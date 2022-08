Positive Beispiele gibt’s

Die Prognosen zur Pflegesituation der Zukunft sind düster. Doch es gibt auch positive Beispiele dafür, wie ein menschenwürdiges Alter für alle gelingen kann.

„Das ist wie früher. Endlich wieder reiten.“ Stefanie von P. ist 90 Jahre alt und hatte sich sehnlichst gewünscht, noch einmal zu auf einem Pferd zu sitzen. Ermöglicht haben ihr das die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung, in der sie lebt. Jeder Bewohner kann hier so genannte Lebenswünsche äußern.

Kaspar Pfister ist der Urheber des Hausgemeinschaftsmodells, das auch wissenschaftlich begleitet wurde. Er betreibt mittlerweile 26 Häuser in ganz Deutschland. Früher hat er in der Altenbetreuung für Behörden und die Kirche gearbeitet: „Da habe ich schnell erkannt, dass vordergründige Prioritäten in der Pflege wie Hygiene oder Expertenstandards für die Lebensqualität keine wirkliche Rolle spielen. Wichtig ist vor allem: Wie fühle ich mich? Wie werde ich als Mensch wahrgenommen?“

In seinen Häusern geht es vor allem darum, die Senioren im Alltag zu mobilisieren. Wenn jemand aus dem Bett nicht mehr heraus kommt, ist es erklärtes Ziel, ihn wieder zu aktivieren. So kommt es, dass laut Pfister kaum bettlägrige Bewohner in seinen Häusern leben. Das ist unüblich für deutsche Pflege-Einrichtungen. Trotzdem können auch Menschen hier wohnen, die von der Sozialhilfe unterstützt werden. Wie geht das finanziell? „Das ist ein sehr komplexes Thema und ohne Übertreibung: ich hab zehn Jahre gebraucht, um diesen gordischen Knoten zu lösen“, so Pfister. Ganz genau verrät er auch nicht, wie er das Rätsel entschlüsselt hat. Fakt ist: dass er durch die hohe Anzahl seiner Häuser externe Kosten zu seinen Gunsten verhandeln kann. Zudem spart Pfister an Overhead-Kosten, indem er keine Fremdfirmen beauftragt.

Die Gehälter der Mitarbeiter liegen sogar über dem gängigen Tarif. Denn alle haben eine Doppelfunktionen. Sie müssen zum Beispiel Bewohner zum Mitkochen oder anderen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten animieren. Das gilt hier gleichzeitig als Therapie. Das Konzept geht auf. Hier haben nur sieben Prozent der Bewohner die höchste Pflegestufe 3. Eine Ausnahme in Deutschland. In anderen Pflegeheimen liegt die Quote der Bettlägerigen bei 20 Prozent.

Das Problem liegt im System

Dass so viele Menschen in den Heimen bettlägrig sind, liegt an falschen Anreizen im System, kritisiert Versorgungsforscher Wolfgang George. Außerdem führe die Ökonomisierung der Pflege dazu, dass private Gewinn-Interessen vor qualitativ guter Pflege stünden. „Es ist schon eindrucksvoll zu sehen, mit welchen Renditeerwartungen die Teilhaber ihre Kunden locken“, erklärt George.

Statt stationärer Pflege empfiehlt er den Ausbau ambulanter Strukturen. Ferner müsse der Staat endlich mehr Verantwortung übernehmen. Zu viele Probleme würden auf die Angehörigen abgewälzt.

„Es geht darum eine sozusagen werteorientierte Altenpflege beziehungsweise eine Betreuung älterer Menschen zu ermöglichen. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und solange dieser gesellschaftliche Auftrag nicht wirklich auch so angenommen wird, werden alle anderen Lösungsversuche nicht wirklich zu dem gewünschten Erfolg führen.“

In Skandinavien regelt der Staat die Pflege

Tine Rostgaard ist Pflegeforscherin in Kopenhagen. Sie weiß genau, warum Pflegebedürftige in Skandinavien weniger Probleme haben als in Deutschland: „Der große Unterschied zwischen nordischen Ländern und Österreich oder Deutschland ist, dass wir ein öffentliches Pflegesystem haben. Sowohl für die Finanzierung als auch Gewähr dafür, dass Pflege geleistet wird, liegt beim Staat. Ein zentraler Grundsatz ist, du sollst die Pflege bekommen, die du brauchst, egal wo du bist. Ob jemand zu Hause wohnt oder im Pflegeheim, macht keinen Unterschied“, sagt Rostgaard. Deshalb sind Pflegekräfte bei den Kommunen angestellt. Sie haben ein besseres Gehalt und mehr Status als in Deutschland.

Doch gute Pflege für alle bedeutet, dass die Steuern in diesen Ländern besonders hoch sind. Trotzdem muss der Staat auch hier gut wirtschaften, um die umfassende Betreuung alter Menschen zu ermöglichen. Dänemark etwa hat deshalb den Bau stationärer Einrichtungen gestoppt und investiert stattdessen in ambulante Pflege.

Zudem wurde ein Modellprojekt in der dänischen Hafenstadt Frederica gestartet, um die Ersparnis durch Mobilisierung alter Menschen im Alltag zu berechnen.

Die Auswertung des Projektes zeigt: Obwohl neues Personal eingestellt werden musste, spart die Gemeinde zwei Millionen Euro pro Jahr. Damit ist Frederica zu einem ein Vorbild-Projekt für ganz Europa geworden. Stellt sich die Frage, wieso die Pflege in Skandinavien so viel besser organisiert und finanziert ist als in Deutschland. Auch dort ist Pflege zwar vor allem Frauensache, aber mit einem entscheidenden Unterschied: „Bei uns bestimmen die Frauen und in der Politik und in der Wirtschaft“, erklärt der Mediziner Stein Husebø. „Sie alle wollen ein System haben, das garantiert, dass die Großmütter gut versorgt werden.“

Zurück nach Albstadt. Das Modell dieser Hausgemeinschaft ist für Deutschland eine Ausnahme. Ansonsten gibt’s jede Menge Nachholbedarf. Eine Pflegerevolution wäre nötig, damit sich alte Menschen nicht nur hier, sondern überall gut aufgehoben fühlen.