Schwanger mit Gebärmutter der Mutter

Wie weit darf Medizin gehen? In Schweden kam im Jahr 2014 erstmals ein Baby auf die Welt, das in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen war. Traum oder Alptraum?

Die Eltern wollen anonym bleiben. Aber die Geschichte der Spenderin will die junge Mutter – nennen wir sie Helga – erzählen: Die Gebärmutter kam von ihrer Mutter. Sichtlich bewegt erklärt sie: „Sie hat das Erstaunlichste getan, was jemand für einen anderen überhaupt tun kann. Und sie ist die Großmutter meines Sohnes… Das ist unbeschreiblich“. Als junge Frau verlor Helga durch Krebs ihre Gebärmutter. Sie dachte, Sie würde nie Kinder haben können. Dann hörte sie von der neuen Methode, die an der Göteborger Uniklinik entwickelt wurde. Und wandte sich an ihre Mutter. „Ich habe sie gefragt, ob die Spende der Gebärmutter etwas sei, das für sie in Frage käme. Und sie sagte nur: na klar!“ Helga lacht. Wer das gesunde Kind bei seinen glücklichen Eltern sieht, wird ihnen ihr Glück nicht neiden. Dennoch: der Vorgang wirft Fragen auf. Norbert Paul ist Professor für Ethik in der Medizin an der Mainzer Uniklinik. Wie sieht er das: Ein Kind, das sich in der Gebärmutter seiner Großmutter im Körper seiner Mutter entwickelt. Geht das nicht zu weit?

„Nicht immer gleich etwas Mönströses sehen“

„Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man Grenzverschiebungen in der Medizin damit beantwortet, dass etwas Monströses, etwas Unmenschliches, etwas Unnatürliches passiert. Zum einen sind wir heute in der Medizin in der Situation, wo Natur oder Natürlichkeit kein moralisches Kriterium mehr ist. Stellen sie sich eine völlig natürliche Geburt vor, die findet in Deutschland genauso wenig statt wie ein natürlicher Tod – zumal im Umfeld einer Intensivstation. Ja: es ist nicht natürlich, es ist nicht normal. Aber es ist im Zeitalter von längst stattgefundenen Grenzverschiebungen ethisch durchaus rechtfertigbar.“ Und Mutter und Tochter dem Risiko der Operation auszusetzen, ohne gesundheitliche Not? Ist das zu rechtfertigen? Auch auf diese Frage reagiert der Mainzer Medizin-Ethiker mit einer Position, die die Selbst-Bestimmtheit der handelnden Personen unterstreicht: „Muss jemand, der Krebs hatte, zwangsläufig kinderlos bleiben und – wenn sie so wollen – noch einen zweiten Nachteil in Kauf nehmen? Und hier würden wir als Ethiker sagen, wenn die Verhältnisse so sind, dass bei der Mutter eine komplette Freiwilligkeit besteht, dass das durchaus ethisch rechtfertigbar ist.“

Das Verfahren kommt nicht nur für Frauen infrage, die ihre Gebärmutter durch Krebs verloren haben. Jede 5.000ste Frau kommt durch eine Fehlbildung ohne Gebärmutter auf die Welt. So gibt es alleine in Deutschland viele tausend Frauen, die von der Transplantation profitieren könnten. In der Göteburger Uni-Klinik wurde das revolutionäre Verfahren erstmals durchgeführt. Das so vielen Frauen Hoffnung eröffnet. Die Idee, eine Gebärmutter zu transplantieren, entstand schon 1989, als der Chirurg Mats Brännström einer jungen Australierin wegen Krebs die Gebärmutter entfernen musste.

„Den maximalen Nutzen aus dem Organ ziehen“

„Ich musste ihr sagen, dass wir den Krebs besiegen könnten, sie dann aber keine Kinder mehr bekommen könne, ohne Uterus. Und dann hat sie vorgeschlagen, den Uterus ihrer Mutter in sie zu transplantieren. Ich hab das mit meinen Kollegen diskutiert und wir sagten: ja das wäre möglich.“ Als Mats Brannström 1999 nach Schweden zurückkam, startete er ein Forschungsprojekt mit Tieren. Eine seiner Doktorandinnen war begabt in Mikrochirurgie bei kleinen Tieren: Randa Rachou Akouri. Der jungen Chirurgin gelang die Uterustransplantation bei einer Maus. Und wenn sie sich an den Abend erinnert, an dem sie die Schwangerschaft bei der Maus entdeckte, spürt man bei ihr die Begeisterung: „Ich erinnere mich, es war neun Uhr abends und ich war noch im Labor. Und da konnte ich sehen, es waren zwei Föten in dieser Maus. Ich rief Mats an und war ganz glücklich zu sehen: es funktioniert.“

Experimente mit Tieren – nicht um lebensbedrohliche Krankheiten zu bekämpfen sondern um den Kinderwusch zu erfüllen – Was sagt der Mainzer Medizinethiker Norbert Paul dazu? „Wenn sie ein Verfahren haben, das für viele viele Frauen infrage käme, die heute aufgrund ihrer Krebserkrankung unfruchtbar sind, in Zukunft sicher anbieten möchten, dann kommen sie – bevor sie im Menschen aktiv werden, um Tierversuche gar nicht herum.“ Im Jahr 2013 war es so weit. Das Team um Matts Brännström nahm die erste Gebärmuttertransplantation in Angriff. Acht Stunden operierte das Team. Eierstöcke, Blutgefäße und die stabilisierenden Bänder wurden bei der Großmutter durchtrennt und die Gebärmutter explantiert. Außerhalb der Körper kam das Organ auf ein Eisbett. Dann spülten die Chirurgen das Organ mit einer Konservierungsflüssigkeit. Bei der Empfängerin wurden zunächst nur die Blutgefäße der Gebärmutter angeschlossen. Erst als die Durchblutung funktionierte, wurde das Organ komplett implantiert.

Eileiter, Blutgefäße und Haltebänder müssen beim Explantieren der Gebärmutter durchtrennt werden

Neun Monate nach der Operation wurde die Empfängerin mit ihrer neuen Gebärmutter schwanger. Die Schwangerschaft verlief weitgehend problemlos. Das Ei war unter kontrollierten Bedingungen im Reagenzglas befruchtet worden. Das Baby kam per Kaiserschnitt. Für die Mutter ging ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Der Chirurg Mats Brännström sieht es eher ökonomisch: „Medizinisch gesehen ist es besonders, weil wir ein Organ maximal nutzen. Es hat schon Geburten gebracht und kann in dieser Frau nichts mehr leisten. Dann übertragen wir es in die Tochter und es funktioniert wieder.“ Die Transplantation von der Mutter auf die Tochter hat einen entscheidenden Vorteil: wegen der Verwandtschaft muss die Tochter nicht so intensiv mit Immunsuppressiva behandelt werden, um eine Abstoßung des Organs zu verhindern. Dennoch soll die Gebärmutter nach der zweiten Schwangerschaft wieder entnommen werden. Wieder ist eine Grenze überschritten. In Deutschland soll die erste Uterustransplantation 2017 kommen.