Retter der Orang-Utans

Wie nahe uns Menschenaffen stehen, versteht man vermutlich erst, wenn man ihnen direkt begegnet. Frank Elstner hat den Tierschützer Willie Smits bei der Auswilderung von Orang-Utans begleitet.

Auf dem Weg in die Freiheit

Elstner bekam auch Einblicke in die wirtschaftlichen Probleme des Landes und die damit verbundenen Folgen für die Orang-Utans. Und nicht zuletzt begleitet er einen ganz besonderen Orang-Utan auf dem Weg zurück in die Freiheit. "Einer der schönsten Momente meines Lebens", sagt Elstner sichtlich berührt bei 40 Grad im Schatten mitten im Dschungel von Borneo. Bereits in der ersten Folge von "Elstners Reisen" (SWR, 2010) arbeitete Frank Elstner mit dem promovierten Biologen Matthias Reinschmidt zusammen. Dort reiste Elstner mit ihm auf den Spuren der Blauen Papageien nach Teneriffa und São Paulo.

Frank Elstner

Mit der Moderation und Konzeption zahlreicher Fernsehsendungen und Sendungskonzepte hat Elstner maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der deutschen Fernsehlandschaft. Seit 2000 moderiert er das wöchentliche SWR-Talkshow-Format "Menschen der Woche" mit aktuellen Themen aus Wirtschaft, Politik, Lifestyle, Sport und Unterhaltung. Elstner erhielt zahlreiche Preise - u. a. erhielt er 2012 den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises.

Willie Smits

Der gebürtige Niederländer ist promovierter Forstwissenschaftler und bekannter Tierschützer. Seine Stiftung Masarang setzt sich für den Naturschutz ein, indem sie der lokalen Bevölkerung durch eine nicht zerstörende Nutzung der Regenwälder ein dauerhaftes, alternatives Einkommen ermöglicht. Als Universitätsvorsitzender schult Smits junge Menschen in Indonesien in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz.

Matthias Reinschmidt

Der im badischen Bühl geborene promovierte Biologe war im Loro Parque auf Teneriffa (Spanien) als Zoologischer Direktor tätig, seit 2015 ist er Zoodirektor im Zoo Karlsruhe. Sein ornithologisches Fachwissen ist in über 1.000 Beiträgen in der weltweiten Fachpresse in über 20 Ländern dokumentiert. Für das Fernsehen hat er in Brasilien mit ARTE im Jahr 2006 und mit dem SWR – zusammen mit Frank Elstner 2010 – Naturdokus über die blauen Papageien gedreht.