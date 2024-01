Riskante Medikamententests

Westliche Pharmaunternehmen lassen ihre Medikamente in Schwellenländern testen und sparen dadurch Geld und Zeit auf Kosten der Sicherheit. Kann die neue EU-Regelung weitere Sicherheitsskandale verhindern?

Der Standard für westliche Medikamententests

Jedes Medikament das in Deutschland, in Europa oder in den USA zugelassen wird, muss vorab umfangreich getestet werden. Dieser Prozess ist in Gesetzen geregelt und er ist aufwendig, teuer und dauert viele Jahre. Die Zulassungsbehörden sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf. Außerdem entscheiden die Ethikkommissionen bei der Genehmigung der klinischen Tests darüber, ob die ethischen Standards eingehalten werden. In den allermeisten Fällen müssen Anträge für Medikamententests nach der Prüfung überarbeitet werden und das Studiendesign entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verändert werden. Trotz der in Europa relativ guten Sicherheitsstandards gab es 2014 einen Todesfall in Frankreich, weil die Dosis der Testsubstanz zu schnell erhöht worden war. Aber so berechtigt die Diskussion über die Sicherheit unserer Medikamententests ist, so stellt sich dennoch die Frage, wie es mit der Sicherheit und den ethischen Standards in Schwellenländern aussieht, wohin viele westliche Pharmafirmen ihre Medikamententests auslagern.

Warum Medikamente im Ausland getestet werden

Es ist ein offenes Geheimnis, dass man in diesen Ländern viel Zeit und Geld bei der Durchführung von Medikamentenstudien sparen kann. Zum Beispiel in Indien gibt es eine gute Infrastruktur mit Ärzten und Krankenhäusern, die verglichen mit dem Westen, für einen Bruchteil der Kosten zu haben ist. Auf der anderen Seite kontrollierten die indischen Behörden und Ethikkommissionen in der Vergangenheit äußerst lax, wodurch das Verfahren beschleunigt wurde. Drittens sind die Probanden in solchen Ländern für klinische Tests besonders interessant, weil sie im Normalfall weniger Medikamente zu sich nehmen und deshalb weniger Wechselwirkungen mit der zu prüfenden Substanz zu erwarten sind. Viele gute Gründe also für einen Unternehmer, die langwierige und teure Phase der klinischen Tests in Schwellenländer zu verlegen.

Wer die Kastanien aus dem Feuer holt

Besonders hilfreich bei diesem Outsourcing sind die sogenannten Contract Research Organisations (CRO), die im Auftrag der Pharmafirmen die klinischen Prüfungen komplett abwickeln. Die CRO`s wiederum führen die Tests nicht selbst durch, sondern beauftragen Ärzte und Krankenhäuser im ganzen Land damit. Dabei kennen sie weder die Patienten, noch die oft skandalösen Bedingungen der Durchführung. Man übermittelt ihnen lediglich die klinischen Ergebnisse als anonymisierte Patientendaten, die dann von den Mitarbeitern der CRO in einer Studie ausgewertet, zusammengefasst und in den Westen weitergereicht werden.

Im Ausland getestet, in Deutschland zugelassen

Mit diesen Ergebnissen wird dann die Zulassung neuer Medikamente in Deutschland, Europa oder in den USA beantragt, obwohl die ganze Durchführung der klinischen Tests in den Schwellenländern stattgefunden und sich somit unseren strengeren Vorschriften komplett entzogen hat. Entscheidend ist lediglich, dass Indien offiziell die ethischen Vorschriften nach der Helsinki Deklaration anerkennt und gesetzlich wie behördlich entsprechend geregelt hat. Kontrollen durch die westlichen Zulassungsbehörden finden nur in Ausnahmefällen statt. Zum Beispiel in Indien, wo es sehr viele CRO`s gibt, haben nach den offiziellen Zahlen der europäischen Kontrollbehörde (EMA) zwischen 1997 und 2011 gerade einmal 16 Kontrollen stattgefunden. Weder von der deutschen Kontrollbehörde (BfArM) noch von der EMA gibt es offizielle Zahlen darüber, welche Unternehmen für Ihre Zulassung von Medikamenten, Studien im Ausland durchführen lassen.

Mehr Kontrolle und Transparenz sollen helfen

Nachdem es in den letzten Jahren zu mehreren Skandalen im Zusammenhang mit den indischen Medikamentenstudien kam, versucht die indische Regierung durch mehr Transparenz und schärfere gesetzliche Auflagen gegenzusteuern. Daraufhin ging die Anzahl neuer Studienanmeldungen erst einmal zurück.

Auch von europäischer Seite hat man gerade das Zulassungsverfahren für klinische Studien neu und für alle Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt. Zum Beispiel soll durch eine neue gemeinsame Datenbank ab 2018 mehr Transparenz erreicht werden, da Medikamentenhersteller hier die für das Ausland geplanten Studien vorab anzeigen müssen. Dadurch soll die Kontrolle erleichtert werden. Allerdings ist die Personalfrage für diese vor-Ort-Kontrollen zurzeit noch ungeklärt.

Das neue Gesetzeswerk mit seinen 99 Artikeln ist aber nicht nur durch Menschlichkeit und Ethik motiviert, sondern hat den Hintergrund, dass die Zulassung für europäische Medikamente auch im Sinne der Hersteller vereinfacht werden soll. Denn es zeigt sich, dass in Zukunft immer häufiger neue Medikamente multinational getestet werden, um dadurch schneller die erforderliche Anzahl an Probanden rekrutieren zu können. Ein weiterer Grund für das Testen in vielen Ländern ist, dass die Wirkstoffe bei unterschiedlichen ethnischen Gruppen unter Umständen verschieden wirken. Auch deshalb verlangen Länder wie z.B. Indien, eigene Zulassungsstudien.

Die Entwicklung unserer Medikamente wird also zunehmend ins Ausland verlagert – höchste Zeit, dass wir uns für die Bedingungen dort interessieren.