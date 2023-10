Abenteuer Diagnose: Säure im Spiel

per Mail teilen

Bei der Fahndung nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall: Es ist die spannende Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen für die Ursache von rätselhaften Beschwerden.

Vielleicht nur Muskelkater, denkt sich der junge Familienvater, als es mit den Schmerzen losgeht, womöglich doch ein Rippenbruch, als es täglich schlimmer wird. In den kommenden Wochen wird klar: Hier handelt es sich um noch etwas viel Ernsteres. Überall in seinen Knochen haben sich bedrohliche Gebilde breitgemacht. Mit einem Geigerzähler versuchen seine Ärzte herauszufinden, was dahintersteckt.

Als Jan eingeschult wird, ist er der einzige in seiner Klasse, der während des Unterrichts essen darf. Das geht auch nicht anders, weil der Junge viel zu wenig isst: Immer wieder klagt er über Halsschmerzen und bekommt deshalb einfach nicht genug herunter. Irgendwie hängt das mit seiner Magensäure zusammen, vermuten die Ärzte. Ein Ei bringt des Rätsels Lösung.

Es beginnt mit einer scheinbar harmlosen Erkältung, doch innerhalb weniger Monate geht es der jungen Frau so schlecht, dass sie in Lebensgefahr gerät. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, müssen einen Verdacht nach dem anderen wieder verwerfen, bis sich endlich eine neue Spur herauskristallisiert: Irgendwo in ihrem Körper lodert eine Entzündung - vielleicht der ersehnte Schlüssel für die rettende Diagnose.

"Abenteuer Diagnose" erzählt wahre Geschichten mit dramatischen Wendungen, Geschichten, die das Leben schreibt.