Abenteuer Diagnose: Dicker Hals

Bei der Fahndung nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall: Es ist die spannende Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen für die Ursache von rätselhaften Beschwerden.

Als Marco F. 16 Jahre alt ist, bleibt ihm beim Essen plötzlich ein Bissen im Halse stecken. Er muss erbrechen. Im Laufe der Jahre gewöhnt sich seine Familie daran, dass der junge Mann beim Essen immer der Letzte ist - so gründlich kaut er jeden Bissen. Immer wieder verschluckt er sich. Jedes Essen birgt eine Gefahr. Die Ärzte vermuten einen Tumor oder Fehlstellungen - doch im MRT zeigt sich, dass alles in Ordnung ist. Als Marco F. sich wieder einmal verschluckt und nicht einmal mehr seinen eigenen Speichel schlucken kann, kommt er in eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Über eine Nasensonde schauen die Ärzte in die Speiseröhre, können aber nichts entdecken.

Schuldirektor Heiner B. schafft für seine Schule ein Aquarium an. Kurz danach wächst an seiner Hand plötzlich eine blau-rötliche Beule, die immer weiter anschwillt. Der Hausarzt vermutet ein Überbein und überweist ihn an einen Handchirurgen. Als die Chirurgen den Knubbel sehen, sind sie sicher, dass es sich um eine Zyste mit einer Entzündung im Innern handelt. Das befallene Gewebe muss entfernt werden, damit sich die Entzündung nicht weiter ausbreitet. Die anschließende Medikamententherapie schlägt nicht an und die ganze Hand schwillt an.

Bronchitis, Lungenentzündung, Mittelohrentzündung. Zwei bis dreimal im Jahr ist der kleine Alexander krank. Eine Antibiotikabehandlung folgt der anderen. Die Familie lebt in ständiger Sorge um den Sohn. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Erst eine ganz spezielle Laboruntersuchung in der Kinderklinik weist die richtige Spur.

"Abenteuer Diagnose" erzählt wahre Geschichten mit dramatischen Wendungen, Geschichten, die das Leben schreibt.