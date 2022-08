Hilfe statt Überforderung

per Mail teilen

Wenn Angehörige pflegen, ist das eine große Belastung für sie. Doch besonders Frauen haben ein schlechtes Gewissen sich Hilfe zu holen und bleiben so mit ihren Sorgen allein.

Die Belastung der Pflege ist zu groß

70 Prozent aller Pflegebedürftigen wurden 2011 durch Angehörige versorgt. Dazu gehörte auch Martina Rosenberg, die über acht Jahre ihre Eltern gepflegt hat. Ihr Rückblick klingt hart: „Das Problem ist, man weiß nie, wann es zu Ende ist. Und man steht dann daneben und denkt sich: ich weiß auch nicht, wer älter wird: Meine Eltern oder ich oder sterb’ ich vorher?“

Die Mutter litt jahrelang an Demenz. Zu der Zeit lebte Martina Rosenberg mit ihrer Familie im Haus der Eltern. In den letzten Jahren war die Mutter ein absoluter Pflegefall. Sie konnte nicht mehr auf die Toilette und musste sediert werden. Zudem nahm sie keinen Kontakt mehr zur Umwelt auf. Auch der Vater baute in dieser Zeit immer mehr ab. Ein langsamer Auflösungsprozess, der für pflegende Kinder mehr und mehr zum Albtraum wird. Über ihre Erfahrungen hat Martina Rosenberg ein Buch geschrieben: „Mutter, wann stirbst Du endlich.“

„Meine Mutter hat all die Jahre, in denen sie sehr bewusst wahrgenommen hat, dass sie immer weniger wird, immer sich gewünscht, dass sie sterben kann. Für uns war es auch eine Riesenbelastung, weil sie so schwer dement war. Irgendwann ist ihr Wusch dann auf mich übergegangen. Daher kommt dieser Buchtitel.“

Dass sie die Pflege der Eltern übernimmt, war für sie keine Frage. Doch nach sechs Jahren war sie so überfordert, dass sie selbst krank wurde. Nicht nur die Krankheit der Mutter belastete sie, sondern auch die Veränderung ihres Vaters. Der Rollenwechsel von der Tochter zur Pflegenden ist ihr bei ihm besonders schwer gefallen: „Früher hatte ich ihn immer bewundert. Und dann wurde er so, wie er es bei anderen Menschen immer abgelehnt hat: grantig und voller Selbstmitleid.“

Pflegende werden allein gelassen

So wie Martina Rosenberg geht es zwei Millionen Angehörigen in Deutschland. Pflegeheime haben einen schlechten Ruf. Deshalb möchte nur ein Prozent der Deutschen in einer Seniorenstätte leben. 54 Prozent wollen zu Hause alt werden. Sind Angehörige von der Pflege überfordert, fällt es ihnen schwer, darüber zu sprechen. Nach anderen Lösungen zu suchen, ist ein Tabu – vor allem für Töchter und Ehefrauen.

„Die Gesellschaft muss umdenken“, so die Journalistin. „Es muss klar sein, dass Frauen nicht automatisch pflegen können.“ Denn wenn man sich heute die Entwicklung der Frau anschaue, dann würde offensichtlich, dass sie nicht mehr nur zu Hause wirke, sondern am Geldverdienen beteiligt sei. „Trotzdem schreien sie immer noch HIER, wenn es um die Pflege geht“, kritisiert Rosenberg.

Die 52jährige beantwortet viele Leserbriefe von Menschen, denen es ähnlich ergeht. Zudem betreut sie eine Social Media-Seite im Internet zum Thema Pflege.

Ehegattenpflege kann anders sein

Es gibt zahlreiche Facetten, wie Pflege das Leben der Angehörigen belastet: Egon L. ist körperlich beeinträchtigt. Trotzdem kümmert sich der 80jährige seit acht Jahren um seine demente Frau. Eine Lebensaufgabe, die er für sich angenommen hat. „Das ist halt eine andere Liebe jetzt im Moment, aber die ist immer noch da.“

Der ehemalige Feinmechaniker ist pensioniert und die Kinder sind aus dem Haus. Er hat genügend Zeit, sich ganz seiner Ehefrau zu widmen. Trotzdem ist die Pflegesituation für ihn eine große Anstrengung. „Durch die körperlichen Beeinträchtigungen, mich schmerzt ein Knie das Kreuz – mir fällt’s schwer irgendwas zu machen heute.“

Egon Lusch hofft, dass er trotzdem noch lange Zeit allein für seine Frau sorgen kann. Falls es irgendwann gar nicht mehr geht, hat er ein Zimmer für eine externe Pflegekraft eingerichtet.

Für Martina Rosenberg war die emotionale Belastung ganz anders. Einerseits war es schlimm, die Eltern immer mehr zu verlieren. Auf der anderen Seite hat sie sich nicht getraut, ihre eigenen Ansprüche zu vertreten, Grenzen zu ziehen: „Ich bin immer noch traurig, dass es so geworden ist, wie es war. Ich hätte mir gewünscht wir hätten den Lebensabend meiner Eltern anders miteinander verbringen können. Ich bin ja oft in Seniorenzentren und sehe, wie positiv sie das auch aufnehmen. Wenn die alten Menschen in der Cafeteria sitzen mit ihren Kindern oder Angehörigen, dann ärgert mich das wahnsinnig, dass das uns nicht gelungen ist.“

Die schwere Aufgabe hat einen Teil ihres Lebens zerstört, sie aber auch stark gemacht. So stark, dass sie heute anderen helfen kann, ohne sich selbst zu verlieren.