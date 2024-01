Abenteuer Diagnose: Falsche Abfahrt

per Mail teilen

Bei der Fahndung nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall: Es ist die spannende Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen für die Ursache von rätselhaften Beschwerden.

Als es mit dem Zwicken in der Hand losgeht, denkt sich die Berufsschullehrerin zunächst nichts Schlimmes und hofft, dass die Beschwerden von ganz allein wieder weg gehen. Doch dann explodieren die Schmerzen und sie muss operiert werden. Bei der OP machen die Ärzte eine erschreckende Entdeckung: Der Knochen ist wie durchlöchert und scheint sich aufzulösen. Wenig später meldet sich ihr Knie, dann machen auch beide Hüftgelenke Probleme. Und überall entdecken die Ärzte diese merkwürdigen schwarzen Löcher in der Knochenstruktur - was steckt nur dahinter?

Trotz stärkster Medikamente bekommt eine junge Frau immer wieder schwere, lebensbedrohliche Asthmaanfälle und gleichzeitig einen auffälligen, juckenden Ausschlag. Hat das eine wirklich mit dem anderen zu tun, rätseln die Ärzte, oder handelt es sich doch um ein zufälliges Zusammentreffen? Und warum kommen die Anfälle regelmäßig im Rhythmus von vier Wochen? Die Zeit drängt, denn die Lungenfunktion ihrer jungen Patientin verschlechtert sich rapide.

In letzter Zeit wird Roland G. immer schwächer und verliert deutlich an Gewicht. Die Ärzte überprüfen alle möglichen Auslöser, doch der LKW-Fahrer ist scheinbar kerngesund. Dann merkt seine Frau, seine Sprache verändert sich und plötzlich erkennt er seine Familie nicht mehr. Er gerät in akute Lebensgefahr.

"Abenteuer Diagnose" erzählt wahre Geschichten mit dramatischen Wendungen, Geschichten, die das Leben schreibt.