auch in Mali eingesetzt. Major Christian U. war anfangs nicht sehr begeistert, das Cockpit seines Hubschraubers gegen den Container der Bodenkontrollstation zu tauschen. Schließlich ist er leidenschaftlicher Flieger. Doch mit der Zeit hat sich seine Einstellung relativiert: „Ich habe Leuten geholfen in verschiedenster Art und Weise und sei es nur, dass ich ihnen gezeigt hab, das ihr Konvoi um sie herum in einem sicheren Gebiet unterwegs ist. Oder eben in einer höheren Eskalationsstufe – bei Gefechten, den Truppen am Boden ein Lagebild zu geben, wo sich der Feind bewegt. Dann gibt einem das am Ende des Tages schon eine Berufszufriedenheit.“ Die Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr sind direkt vor Ort, also im Einsatzgebiet stationiert. Ständig im Kontakt mit Luftbildauswertung, Bodentruppen und Einsatzleitung. Das soll auch bei den Kampfdrohnen so sein. Anders als das US-Militär hält die Bundeswehr die Nähe der Piloten zum Geschehen für unverzichtbar. Auch aus psychologischen Gründen. Eine Bewaffnung der Drohnen sieht Christian U. pragmatisch: „Wenn es denn zu diesem letzten Mittel des Waffeneinsatzes kommen muss, dann ist meine Auffassung, dass ich mit einer Drohne das viel durchdachter machen kann, als mit einem Kampfflugzeug aus großer Höhe bei großer Geschwindigkeit tun kann.“ Noch fliegen Christian U. und seine Kameraden keine bewaffneten Drohnen und auch der Bundestag hat seine Zustimmung noch nicht erteilt. Das scheint allerdings eine reine Formalsache. Das Verteidigungsministerium hat jedenfalls vier bis sechs Heron TP leihweise bestellt und verhandelt bereits über deren Kauf.