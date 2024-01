Besser essen im Alter

Mangelernährung im Alter ist in deutschen Pflegeheimen keine Seltenheit. Seit Jahren weisen Ernährungsexperten darauf hin. Doch nur verschwindend wenig Heime reagieren darauf.

Mangelernährung im Alter: Kaum Nährstoffe, die falsche Kost, ältere Menschen, die buchstäblich vor gefüllten Tellern verhungern – in deutschen Pflegeheimen und Krankenhäusern ist das kein Ausnahmefall. Seit Jahren weisen Ernährungsexperten darauf hin, wie kürzlich wieder beim Kongress für Ernährung 2016 in Dresden. Wahrgenommen, untersucht und bekämpft wird das Problem allerdings nicht. Die Folge: Beispielsweise in der Geriatrie sind laut einer Multicenter-Studie aus dem Jahr 2006 rund 56 Prozent der Patienten mangelernährt.

Laut der „Initiative Nachrichtenaufklärung e.V.“ (INA) wird dieses Problem von Medien und Öffentlichkeit trotzdem weitgehend ausgeblendet, weil es bisher kaum wissenschaftlich untersucht wird. 2016 zählt das Thema deshalb laut INA zu den Top 10 der vernachlässigten Nachrichten des Jahres. Um sich zumindest ein wenig Gehör zu verschaffen, fotografieren und diskutieren Betroffene ihr Essen inzwischen in den sozialen Medien. Denn bislang reagieren nur wenige Pflegeheime auf die offensichtlichen Ernährungsprobleme ihrer Bewohner.

Es geht auch anders: Avantgardeküche für kleines Geld

Fisch, Karotten und Kräuterreis in Currysoße – im Stuttgarter Altenburgheim kommen solche Lebensmittel seit fünf Jahren in neuer, ungewohnter Form auf den Teller. Nach Art des spanischen Sternekochs Ferran Adrià: Das Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg betritt damit kulinarisches Neuland und nutzt Entwicklungen aus der Sterneküche für die Verpflegung alter Menschen. Die Lebensmittel werden dabei so in ihrer Konsistenz verändert, dass sie auch von Menschen mit Kau- oder Schluckbeschwerden, Demenz oder Parkinson problemlos gegessen werden können. Durch spezielle Texturgeber entstehen dabei ganz neue, oft kreative Formen wie Schäume, Geleehüllen oder cremige Pürees.

Doch Avantgardeküche im Altenheim – funktioniert das tatsächlich?

Küchenchef Peter Stadtmüller stellt sich diese Frage nach fünf Jahren nicht mehr: „Das ist von Sterneköchen entwickelt worden, aber das ist hier keine Luxusküche“, sagt er. „Man meint vielleicht es sei teuer und es würde vielleicht den Budgetrahmen sprengen, sprengt es aber gar nicht, weil es einfach in die täglichen Abläufe schon integriert ist.“

Für Peter Stadtmüller ist die neue Küche inzwischen Routine - und das für kleines Geld. Nur rund vier Euro – soviel steht jedem Pflegeheim täglich pro Person für Essen zu. Es kostet das gleiche wie typische Mahlzeiten aus Küchen anderer Altersheime. Was dort auf den Teller kommt, posten Betroffene öffentlich auf der Facebook-Seite „Wir fotografieren unser Essen“. Vieles wirkt unappetitlich und enthält zu wenig Nährstoffe.

Das zeigen auch Studien der Ernährungswissenschaftler des Nürnberger Instituts für Biomedizin des Alterns an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Rund die Hälfte der Altersheimbewohner leidet unter Gewichtsverlust und Nährstoffmangel. Professorin Dorothee Volkert und ihre Mitarbeiterinnen erstellen deshalb Leitlinien für Essen im Alter – doch die finden in der Praxis bisher zu wenig Gehör.

