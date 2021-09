Reportagen zu Gesundheit, Umwelt und Alltag

Ist Augenlasern sinnvoll? Gefahr durch tropische Stechmücken im Garten? Wie viel Wolf steckt im Hund? Spannende Fragen, auf die das Wissensmagazin interessante Antworten zeigt.

Welchen Vorteil hat die Augenkorrektur mittels Laser? Wie gefährlich sind die tropischen Stechmücken in unseren Gärten? Warum finden sich so viele Medikamentenrückstände in unserem Trinkwasser? Fragen wie diesen geht das Mitmachformat "frag odysso" heute nach. In der Sonderausgabe des Wissensmagazins Odysso greift SWR-Wissenschaftsjournalist Axel Wagner Zuschauerfragen auf und beantwortet sie in spannenden Reportagen zu packenden Themen rund um Mensch und Alltag. So besucht er diesmal Brandverletzte, um zu erfahren, wie ihnen heute geholfen wird und ergründet, wie viel Wolf im Hund zu finden ist. Zuschauer können aktiv helfen, Antworten zu finden.