„Es liegt oft am mangelnden Problembewusstsein, die Ernährungsprobleme werden oft vielleicht gar nicht wahrgenommen und auch nicht ernst genommen“, beschreibt Volkert die Problematik. „Oft wird dann gar kein Obst und Gemüse angeboten, weil es nicht gekaut und geschluckt werden kann, anstatt die Zubereitungsform zu ändern, dass Bewohner mit Kau und Schluckstörungen die Speisen dann auch gut essen können.“

Senioren brauchen so viele Nährstoffe wie junge Menschen

Zu selten wird zerkleinert oder püriert, wie Untersuchungen belegen. Auch deshalb nehmen Senioren im Heim nur ein Drittel der Vitamin C-Menge zu sich wie in Privathaushalten, wo sie sich selbst versorgen. Die täglich verspeiste Menge an Gemüse und Obst entspricht in den meisten Heimen gerade mal der von anderthalb Tomaten, das sind fast 600 Gramm zu wenig.

Dabei brauchen Senioren zwar generell weniger Kalorien, aber nicht weniger Vitamine als jüngere Menschen, wie Ernährungswissenschaftlerin Dorothee Volkert von der Friedrich-Alexander-Universität feststellt: „Alte Menschen brauchen im Grunde die gleichen Nährstoffmengen, genau so viele Vitamine, Mineralstoffe wie Jüngere auch. Und es müssten eben diese nährstoffdichten Lebensmittel mehr im Speiseplan drin sein und sicher muss da in Zukunft auch noch mehr entwickelt werden, in der Richtung.“

Mehr und leichter essbare Nährstoffe – genau daran arbeitet auch die Küche des Wohlfahrtswerks im Stuttgarter Altenburgheim. Jeden Tag bereitet der Koch hier drei verschiedene Menüs zu: Eins für Vegetarier, eins für Fleisch- und Fischesser, und das gleiche noch einmal für Senioren mit Kau- und Schluckbeschwerden. Auch sie können so den Fisch und das Gemüse essen, das heute auf dem Speiseplan steht.

Dazu gart der Küchenchef alle Zutaten kurz, püriert sie, und mischt sie mit so genannten „Texturas“, pulverförmigen Küchenhelfern zum Beispiel aus Mais-, Soja- oder Algenextrakt. Sie dienen als Bindemittel, sind pflanzlich, gut verträglich und verändern den Geschmack nicht. Dank des Texturas-Gelees kann der Koch jedes Gericht auch püriert in Form bringen. Im Ofen wird das Gelee nämlich zunächst wieder fest. Ein großer Vorteil im Vergleich zu früher, findet auch Peter Stadtmüller selbst: „Früher war das dann eben so, dass man drei verschiedene Komponenten gekocht hat und in drei Häufchen auf den Teller gesetzt und dann kam oben der große Löffel, und das hat mich schon viele-viele Jahre gestört.“

Dank der neuen Küche gibt es klar definierte Portionen und mehr Abwechslung für alle: Provenzalischer Nudelauflauf für Vegetarier und verschiedene Beilagen zum Fisch. Bei der neuen Zubereitung zerfließen die Bissen im Mund, das kommt gut an, selbst bei denen, die noch gut kauen und beide Menüs vergleichen können: Ingrid Otto beispielsweise probiert heute beide Varianten und die neue Küche sagt ihr zu: „Geschmacklich wunderbar! Ja, und allein schon optisch mit den Farben, dreierlei, plus Soße drum herum, also mir hat’s gefallen!“

Es wird selbständiger und mehr gegessen

Heimleitung und Küchenchef machen die Erfahrung dass viele durch die neue Zubereitung mehr und selbständiger essen. Zudem essen die Bewohner des Altenburgheims zeitlich leicht versetzt. So sind für alle, die Hilfe brauchen genug Pflegekräfte da. Das funktioniert allerdings nur bei einem Drittel der deutschen Heime. Oft scheitert die richtige Ernährung also schon an der mangelnden Hilfe. Oder daran, dass die Köche die Probleme der Bewohner gar nicht kennen. Peter Stadtmüller sucht deshalb regelmäßig den Kontakt: „Ich bin fast täglich mit den Heimbewohnern im Gespräch, entweder auf dem Flur, im Speisesaal, wir haben Speiseplanbesprechungen, um einfach die Wünsche und die Anregungen in den Speiseplan zu integrieren. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall den Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt noch ein genussvolles Essen bieten zu können.“

Er kennt hier jeden und serviert zum Beispiel Fruchtgelees, wenn die Lust zu trinken nachlässt. Die Lust auf das Essen und die Gesundheit zu erhalten hat hier Priorität. Und das ohne hohe Kosten. Denn Umdenken muss nicht teuer sein.